El PSOE ha puesto en marcha la maquinaria mediática para que cale en la opinión pública la necesidad de indultar al expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por malversación y prevaricación por el caso de los ERE fraudulentos. Aunque la petición de indulto viene desde su familia cada vez hay más voces socialistas que se han sumado. Entre ellos los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, la sucesora de Griñán, Susana Díaz, o Alfonso Guerra.

Uno de los que por ahora no se ha sumado a la petición de indulto es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Antonio Repullo, coordinador general del PP en Andalucía hay una razón: el líder socialista está esperando el momento que más le pueda favorecer personalmente para tomar la decisión o, al menos, anunciarla.

Repullo explicó en el programa La Noche de Dieter de esRadio que "desde el punto de vista humano" considera "normal" que González, Zapatero, Díaz o Guerra pidan el indulto de Griñán. "Al final es una persona que ha estado en su círculo político y personal durante muchísimos años y entiendo que quieran solicitar el indulto. Creo que esa no es la noticia real, la noticia real es que el PSOE se vuelque en un indulto a una persona que ha sido condenada a 6 años de cárcel", añadió.

El coordinador general del PP en Andalucía y diputado por Córdoba en el Parlamento de Andalucía dijo que los socialistas están "tratando de desvirtuar el fin de una sentencia que, por cierto, aún no conocemos en su integridad". Recordó que por lo que se conoce "están diciendo permanentemente que no se han llevado un duro pero, es que no se les estaba juzgando a ninguno de los expresidentes de la Junta de Andalucía por llevarse a sus cuentas y a sus carteras un solo euro o un solo céntimo público de los andaluces. Se les estaba juzgando por malversar fondos públicos y esa ha sido la realidad de esta sentencia, conviene en primer lugar separar la verdad de la mentira y no distorsionar la realidad".

"Entiendo que humanamente su familia quiera indultarlo y que expresidentes, amigos suyos como Susana Díaz, Felipe González, Alfonso Guerra, gente muy cercana que colocó a Griñán y a Chaves en lugares muy importantes dentro de la política no autonómica y nacional" lo hagan pero, "que un Gobierno de un Estado de Derecho de alguna manera venga a manipular una sentencia o entrar a valorar y desvirtuar una condena es un poquito más grave", reflexionó.

Sin embargo, piensa que "el gran problema que puede tener Griñán y todos aquellos que van a pedir el indulto es el propio Pedro Sánchez". Repullo aseguró que "indultará a Griñán siempre y cuando le convenga electoralmente o le convenga a él personalmente como está haciendo en todos y cada uno de los pasos que está dando desde que es presidente del Gobierno". "Por mucho que pida el PSOE o exdirigentes del PSOE, la familia de Griñán o el propio Griñán al final esto va a ser una cuestión electoralista y de conveniencia del propio Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Si le conviene le indultará y si no le conviene no le indultará. Esta es la dura realidad del presidente que tenemos", explicó el diputado del PP.

La clave de las elecciones locales

El coordinador general del PP andaluz también comentó cómo los populares están preparando la próxima cita electoral en la región después de haber arrasado en las pasadas elecciones del 19J en las que Juanma Moreno consolidó su Gobierno en solitario consiguiendo una mayoría absoluta histórica para el partido. En mayo de 2023 hay previstas unas elecciones locales, en otras CCAA también serán autonómicas, que son muy importantes.

Antonio Repullo dijo que estas elecciones de mayo de 2023 "son muy singulares" y que la campaña la harán de manera "diferente" en cada localidad. "Cada candidato es diferente y cada programa en cada uno de los municipios pequeños, grandes, de interior, de costa, es muy diferente también".

"Vamos a afrontar una campaña muy segmentada, muy dirigida a lo que de verdad interesa a cada uno de los habitantes de los municipios que vamos a tener en lista y a eso nos vamos a dedicar", destacó el diputado del PP que aseguró que "no es que sea un cambio de estrategia. Vamos a adaptar nuestra estrategia a las necesidades de una campaña muy singular como son las municipales que afectan de una manera muy singular a cada uno de los municipios con características y demandas sociales muy diferentes".

El PP adaptará "el trabajo que se viene haciendo permanentemente porque el PP en Andalucía y el resto de España es un partido con representación en prácticamente todos los municipios". "Habrá que adaptar esos mensajes, habrá que rediseñarlos y, en muchas ocasiones también, mostrar a los mejores candidatos que tenemos y hacer algún cambio en los municipios que así se aconsejen y trabajar mucho".

Antonio Repullo indicó que "el PP es un partido fuerte, que ya sufrió una importante transformación en el último Congreso al final del año pasado". "Si hay que adaptar algo habrá que hacerlo en función de las necesidades y de las exigencias, no solamente del modelo electoral que se nos avecina, sino que internamente el partido está en plena ebullición permanente cambiando de estrategia y de personas y también, pues de formas de hacer las cosas. Modernizándonos y adaptándonos a una sociedad que exige el cambio permanente".