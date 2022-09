La gestión de Gibraltar, en entredicho: los vertidos del OS35, a 300 metros de la costa española

El granelero OS35, que chocó el pasado lunes por la noche con el metalero Adam LNG en la Bahía de Algeciras, se encuentra semihundido a unos 2 kilómetros de la zona del impacto al otro lado de Gibraltar a unos 300 metros de la costa de La Línea de la Concepción. Los equipos de extracción de las casi 500 toneladas de combustible que cargaba hacia Países Bajos, 183 de fueloil pesado, 250 de gasóleo y 27 de aceite lubricante, han conseguido sacar del buque el 80% de la carga sin embargo, se han producido algunos vertidos que las autoridades del Peñón están intentando retener. Desde la colonia británica han culpado al capitán del OS35 por desatender las instrucciones de la Autoridad Portuaria gibraltareña justo antes del incidente.

El ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo que "una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar. Decía que no tenía ningún daño. El buque salía para continuar su viaje y una vez en el Estrecho la entrada de agua fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo que aceptar las instrucciones de Capitanía. En ese momento ya había riesgo para las personas que estaban a bordo y fue dirigido al sitio donde era posible salvar las vidas. Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto se hubiera hundido y hubiera habido un gran vertido. No es una decisión política, es una decisión técnica".

Esta "decisión técnica" ha enfadado a algunos alcaldes de las principales ciudades gaditanas del Campo de Gibraltar como Algeciras o La Línea de la Concepción por el lugar elegido por la colonia británica para colocar el buque semihundido que es justo detrás del Peñón y al otro lado del puerto de Gibraltar. Las autoridades gibraltareñas se han defendido diciendo que ellos no movieron el buque para que saliera de la Bahía de Algeciras y que la decisión partió del propio granelero siniestrado: "la única solución viable para que no se hundiera con el vertido del fuel y el riesgo de muerte de sus tripulantes, era encallarlo. Ya no era posible que el buque regresara al Puerto de Gibraltar".

"Puede haber un gran daño"

Las críticas a la gestión del accidente por parte de las autoridades de Gibraltar también destacan lo tarde que tardó el Peñón en declararlo como un Incidente Grave que esperó hasta la tarde del miércoles. Antes de eso la Junta de Andalucía ya había activado preventivamente la fase de Preemergencia del Plan Ante el Riesgo de Contaminación del Litoral (PECLA) cuando se conoció el choque de los buques.

En el diario ABC recogen unas declaraciones del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que afirma que "si se hubiese actuado en condiciones, según dicen los expertos, no se tenía que haber llevado el barco a embarrancar o haberlo hecho proa a levante y no a costado. Se podía haber introducido en el astillero de San Roque o haberlo dejado en el puerto de Gibraltar, pero claro, eso les perjudica, por eso lo han dejado en abierto en aguas que al final puede haber un gran daño".

El mismo diario explica que las localidades del Campo de Gibraltar cuestionan que las autoridades del Peñón no hayan pedido ayuda a España y lo tarde que se ha empezado a extraer la carga del granelero semihundido. Además, la decisión sobre el traslado del barco cerca de la costa española. "Se trata de unas aguas que Gibraltar considera suyas aunque el Tratado de Utrecht sólo le reconoce la ciudad, el castillo y las aguas del puerto", destaca.

El Gobierno de Pedro Sánchez da por buenas las explicaciones de las autoridades de la colonia británica y que están siendo informados por el Peñón en todo momento. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que tanto la Capitanía Marítima de Algeciras como Salvamento Marítimo están informados de la situación.

"Exigiremos responsabilidades"

En un vídeo compartido por el diputado de Vox por Cádiz y portavoz de Defensa del partido de Santiago Abascal, Agustín Rosetty Fernández de Castro, se ve la mancha que ha dejado el granelero OS 35.

¿Quién dio la orden de que el barco se dirigiese a aguas territoriales españolas después del abordaje? Exigiremos responsabilidades pic.twitter.com/NmlAXqCIpY — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) September 1, 2022

Rosetty se preguntó en su cuenta de la red social Twitter: "¿Quién dio la orden de que el barco se dirigiese a aguas territoriales españolas después del abordaje?". El diputado de Vox, además, advierte: "Exigiremos responsabilidades". En el vídeo, grabado desde la cima del Peñón se advierte con claridad el vertido que ha ido dejando el OS 35 hasta estar colocado unos 300 metros de la costa de La Línea de la Concepción.