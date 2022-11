El "presupuesto social" de Moreno encara el debate parlamentario con enmiendas a la totalidad de la izquierda

Ni el incremento en el gasto social ni las reuniones con los portavoces han podido evitar aquello que resultaba previsible: el Gobierno de Juanma Moreno tendrá que enfrentarse al debate presupuestario con los grupos a su izquierda en contra del texto. Tanto el PSOE de Juan Espadas como los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía (coalición de Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa por el Pueblo Andaluz) han registrado durante la semana sendas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.

El Gobierno de Moreno presentó el pasado 28 de octubre el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2023, un texto del que la Junta destacó el incremento en las partidas dedicadas a prestaciones sociales. Y es que, de los más de 45.600 millones de euros, el gasto social global (sanidad, educación, dependencia, vivienda, empleo y cultura) representa el 60,7% del Presupuesto, lo que equivale a una partida superior a los 27.700 millones de euros.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, resaltó durante la presentación del anteproyecto la "adecuación" del presupuesto con la "realidad del momento y las necesidades de los andaluces". En este sentido, el texto recoge el contexto económico global, marcado por la inflación y la incertidumbre provocada por el conflicto en Ucrania.

Carolina España y Ramón Fernández-Pacheco.

Los 58 escaños del PP en el Parlamento de Andalucía aseguran a Juanma Moreno la aprobación del Presupuesto (a diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando el bloqueo parlamentario provocó la prórroga de los presupuestos de 2021). Sin embargo, la Junta aspiraba a conseguir un consenso entre grupos en la Cámara, dado el compromiso de diálogo adoptado por Moreno tras la victoria en las elecciones del pasado 19-J. Por este motivo, desde las consejerías de Economía y Presidencia se han citado a los líderes de la oposición para tratar el proyecto presupuestario.

"Voluntad de diálogo"

Para el Partido Socialista no han sido suficientes estas convocatorias del Gobierno. La formación ha exigido en todo momento que la Junta muestre "voluntad de diálogo y autoenmienda", una condición indispensable para que el grupo no presentara la enmienda a la totalidad. Sin embargo, para los socialistas esa voluntad no se ha dado, y aseguran que a la Junta "no le interesa ese diálogo porque significaría dar a conocer los verdaderos problemas que padecemos y el Gobierno prefiere no asumir su responsabilidad en ellos".

Todo ello cuando el pasado viernes el secretario general del grupo, Juan Espadas, mantuvo una reunión con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, aunque para Espadas está no supuso "en ningún caso" una "negociación presupuestaria". A esta "falta de voluntad" el PSOE añade un segundo argumento: el presupuesto "no da respuesta a los problemas reales de Andalucía". Además de referirse a los datos de renta per cápita y pobreza en la región, el grupo socialista pone el foco en una de las grandes lacras de la comunidad, la sanidad pública.

El presupuesto para sanidad crece en un 10,8% con respecto al prorrogado de 2021, y supera los 13.800 millones de euros. El PSOE, no conforme, asegura que el texto no recoge "lo que la sanidad necesita, con más profesionales e inversiones". Es más, según Juan Espadas, si la Junta hubiera recogido sus propuestas en esta materia, "habría habido acuerdo, aunque solo fuera abstención".

"Colonia del Estado"

En lo que respecta a los grupos a la izquierda del PSOE, tanto la coalición Por Andalucía como Adelante Andalucía han formalizado sus enmiendas en los últimos días. La propuesta de Por Andalucía pasa por ampliar las cuentas en 5.000 millones de euros, elevar la deuda pública y modificar la fiscalidad, de forma que "se reviertan los regalos fiscales a las grandes fortunas"; es decir, retroceder al modelo fiscal de la Junta socialista.

La portavoz del grupo, Inmaculada Nieto, tacha al presupuesto de "prudentón", y afean al Gobierno andaluz que no se garantice "la protección de la población vulnerable", así como que no contemple una "diversificación económica" de acuerdo a "la crisis medioambiental".

Por su parte, Adelante Andalucía basa la enmienda a la totalidad en que los presupuestos "no cambian en absoluto el modelo socioeconómico de Andalucía", que, a su modo de ver, coloca a la región en "una situación colonial dentro del Estado". Y es que en Adelante consideran que la consejería de Hacienda plantean una "economía extractivista" en la que "se extraen recursos a bajo costo" para que la "riqueza generada se quede fuera" del territorio andaluz.

Del mismo modo, en Adelante coinciden con los otros grupos de izquierdas exponiendo que el anteproyecto de ley "no tiene en cuenta la situación de crisis económica", y critica la bajada de impuestos, que "vacía el sistema tributario andaluz".

Vox no presenta enmiendas a la totalidad

Finalmente, Vox no ha presentado enmienda a la totalidad, a pesar de que han afirmado en diversas ocasiones su disconformidad con los presupuestos. No obstante, el portavoz de la formación, Manuel Gavira, ha dejado claro que "aún es arreglable la situación", así como que la Junta no tiene el voto a favor asegurado.

Al igual que los grupos en la izquierda, Vox asegura que los presupuestos "no son los que Andalucía necesita", motivo por el que presentarán "innumerables enmiendas" para que las cuentan "gusten a todos los andaluces".