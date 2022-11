José María González Kichi no se presentará a la reelección como alcalde de Cádiz. Después de unos meses en los que ha jugado al despiste ha anunciado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales que dará "cumplimiento a la palabra dada, al compromiso de no ocupar un cargo público durante más de ocho años consecutivos".

Llegó a la alcaldía gaditana después de encabezar las movilizaciones surgidas del 15M y el movimiento de los indignados aglutinando a la extrema izquierda en Por Cádiz Sí se Puede en las elecciones municipales de 2015 que ganó el PP. En sus primeros años gobernó con el PSOE y ya a partir de la victoria en las elecciones de 2019 con Adelante Cádiz lo hizo en solitario con apoyos puntuales de los socialistas.

"Siempre he pensado que la política no debería de ser un trabajo, una forma de ganarse la vida, sino un acto de compromiso voluntario, un acto de amor y generosidad que tiene que ser temporal para no dar oportunidad alguna a la vanidad, a la tiranía, a la corrupción, a la rutina" dice Kichi en el vídeo en el que remarca que no se mudó de barrio y que "para representar a la gente hay que vivir como la gente". Fueron el alcalde de Cádiz y su pareja, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, los que criticaron duramente a Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra del chalet de Galapagar.

Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente Os anuncio que mantengo mi compromiso y no me presentaré a la reelección como alcalde de Cádiz Y me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad pic.twitter.com/qJkEoCIZae — José María González ۞ (@JM_Kichi) November 23, 2022

Kichi asegura que "ser alcalde de Cádiz es un honor pero también un trabajo ingrato" y defiende su política "social" en la ciudad en la que ha puesto coto a los pisos turísticos y criticado la turistificación en una de las zonas con más turismo de España. Uno de los grandes caballos de batalla del alcalde de extrema izquierda ha sido la eliminación del callejero de la ciudad nombres supuestamente franquistas. Uno de los episodios más sonados fue cuando cambió el nombre del estadio del Cádiz, Ramón de Carranza, por el de Nuevo Mirandilla, o cuando quitó la placa que recordaba a José María Pemán en la casa en la que vivió el escritor.

Aunque no se conoce aún quien será su sucesor al frente de la coalición de extrema izquierda. Los nombres que más suenan para suceder a Kichi son David de la Cruz, el que ha sido su mano derecha estos años, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla.