Teresa Rodríguez podría seguir el ejemplo de 'Kichi': prepara su "relevo" en el Parlamento de Andalucía

La portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, podría seguir el ejemplo de su compañero de formación y pareja sentimental, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y dejar la actividad parlamentaria al llevar ocho años en la política.

Hace unos días el regidor gaditano anunció que no se presentaría a la reelección en las elecciones municipales de mayo de 2023 esgrimiendo el "compromiso" de no estar más de ocho años en la política y que esta actividad profesional tiene fecha de caducidad. Kichi argumentó en su vídeo de despedida que "la política no debía ser un trabajo, una forma de ganarse la vida, sino un acto de compromiso voluntario, de amor y generosidad que tiene que ser temporal para no dar oportunidad a la vanidad, la tiranía, la corrupción o la rutina y la temporalidad es la mejor vacuna que conozco contra eso".

En unas declaraciones a 7TV Andalucía, Teresa Rodriguez ha abierto la puerta a tomar una decisión similar a Kichi al decir que "pronto" será el momento de llevar a cabo su "relevo". Rodríguez, que obtuvo en 2014 un escaño en el Parlamento Europeo junto a Pablo Iglesias en las elecciones europeas. "Es importante buscar un relevo a mi papel", ha señalado.

Teresa Rodríguez ha dicho que el "órgano de dirección" de Adelante Andalucía le "tira" para que "esté un poquito de más tiempo" pero que "en ese ten con ten será pronto ese relevo" dentro del Parlamento de Andalucía en el que lleva desde las elecciones de 2015, primero al frente de Podemos en la región y después con Adelante Andalucía. Durante las elecciones del pasado 19 de junio la política gaditana aseguró que no repetiría como candidata de la formación de extrema izquierda andalucista en futuras convocatorias electorales en la región.

Kichi presenta a su relevo

El alcalde de Cádiz se ha decantado finalmente por su mano derecha, David de la Cruz, como candidato a la alcaldía de la ciudad trimilenaria para las elecciones de mayo de 2023 después de anunciar hace una semana que no se presentaría a la reelección. La elección de De la Cruz ha sido respaldada por la asamblea de Adelante Cádiz.

David de la Cruz.

Tras el acto celebrado el pasado lunes en el que también participó Teresa Rodríguez, Kichi escribió en su perfil de la red social Twitter: "Poner la mano en el fuego. ¿Sabéis lo que es eso? La certeza de no quemarse, la seguridad de no arder. Eso siento yo hoy. ¡Buenas noches compañero David de la Cruz, buenas noches alcalde deseado! Fuerza y valentía para seguir llevando a nuestra ciudad amada, Cádiz, al paraíso".