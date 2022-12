El PSOE-A mantiene su defensa a Griñán: "¿Duerme por las noches sabiendo que manda a un inocente a prisión?"

El Partido Socialista no cambia su actitud defensiva en torno a la entrada en prisión de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía condenado a seis años de cárcel por delitos de malversación y prevaricación en el marco del caso ERE. El PSOE-A ha sacado partido del turno de preguntas orales en el Parlamento de Andalucía para reforzar su defensa de Griñán, basada, fundamentalmente, en que tanto él como el resto de condenados los ERE "no se han llevado un duro".

Ha sido el diputado socialista Mario Jiménez quien ha puesto voz este jueves a la defensa del expresidente, durante un turno dedicado a reivindicar la "defensa de los fondos públicos" que ha de llevar a cabo la Junta. Y es que el PSOE ha acusado a la Junta de prestar "100 millones de euros de las cuentas públicas" al Ayuntamiento de Marbella, poniendo dichos fondos "en manos de empresas pertenecientes a la mafia".

Dicha afirmación ahonda en la denuncia del PSOE con respecto a la alcaldesa de Marbella (Málaga), la popular Ángeles Muñoz. Desde hace unas semanas, Muñoz se encuentra en el centro de la polémica debido a la investigación abierta sobre la implicación de su marido y su hijastro en una trama delictiva vinculada al narcotráfico.

El PP de Marbella no está siendo investigado

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, ha contestado a dichas acusaciones afirmando que ni la alcaldesa ni ningún otro integrante del PP de Marbella está inmerso en procesos judiciales. Por el contrario, Sanz ha señalado que "los que sí están imputados y condenados" son ex miembros del PSOE de Andalucía "que antes se sentaban en los sillones verdes", en alusión a los asientos de la Junta en el pleno. "¿Duerme por las noches sabiendo que manda a un inocente a prisión?", ha preguntado el socialista.

En cualquier caso, el consejero de Presidencia ha calificado de "preocupante" que desde la bancada socialista busquen "defender los recursos públicos" de la Junta tras conocerse la "sentencia firme" del Tribunal Supremo que confirma la de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a los ex altos cargos acusados por el caso ERE. En esta línea, Sanz ha sentenciado que "aquí no manda ningún político a la cárcel a nadie", sino "los tribunales que desde el PSOE "no son capaces de reconocer ni de respetar".