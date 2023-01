Macabro hallazgo en Marbella: encuentran el cuerpo de una mujer abierto en canal, sin cabeza y sin manos

El cadáver de una persona ha sido recuperado este domingo flotando en las aguas de Marbella, después de que unos clientes del restaurante Club 200 avistaran desde la terraza un bulto en el mar, frente a la playa de las Cañas, y llamaran a la Policía Nacional, sin imaginar la gravedad del hallazgo.

El aviso entró a través de la sala del Cimacc 091 alrededor de las 17.00 horas. Inicialmente se pensó que podía tratarse de un ahogamiento. Pero los agentes desplazados hasta el lugar se encontraron con una escena dantesca, tras recuperar el cuerpo.

Según han informado fuentes cercanas al caso a LD, el cadáver corresponde a una mujer a la que habrían "abierto en canal" y "desmembrado". "No tenía cabeza ni manos", nos confirman. Hace sólo unos meses se encontró a un hombre en similares circunstancias (desnudo, decapitado, sin manos ni genitales) en otro municipio malagueño.

¿Quién es?

"La identificación del cadáver se complica, al no contar con huellas dactilares ni piezas dentales", señalan. Los investigadores están contrastando los datos de los que disponen con los de las personas desaparecidas que pudieran corresponderse con el cuerpo localizado, para intentar averiguar de quién se trata.

El caso ha quedado en manos de la Guardia Civil, debido a que el cadáver ha sido hallado en el mar. Se cree que llevaría en el agua entre 24 y 36 horas. De momento, la investigación no ha podido prosperar demasiado "dado el estado del cuerpo", nos explican.

Aunque no se encuentra en avanzado estado de descomposición, "las partes que le faltan están retrasando su identificación". Las mismas fuentes no se atreven a determinar la edad aproximada de la fallecida, aunque sí nos señalan que "no es muy mayor".