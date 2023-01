Las piezas de puzle parecen encajar. Pero la Policía Nacional asegura a Libertad Digital que "de momento son dos investigaciones paralelas". Por un lado, la del cadáver que apareció flotando el domingo en Marbella, a cargo de Guardia Civil debido a que el hallazgo se produjo en el mar. Por otro, la detención de un joven "por quebrantamiento de condena" que efectuaron el pasado lunes.

Se da la circunstancia de que la ex novia del arrestado -Natalia- se encuentra en paradero desconocido desde que salió de trabajar el domingo por la mañana y había puesto en diciembre una denuncia contra él por malos tratos. El juez le puso una orden de alejamiento que había incumplido. La seguía amenazando a pesar de la prohibición de ponerse en contacto con ella, aseguraron sus familiares a la policía.

Precisamente ellos son los que creyeron reconocer a Natalia en las imágenes del cadáver que se encontró en la playa de las Cañas. No tenía cabeza, ni manos, y estaba abierto en canal, lo que inicialmente llevó a los investigadores a pensar que podría tratase de una mula. Es habitual que, cuando una cápsula estalla en el interior de un cuerpo y la persona que transporta la droga muere, los narcotraficantes extraigan el resto de la mercancía del cadáver.

Principales hipótesis

Lo de cortarle las manos y la cabeza, podría ser simplemente para dificultar la identificación. De hecho, la está retrasando. Serán las pruebas de ADN las que confirmen el cadáver corresponde o no a Natalia. Es la prueba definitiva. Hasta este momento, no se ha encontrado nada que vincule a su ex novio con el macabro hallazgo. Ni siquiera en el registro de su domicilio, que fue autorizado por él mismo.

En cualquier caso, la hipótesis de que se trate de "un caso de VIOGEN (violencia de género)", ha ganado peso. Así "se comenta" en los ambientes policiales, aseguran a este periódico. La conclusión de que detrás de la aparición del cadáver mutilado hubiera algún tipo de mafia u organización criminal, "pudo ser precipitada". La investigación daría un giro de 180º de confirmarse la vinculación entre los dos casos.

¿Coinciden los perfiles?

El cadáver encontrado en la costa marbellí el pasado domingo es el de "una mujer" que "no es muy mayor", confirmaron fuentes policiales a LD. No son demasiadas pistas. Sí es significativo que el cuerpo no llevase en el agua más de 24/36 horas, porque esto indica que no venía flotando desde muy lejos.

Por su parte, Natalia -que se encuentra en paradero desconocido- es una mujer de origen colombiano que trabajaba como empleada doméstica en Marbella y que había puesto en diciembre una denuncia por malos tratos contra el que el ahora detenido, con el que mantuvo una relación sentimental durante alrededor de cuatro meses.