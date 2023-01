Moreno no es "partidario" de que Griñán entre en prisión "una vez certificado que tiene cáncer"

La Sala Primera de la Audiencia de Sevilla trasladó el pasado lunes a la Fiscalía Anticorrupción y al PP el informe forense del Instituto de Medicina Legal de la capital andaluza sobre el estado de salud del expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, que certificaba el estado de salud del antiguo líder socialista después de que su defensa alegara que sufría un cáncer de próstata que no podía ser tratado en prisión.

Griñán tenía de plazo hasta el 1 de enero de 2023 para entrar en la cárcel después de la condena a seis años y un día por malversación que impuso la sentencia de la parte política del caso de los ERE fraudulentos de la administración socialista andaluza. La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía había solicitado a la Audiencia de Sevilla un aplazamiento de su entrada en prisión primero, por la tramitación del indulto y después, una vez que se conoció la enfermedad del antiguo presidente del PSOE. El 2 de enero entraron entre rejas seis de los condenados por la sentencia de este macrojuicio: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

La reacción de Juanma Moreno

El actual presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en esta región, Juanma Moreno, ha aprovechado un desayuno informativo en Málaga para dar su opinión sobre el informe forense del IML de Sevilla y la situación de José Antonio Griñán. Moreno ha señalado que en el caso del expresidente socialista hay "dos percepciones distintas: la judicial y la personal". Sobre la primera ha dicho que "es inapelable" que "estamos ante el caso de corrupción más grave de la historia de España y donde todavía quedan cien juicios pendientes".

Ha recordado que la llamada pieza política por la que han sido juzgados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y multitud de altos cargos de la administración socialista andaluza ha pasado por "dieciséis jueces" y cuenta con "dos sentencias firmes". La de la Audiencia Provincial de Sevilla que se conoció después de las elecciones andaluzas del 19 de junio fue ratificada en el Tribunal Supremo. Cree Moreno que la Justicia ha demostrado que hubo "una responsabilidad" de manera "evidente" por parte de la Administración socialista andaluza que es "incontestable". Por este motivo ha afirmado que "no se deben discutir las decisiones" judiciales.

Juanma Moreno, sin embargo, ha apuntado a la "especial sensibilidad" que tiene la cuestión personal del caso de José Antonio Griñán y su entrada en prisión después de que el informe forense haya demostrado que el expresidente tiene cáncer. El líder popular ha dicho que él "personalmente" no puede ser "partidario de que el señor Griñán una vez que se ha certificado que tiene cáncer entre en la cárcel". Ha apuntado que "una persona que está enferma de manera grave tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión entonces que no entre en prisión".

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz de la formación Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha pronunciado también sobre el informe del IML que recomienda que Griñán no ingrese en prisión. Ha asegurado que el expresidente socialista "no sería la primera persona pendiente de ingresar en el sistema penitenciario por la que se toma en consideración su situación física y su cuadro clínico para decidir finalmente si cumple la condena de internamiento o no lo hace" y que por "razones humanitarias" le parece "razonable" que se suspenda su ingreso en la cárcel.

Vox pide su ingreso en prisión si puede ser tratado

Pese a que el informe forense del IML de Sevilla desaconseja que el expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE entre en prisión para ser tratado del cáncer de próstata el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido que se le trate igual que "muchos presos en toda España" que están "en la misma situación" que Griñán y que sí están en la cárcel.

"La enfermedad de Griñán no puede quedar a un lado, pero hay que entender que hay muchos presos en prisiones andaluzas y españolas que están recibiendo el mismo tratamiento que él recibiría si finalmente entra en la cárcel". ➡️ @GaviraVox en @MAS_CanalSur. pic.twitter.com/DFOkm4uVMX — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) January 10, 2023

En un comunicado, Gavira ha dicho que los presos enfermos de cáncer "entran y salen" de la prisión a la hora de recibir el tratamiento y que hacen vida "normal más allá de su situación carcelaria". Cree que esta decisión puede tener "daños colaterales" en otros presos enfermos de cáncer en la misma situación que el expresidente socialista. Para el portavoz del partido de Santiago Abascal "la corrupción no se indulta" y cree que este no es "un tema de tener o no sensibilidad". Ha apelado a que "hay una sentencia judicial firme" y quieren "que se cumpla".