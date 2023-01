El PP se suma a la Fiscalía y pide suspender la entrada en prisión de Griñán

El informe forense que la Audiencia de Sevilla solicitó al Instituto Médico Legal (IML) de la capital andaluza determinó que el expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, no puede tratarse en la cárcel del cáncer de próstata que sufre y que fue desvelado por su defensa cuando el TSJA solicitó que cumpliera la condena a seis años y dos días por malversación por el caso de los ERE fraudulentos de la administración socialista en Andalucía.

Al recibir el informe solicitado la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla lo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción y el PP-A, que ejerce en el caso como acusación popular, que pidieron un plazo de varios días para estudiarlo. El IML advertía en su escrito que el cáncer de próstata del expresidente socialista "se trata de una enfermedad muy grave" aunque "dado el pronóstico emitido existen posibilidades de curación". Por ese motivo, argumentó que no convenía "el ingreso en centro penitenciario hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica".

Si el expresidente de la Junta de Andalucía entrara en la cárcel "no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad, que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance", al igual que "un apoyo familiar y social necesario e incluso imprescindible en estos casos". El informe destaca además que aunque los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias son capaces de afrontar "cualquier demanda médica", pesa la consideración de que "los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria".

El PP se suma a la Fiscalía

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla cuenta ya con los posicionamientos de la Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz y tendrá que decidir si suspende o no la entrada de José Antonio Griñán en la cárcel para cumplir la sentencia de los ERE como hicieron a principios de año seis ex altos cargos de la administración socialista andaluza condenados. Anticorrupción emitió un comunicado el pasado miércoles en el que pedía "un informe más preciso sobre la procedencia" o no del ingreso en prisión del expresidente socialista andaluz y hasta que no se reciba solicitó que "deberá suspenderse entretanto" su entrada en la cárcel.

Ese mismo día el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno destacó la importancia del caso de los ERE cuando afirmó que "estamos ante el caso de corrupción más grave de la historia de España y donde todavía quedan cien juicios pendientes". Sin embargo, también dijo que "una persona que está enferma de manera grave tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión entonces que no entre en prisión". Los populares han presentado este viernes un escrito en la Audiencia sevillana en el que se suma al Ministerio Fiscal solicitando que se suspenda la entrada de Griñán en la cárcel "hasta que el forense emita un nuevo informe sobre la evolución de su enfermedad".