La Junta de Moreno aprueba la Ley de Atención Temprana sin votos en contra

La primera sesión plenaria de 2023 cierra con la aprobación de la nueva Ley de Atención Infantil Temprana de Andalucía, un texto que sitúa a la Comunidad Autónoma a la vanguardia en este ámbito. Durante la sesión celebrada este miércoles en el Parlamento, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha señalado que la norma es "fundamental para el desarrollo y el futuro de muchas familias y de muchos niños" de la Comunidad.

Esta ley ha sido la primera en tramitarse con una mayoría popular en el Parlamento, ya que, aunque en esta XII legislatura ya se han aprobado otras iniciativas legislativas, todas ellas habían empezado su andadura durante el primer gobierno de Juanma Moreno. No obstante, la aprobación de la norma no se ha debido a la mayoría del PP en la cámara, y es que la propuesta ha conseguido el apoyo de los grupos de izquierdas: PSOE, Por Andalucía, y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. El único partido que no se ha sumado a la tendencia ha sido Vox, que se ha abstenido en la votación.

Sobre la ley de Atención Temprana, la norma responde a una reclamación de los diferentes agentes sociales, para establecer un marco normativo que garantice que los menores de seis años con algún trastorno en su desarrollo, o riesgo de presentarlo, tengan garantizada una atención infantil temprana de calidad.

De este modo, la ley establece una red pública, de servicios universales y gratuitos, y con la implicación de los sectores implicados (sanidad, educación, y servicios sociales). Durante su tramitación, los grupos parlamentarios han presentado un total de 141 enmiendas, de las cuales 52 han sido incorporadas al texto. En este sentido, la consejera de Salud ha destacado que la ley es "fruto del consenso, el diálogo y la escucha activa".