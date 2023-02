Moreno: "No es justo que se ataque nuestra autonomía mientras que a otros siempre se les pone una alfombra roja"

Andalucía está de fiesta. Hoy se cumplen 42 años del 28 de febrero de 1981 cuando la región obtuvo su autonomía. La Junta de Andalucía ha convertido esta fecha en una gran jornada conmemorativa en la que ha entregado en una gala celebrada en el Teatro Maestranza de Sevilla las Medallas de Andalucía, las Manuel Clavero Arévalo y los títulos de hijos predilectos que ha sido conducida por Eva González y al que ha puesto el broche el presidente regional, Juanma Moreno.

Moreno ha destacado que este día "cada vez tiene un toque más festivo, más alegre y más emocional" y que es un "orgullo ser andaluces y pertenecer a una formidable comunidad de 8 millones de mujeres y hombres". Ha dicho el también líder del PP-A que "la mejor historia de Andalucía está por escribir". El presidente de la Junta de Andalucía ha mencionado a Blas Infante y hablado de andalucismo en su discurso. Ha comentado también que los andaluces son "un pueblo libre y creador, pero también trabajador y cualificado" y que están "construyendo juntos futuro para Andalucía". Cree que andalucismo es "construir una Andalucía mejor" para las futuras generaciones y que la obligación de la actual es "transmitir la historia de generosidad que hay detrás del 28F y el 4D".

Ha tenido también palabras para el pueblo ucraniano que "defiende la democracia" y los afectados por los terremotos de Turquía y Siria y ha dicho que por el futuro "que es nuestro los andaluces sacamos el coraje y la audacia para buscar la luz entre las sombras". "Nuestra forma de ser andaluces es una valiosa herramienta para afrontar las durísimas exigencias de los tiempos actuales", ha dicho Moreno que ha mandado un "abrazo muy fuerte a los agricultores y ganaderos" que "ponen su empeño para que Andalucía sea una potencia agrícola".

"Ni tutelas ni injerencias"

Juanma Moreno ha sacado su lado autonomista en este discurso con un tono mitinero en algunos momentos. También ha hablado de la fortaleza del sector público andaluz, muy criticado por la izquierda regional. "No renunciamos a las posibilidades que nos da nuestro Estatuto", ha dicho el presidente de Andalucía que ha advertido que la región "no acepta tutelas ni injerencias". Piensa que "no es justo que se ataque nuestra autonomía mientras a otros territorios siempre siempre siempre se les pone una alfombra roja. Tenemos derecho igual que cualquier otro territorio de España tener nuestra propia capacidad de mejorar. Lo intentamos hacer todos los días".

Por este motivo cree que "Andalucía puede ser también una comunidad de empleo. Necesitamos más emprendedores para que fluya ese talento". También ha recordado algunos hitos de su Gobierno como la bajada de impuestos y la atracción de inversiones y cómo el año pasado Andalucía lideró "la bajada de paro en España". Para el presidente andaluz "eso es un dato esperanzador".

Juanma Moreno ha dicho que "Andalucía se consolida como la tercera locomotora de España tras Madrid y Cataluña y aspiramos a ser la segunda porque somos líderes y debemos ser líderes en España". "No se trata sólo de cifras sino un cambio de la mirada hacia Andalucía. La marca Andalucía es cada vez más atractiva", ha añadido.

Mirar de tú a tú a Madrid, Cataluña y País Vasco

Previamente el PP andaluz, en palabras del portavoz parlamentario, Toni Martín, ha señalado que el camino del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía es el "del autonomismo y andalucismo de verdad" y ha destacado que la administración seguirá creyendo en las "posibilidades" de la región. Ha valorado el discurso del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y ha destacado que está "en línea con lo que es la gestión del Gobierno de Moreno, un discurso que transmite ilusión, confianza en Andalucía", y que "llama al diálogo y al consenso".

Cree que ser andalucista "no es tanto ponerse un lacito en la solapa ni agarrarse a una bandera en una manifestación, sino creer en las posibilidades de esta tierra, no resignarse, que es lo que pasaba antes, a ser los últimos en casi todos los indicadores, sino tener el empuje, la ilusión y la seguridad de que esta tierra puede liderar muchas cosas, que es lo que está empezando a pasar". Martín cree que después de "los años de cambio" ahora toca "luchar por el liderazgo" entre las regiones de España. Aunque ha reconocido que "queda muchísimo camino por recorrer y muchísimas cosas por mejorar" ha indicado que Andalucía "mira a los ojos y le habla de tú a tú" a regiones como Cataluña, Madrid y País Vasco.

Hijos predilectos

En su discurso el presidente de la Junta ha mencionado a todos los premiados y en los que más se ha detenido ha sido en los hijos predilectos: Lola Flores, a título póstumo, y David Bisbal. "Andalucía es mucho más que aun lugar o una emoción" y "quienes están aquí son Andalucía, nos gusta sentir que estas mujeres y hombres excepcionales nos representan".

"Lola Flores es ya un mito de nuestra cultura y patrimonio", ha apuntado Moreno. La artista jerezana fue "una mujer única e irrepetible" que "llevaba a Andalucía en el vuelo de su bata de cola"."Allí donde pisaba se sentía Andalucía. Lola es pasión, genio, poderío. Lola Flores es Andalucía, nos animó a valorarnos y querernos como andaluces. Estará satisfecha que ver que la Andalucía que estamos construyendo entre todos está cada vez más confiada y orgullosa de sí misma", añadió.

David Bisbal en su discurso ha recordado a su familia, ha hablado de esa "madre" que es Andalucía y se ha emocionado al hablar de su padre ha cerrado el acto interpretando el himno regional. Moreno ha dicho que es "un artista brillante con un talento maravilloso y descomunal" del que ha recordado sus "éxitos" e indicado que tiene "una enorme pasión por Andalucía".