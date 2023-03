El PP pide el cese del concejal de Urbanismo de Maracena por "intento de soborno" a la edil secuestrada

Lejos de esclarecerse las circunstancias del secuestro de la edil de Maracena 2030, la madeja se sigue enmarañando. Varios medios de comunicación han publicado este jueves que el viceportavoz del equipo de Gobierno y actual concejal de Urbanismo en el consistorio socialista, Antonio García Leiva, ofreció a la víctima del rapto, Vanessa Romero, ir de número 3 en las listas con las que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones municipales, después del suceso.

A nadie se les escapa que es un movimiento sospechoso, teniendo en cuenta la sucesión de acontecimientos:

Romero fue retenida ilegalmente por el novio de la alcaldesa , la también socialista Berta Linares.

, la también socialista Berta Linares. La edil pudo escapar y pedir ayuda. Le dijo a la Guardia Civil que su secuestro podría estar motivado por la información comprometida que ella tenía en su poder.

en su poder. La concejal socialista era conocedora de "irregularidades" en el seno del Ayuntamiento de Maracena. Se cree que tenía la intención de destapar una presunta trama de corrupción urbanística.

en el seno del Ayuntamiento de Maracena. Se cree que tenía la intención de destapar una presunta trama de corrupción urbanística. El actual responsable del área, García Leiva, presuntamente le habría ofrecido entrar en las listas de número 3 , cuando haces meses que se le había comunicado que no estaría en ellas.

, cuando haces meses que se le había comunicado que no estaría en ellas. Las discrepancias entre la alcaldesa y la edil secuestrada eran conocidas incluso por los partidos en la oposición. Berta no contaba con Romero desde hacía tiempo.

Ante esta situación, el PP de Maracena ha decidido pedir el cese del viceportavoz y concejal de urbanismo, que es -además- vicepresidente y diputado de Economía y Patrimonio de la Diputación de Granada. Según han explicado fuentes del partido a Libertad Digital, consideran que el citado ofrecimiento sería un "intento de soborno o compra de voluntades" a la edil secuestrada para lograr su silencio. El interesado, añaden, no lo ha desmentido y ha rechazado dar explicaciones al respeto en los medios.

Este periódico da fe de que hasta última hora de este jueves no ha habido respuesta por parte del Ayuntamiento de Maracena al respecto de las preguntas realizadas sobre estas informaciones. "Estamos contrastando la noticia", fue lo último que nos dijeron. No ha sido hasta primera hora de este viernes cuando nos han ofrecido una breve explicación: "no se lo han inventado los compañeros, se lo ha inventado quien lo ha dicho".

Por tanto García Leiva, a quien el departamento de prensa atribuye estas declaraciones, acusa a las fuentes de los periodistas que las han publicado (es decir, el entorno de la víctima) o al presunto mediador que habría acudido a la casa de Romero el día después de su secuestro para realizarle el citado ofrecimiento y limar asperezas.

Petición de cese

La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, ha instado este viernes al presidente de la institución y secretario general del PSOE, José Entrena, a que "aclare de manera inminente" la presunta implicación del vicepresidente de la Diputación granadina y concejal del Ayuntamiento de Maracena, el socialista Antonio García Leiva, en el soborno a la concejal secuestrada.

Debe esclarecer "si dio orden a un trabajador del consistorio para ofrecer a la concejal secuestrada el tercer puesto de la lista electoral" a cambio de "una reconciliación pública" con la actual alcaldesa, como afirman algunas informaciones periodísticas.

"De ser ciertas" -ha aseverado- deberían conllevar que el PSOE "cese y aparte de sus responsabilidades públicas al diputado socialista granadino" por acometer lo que califica como un "chantaje lamentable", apenas 24 horas después del secuestro de la edil Vanessa Romero.

¿Quién presiona a quién?

"Las informaciones se caen por sí mismas", ha asegurado este mismo viernes (minutos antes del inicio de la comparecencia de Reyes) García Leiva en declaraciones a Canal Sur Radio argumentando que se trataría de una "incongruencia" que se le hubiera hecho tal ofrecimiento teniendo en cuenta que ya habían confirmado que Romero no iría en las listas. "No cederemos a las presiones", ha añadido.

Según ha explicado, el entorno de la edil secuestrada habría estado presionando para que se la incluyera en la candidatura. "No cedimos en su momento y no lo haremos ahora", ha sentenciado el viceportavoz del Ayuntamiento de Maracena durante la entrevista. La propia alcaldesa -ha dicho- habría tomado la decisión.

"El que tenga papeles que los lleve", ha puesto en boca de Berta Linares. Algo que vendría a confirmar que eran conocedores de que Romero podría tener información comprometida en su poder, a pesar de que en la rueda de prensa que ofreció el día después del secuestro aseguró no saber nada sobre ese asunto.

Aplazamiento de las listas

Entretanto, hemos sabido que ha sido pospuesta la Asamblea Local del PSOE de Maracena que tenía que celebrarse este viernes para aprobar la lista con la que el partido concurrirá a las próximas Elecciones Municipales de mayo. La nueva convocatoria: el 9 de marzo.

Un retraso al que la formación resta importancia pero que a todas luces estaría motivado por el devenir de los acontecimientos tras el rapto de la edil Vanessa Romero a manos de la pareja de la alcaldesa, Berta Linares, y el posible caso de corrupción que podría haber motivado su secuestro.

Este sábado se celebrará el Comité Provincial en el que el partido socialista aprobará las candidaturas recibidas hasta la fecha para concurrir a los comicios. No estará por tanto la de Maracena, que -estaba previsto- debía estar encabezada por Linares y sus personas de confianza.