Moreno reivindica el papel de Almería y asegura que "será una de las grandes metrópolis del Mediterráneo"

La provincia de Almería se ha reivindicado en la capital de Andalucía como uno de los motores económicos de la región en el el foro organizado por el diario local La Voz de Almería titulado El Modelo Almería. De desierto a mar agrícola. En la inauguración de este espacio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que esta provincia que lleva "décadas de transformación" es de las que tiene "más porvenir en Andalucía y en España".

Moreno ha indicado en Sevilla a los asistentes que "vienen a conocer una de las provincias más desconocidas" porque "se mira a Almería desde una carga antigua, con prejuicios y no cuando se conoce la realidad pujante, moderna y dinámica que tiene". La idea de este foro es para acercar la realidad almeriense es "hacer una Andalucía mucho más cohesionada, más fuerte y mucho más sólida".

"Hay que acreditar que Almería y su provincia están protagonizando un empuje sobresaliente en todos los ámbitos: industrial, empresarial, agroalimentario, turístico y de la sostenibilidad", ha dicho el presidente andaluz que lo ha calificado como el "renacimiento almeriense". Esta provincia es "un motor de primer orden y con una excelente proyección, tanto a corto, medio y largo plazo". "Puedo decir sin temor a equivocarme que uno de los grandes motores económicos de Andalucía va a ser la provincia de Almería. En Almería va a caer en gran medida la capacidad de atracción y empuje de una parte importante de la economía de Andalucía", ha añadido.

Almería: "el PIB por habitante mas alto de Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía ha comentado también que "Almería es un provincia que se ha hecho a sí misma a la que nunca nadie le ha regalado nada porque no se ha creído lo suficiente en ella". "Me siento sumamente orgulloso del esfuerzo mayúsculo que ha hecho durante muchas décadas en solitario la sociedad almeriense", ha apuntado. Ha dicho que en Almería "tenemos alguna de las cooperativas más importantes de Europa; al primer exportador hortícola de España o las firmas más innovadoras; el PIB por habitante más alto de Andalucía, superior a la media de la CCAA en más de 10 puntos y sus empresas presentan el mayor grado de internacionalización" de la región.

En esta provincia prima el "crecimiento y dinamismo" ya que "se ha multiplicado en los últimos años hasta rondar las 45.300 empresas en una provincia de 700.000 habitantes", ha dicho Juanma Moreno. El también líder del PP andaluz ha apuntado que "Almería es la excepción en un contexto de caída y estancamiento con un crecimiento del 2,9% y 23 meses consecutivos con tasas positivas".

En este sentido ha señalado que en los próximos meses "va a salir adelante" una serie de proyectos con un valor de "800 millones de euros y 3.000 empleos" en la provincia impulsados por la Junta. También ha apelado a que "todas las administraciones empujemos en la misma dirección. Algo que debemos hacer en el ámbito de las infraestructuras". Moreno ha hablado de "la conectividad que tiene que tener esta provincia y que la Alta Velocidad es clave para el desarrollo, no sólo para Almería sino para toda la Andalucía Oriental". Por ese motivo ha destacado el acuerdo "a cuatro bandas" para el soterramiento de las vías del AVE en su llegada a Almería y el "convenio marco del Puerto"

La "gran metrópoli del Mediterráneo"

Uno de los asuntos en los que el presidente de la Junta más se ha centrado es que la provincia es "la zona más árida de la UE" y que eso "ha estimulado a los almerienses" porque "no hay sitio donde se aproveche más el agua que en Almería". Ha criticado el Trasvase Tajo-Segura "que no se ha consensuado" y que "afecta a 140.000 personas y que supone un reto". "No puedes cortar el agua cuando no ofreces otra alternativa", ha remarcado.

Sin embargo, ha comentado que desde San Telmo están "convencidos" que "Almería va a ser una de las grandes metrópolis del Mediterráneo" porque es "una de las provincias que experimenta un crecimiento demográfico más amplio de toda España". "Es previsible que en las próximas décadas supere el millón de habitantes con la llegada del AVE, la actividad del puerto, todo lo que se está incorporando una vez que salvemos el obstáculo del agua, estamos convencidos que Almería va a ser una de las capitales económicas del Mediterráneo. Andalucía necesita Almería".