Ayuso, junto a Juanma Moreno: "Madrileños y andaluces volvemos a ir de la mano liderando el cambio en España"

El Día de Andalucía se ha celebrado en Madrid bien entrado el mes de marzo en una gala homenaje a las Comunidades Andaluzas en Madrid y en la que se han entregado los Premios al Talento Andaluz celebrada en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital de España, al que han acudido las principales autoridades tanto de Andalucía como de la Comunidad de Madrid y ha estado presidido por el jefe del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El acto, conducido por Lucía Crespo, ha contado también con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha rendido homenaje al exconsejero andaluz fallecido, Javier Imbroda, y ha reconocido el "trabajo extraordinario" que hacen las Comunidades Andaluzas en Madrid. Sobre Andalucía ha dicho que es una región con un "talento desbordante" y ha añadido que "Madrid es maravilloso y de vez en cuando merece la pena escaparse y que esa escapada sea en Andalucía".

Entre los invitados estaban el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; Borja Sémper, la exministra Fátima Báñez, Eugenia Carballedo, Rafael Hernando, los exconsejeros andaluces Juan Bravo y Elías Bendodo; el torero Esaú Fernández y su mujer, la cantante María Toledo, el representante de la Junta en Madrid, Vicente Azpitarte, y el presidente del comité olímpico español, Alejandro Blanco. Han actuado el cantaor flamenco David Palomar, el bailaor Eduardo Guerrero y el artista José Mercé que ha interpretado el himno regional. Después de que los responsables de las numerosas Comunidades Andaluzas recogieran sus placas homenaje el presidente de la Federación de Comunidades Andaluzas en el Centro de España, Antonio Manuel Ramírez, ha agradecido el reconocimiento y ha señalado que "Andalucía es un referente en todos los estamentos de la sociedad, especialmente en el cultural" y que se está "construyendo una Andalucia cada vez más grande".

"Andalucía, feliz sorpresa para España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado en su discurso los vínculos históricos entre ambas comunidades. "El pintor del cielo de Madrid era sevillano y antes, cuando Madrid empieza a ser capital de España, Sevilla ya era la gran ciudad de la Hispanidad y del mundo. Esto une a Madrid y Sevilla que se convirtieron en los dos centros del Siglo de Oro. Por eso nuestros vínculos de hermandad con América tienen en buena medida sabor andaluz", ha señalado.

Isabel Díaz Ayuso

También ha puesto en valor el flamenco y a figuras como "Lola (Flores) y Rocío (Jurado) que son de todos". Ayuso ha abundado en que "el arte español es el arte andaluz". También ha añadido que "la riqueza de Madrid consiste en ser el punto en el que desembocan todos los caminos, en el que caben todos los acentos. La CAM es de acogida y brazos abiertos para todos, sobre todo para los que ponen su talento al servicio de una idea, de un proyecto, de un arte que nos engrandece como región y como país". Para Ayuso Andalucía es "la gran y feliz sorpresa de estos años para España" y ha afirmado que "el gran cambio andaluz es un motivo de alegría para todos los españoles" y que "España necesita a Andalucía". "Algunos no creyeron en Andalucía, decían que nada iba a cambiar, pero se ha demostrado que no es verdad. Madrileños y andaluces volvemos a ir de la mano liderando el cambio en España mostrando con lealtad el Gobierno que toda España se merece", ha apuntado.

La presidenta Madrileña se ha dirigido a su "querido Juanma" para asegurarle que "Madrid es la primera admiradora de los grandes logros que se están consiguiendo en Andalucía en sana competencia en hacer las cosas bien en nuestras regiones y servir a España entera. Porque en el lema de Andalucía se recoge nuestra razón de ser como CCAA: por sí, por España y la Humanidad". Les ha dado a los "andaluces madrileños y los madrileños andaluces" las "gracias por hacer Madrid mejor". "Madrid y España son andaluces hasta la médula. Andalucía guarda el secreto de Occidente, de la hispanidad y del Mediterráneo y por eso es sobre todo un terreno excluyente, es española y universal. Andalucía suma y en Madrid no lo olvidamos nunca", ha finalizado.

"Madrid acoge y es hospitalario"

Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha cerrado el acto después de la actuación del bailaor Eduardo Guerrero y del punto final con José Mercé cantando el himno de Andalucía, ha dicho que la participación de Guerrero ha sido "un derroche de talento". Ha agradecido tanto a Ayuso como a Almeida la "hospitalidad, cortesía y por vuestro gran trabajo al frente del motor de España". Sobre Madrid, donde ha recordado que vivió "18 años" ha señalado que si "por algo se caracteriza es por saber acoger y ser hospitalario". "Andalucía se hace un poco más grande y extensa en Madrid" ha añadido el presidente andaluz que cree que por "alguna u otras razonas" los andaluces que "han acabado echando raíces aquí y que lejos de renunciar a su origen lo siguen llevarlo a gala".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Hay una mezcla de sentimientos. Un vértigo de acomodarse a una gran metrópoli y la añoranza de estar lejos de la familia y las costumbres", ha dicho Moreno que ha apuntado que en el caso de Madrid y Andalucía "la distancia no es el olvido". "Ser andaluz no es solo un lugar, es un estado de ánimo, un sentimiento expansivo y solidario nunca excluyente", ha dicho Moreno que piensa que Andalucía tiene la "ambición de soñar en grande". El presidente de la Junta ha apuntado que "España no puede entenderse ni explicarse sin tantas generaciones de andaluces" que "más Andalucía es también más España". Ha recordado a los más de "250.000 paisanos" que viven en Madrid y que mantienen "siempre viva la llama de Andalucía". "España no puede entenderse sin la valiosa aportación de los andaluces, sin su luz y sin sus sacrificios", ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía.

Sobre sus homólogos de la capital y la CAM ha añadido que "tenemos una cosa en común: gobernamos para todos". También cree que Andalucía "tiene que ser una locomotora económica y social de España" porque "es una tierra de liderazgo" que "en estos últimos tiempos se le mira con otros ojos por su capacidad emprendedora e innovadora". Sobre su gestión estos últimos cuatro años ha dicho que están "transformado Andalucía" y que ahora la región "lidera rankings y se mide con las grandes CCAA como Madrid y Cataluña" colocándose como la "tercera locomotora de España". "Nunca antes ha habido tantas empresas en Andalucía", ha dicho Moreno que ha asegurado que no quiere "que perdamos ni una pizca de nuestra personalidad ni encanto, ni nuestra manera de entender la vida. Somos muy trabajadores y nos dejamos la vida y la piel para hacer una mejor tierra".

Los Premios Talento Andaluz

Además de las placas a las más de una veintena de comunidades andaluzas se han entregado los Premios Talento Andaluz a la directiva de Renault y presidenta de la Asociación Mujeres Avenir, María Luisa de Contes; a Federico Linares García de Cosío, presidente de EY España; a María Ángeles Benítez Sala, directora hasta hace unas semanas de la Representación de la Comisión Europea en España; a Gertrudis Perea, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al cantaor José Mercé.

José Mercé y Juanma Moreno.

María Luisa de Contes ha recordado que hace años que conoce a Juanma Moreno desde que estuvo en la secretaría de Estado de Igualdad y ha animado a las mujeres a que "no renuncien a sus objetivos". "Las mujeres podemos todos y el futuro es de las mujeres", ha dicho. Federico Linares ha dicho que este es "uno de los reconocimientos más ilusionantes que llegan más adentro" y ha recordado a su padre. "España ha cambiado mucho, ahora el andaluz ya no está solo. Podemos estar orgullosos de ser andaluces en Madrid y hablar en andaluz en Madrid, ha apuntado.

María Ángeles Benítez Sala ha agradecido a la educación pública y Gertrudis Perea ha dicho a las mujeres que "no tengan miedo a probar y arriesgarse". Por su parte el cantaor jerezano José Mercé ha dicho que siente "algo muy especial" hacia el presidente andaluz porque "es un tío que me ha caído muy bien siempre". Ha recordado que lleva viviendo en Madrid desde los 13 años y que su carrera la ha hecho en la capital de España. "Me siento muy madrileño, pero jamás voy a dejar de ser andaluz. Eso se lleva en el corazón. Es un día muy especial y sin lugar a dudas esto lo voy a recordar siempre".