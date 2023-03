La receta del éxito del "alcalde más votado de España" para reducir la deuda millonaria de su Ayuntamiento

La ciudad de Estepona está destacando dentro de una de las regiones más pujantes del España, la provincia de Málaga. Esta ciudad de cerca de 75.000 habitantes es conocida como "el jardín de la Costa del Sol" en palabras de su alcalde, el popular José María García Urbano, que ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. El conocido como alcalde más votado de España lleva desde 2011 en el cargo y que ha dado la vuelta a una gestión socialista que está siendo juzgada en estos momentos.

García Urbano ha contado que cuando llegó a la alcaldía se encontró "una ciudad abandonada a su suerte" y con "unos ciudadanos que no creían en las instituciones y que habían perdido la autoestima por su ciudad". Era "una Estepona que con apenas 60.000 habitantes y 100 millones de presupuesto que debía 300 millones de euros, el equivalente a que en este momento el Estado español debiera 4 billones de euros", ha explicado. "Ese es el contexto en el que se produce el cambio político con un modelo anterior que se está juzgando y un modelo de gestión actual que ha sido apoyado por los ciudadanos. Me siento muy agradecido porque dos veces he sido el alcalde más votado de España", ha apuntado el regidor del PP.

"300 millones de euros son 50.000 millones de pesetas y eso para un municipio que entonces tenía 60.000 habitantes es una barbaridad", ha señalado García Urbano que ha explicado cómo consiguieron darle la vuelta a la situación. "Con gestos muy importantes y con determinación suprimimos todo el gasto superfluo, pusimos una central de compra, no hay coches oficiales, no hay tarjetas de crédito ni teléfonos móviles. Tuvimos que tomar medidas en aquellas partidas de gasto donde el gasto era mayor".

El alcalde de Estepona ha contado que "en 2011 cuando empiezo el 110% del presupuesto municipal lo consumía el capítulo 1 del personal. El día 1 de enero ya sabías que no se podrían cubrir las nóminas de los empleados del mes de noviembre. Toda la ciudad trabajaba para el ayuntamiento y no a la inversa. Disolví toda la administración paralela y tuvimos que hacer un ERE y con todo esto al final el presupuesto empieza a cuadrar. Y gracias a eso hemos conseguido amortizar deuda y hacer grandes equipamientos. Un Ayuntamiento nuevo, la ciudad ha dado un gran salto de calidad", ha comentado.

El 28M en Andalucía

El alcalde de Estepona, que aspira a volver a repetir en el cargo después de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, ha dicho que "la experiencia política que nos ha demostrado Juanma Moreno en estos cuatro años es que el PP en Andalucía es un partido centrado, transversal, que gobierna para todos y que nada tenía que temer nadie". "Aquellos temores que el PSOE y otros de la izquierda intentaban infundir en el pueblo andaluz se ha visto que no ha pasado nada de eso, sino todo lo contrario. La mayor inversión de gasto público en Andalucía en temas sanitarios y educativos es en estos tiempos", ha indicado.

"Desaparecido el temor al lobo tenía todo el sentido que el apoyo al PP en Andalucía se produjera de manera masiva", ha apuntado sobre la histórica victoria de Juanma Moreno en las pasadas autonómicas. "Como la gestión es la misma y está siendo positiva estoy convencido de que en las municipales vamos a conservar las principales plazas y vamos a recuperar muchas poblaciones importantes", ha dicho García Urbano.

Sobre los pactos con Vox ha dicho que "hay varios modelos de gestión y el del PP es un modelo centrado, tranquilo, de bajada de impuestos, de libertad, de liberalismo, de facilitar la economía privada y de ocuparte de la gente más débil. Hay gobierno con Vox y no pasa absolutamente nada".

El proyecto de la Universidad SEK

Cree que "cuando eres serio, tienes rigor, control presupuestario y del gasto; toda la austeridad necesaria; cuando el Ayuntamiento no es la organización más desorganizada del mundo, que lo era; cuando aplicamos la ley y el derecho administrativo. Cuando empiezan a aparecer estas cosas los inversores se fijan en Estepona y es por eso por lo que SEK se fija en nosotros".

"Esta universidad para nosotros no es la alternativa a nuestro modelo económico pero sí que lo va a complementar. Tenemos una industria de servicios (turismo, playa y. montaña) fantástica que ha generado en este momento que seamos la segunda con menor tasa de desempleo de Andalucía cuando partíamos de un 35% de paro. Crear ahora la universidad va complementar el modelo económico y tenemos toda la ilusión, las ganas y va a salir", ha reflexionado.