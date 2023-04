Los alcaldes del PSOE se manifestaron en marzo a favor de la ley de PP y Vox sobre Doñana

A pesar de la sobreactuación del Gobierno para oponerse frontalmente a la Proposición de Ley de PP y Vox sobre los municipios cercanos a Doñana, lo cierto es que hasta los alcaldes socialistas apoyan la propuesta presentada en el Parlamento de Andalucía. Así lo demuestra la fotografía a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se ve a los regidores de Bonares, Moguer y Rociana, participando en la gran manifestación celebrada el pasado 29 de marzo en este último municipio e impulsada por la Plataforma en Defensa de los regadíos del Condado.

En ella, se puede ver al alcalde de Bonares, Juan Antonio García (con gafas y cazadora azul) portando incluso una pancarta en la que reclama "Justicia" para los agricultores de la zona. Le acompañan sus homólogos de Rociana, Diego Pichardo (situado justo a la izquierda del primero, con una camisa de cuadros amarilla) y de Moguer, Gustavo Cuéllar (en la foto, con una americana marrón).

Su respaldo a la mencionada ley -que el Gobierno se ha encargado de tergiversar en los últimos días- no es nuevo. Sin embargo, ante el cariz que ha alcanzado la polémica, Sánchez y los suyos no han dudado en darles un toque de atención, lo que ha desembocado en un calculado juego de equilibrios que sólo se puede entender desde la difícil papeleta de conjugar la necesidad de contentar a los votantes de una zona que depende del cultivo de frutos rojos y, por tanto, del agua, con la obligada lealtad a las siglas por las que se presentan el próximo 28 de mayo.

En este contexto, los alcaldes de Bonares y Moguer comparecían precisamente el pasado jueves reclamando "consenso" y denunciando que se está "engañando" a los agricultores con "demasiadas expectativas políticas", al tiempo que intentaban no renegar de esa postura histórica que siempre han mantenido -y que refleja la foto que hoy publica este periódico-, reconociendo que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana "tiene defectos" como "reconoce todo el mundo".

Lo que ahora queda por ver es si podrán mantener ese doble juego de aquí al 28 de mayo. "Es el momento de quitarse la careta y, desde nuestro punto de vista, solo tienen dos caminos: o están con el partido que le está negando la vida a sus vecinos o dicen que el PSOE se ha convertido en un partido indigno por el que presentarse de cara a las elecciones y se apartan de la política con dignidad", sentencia en declaraciones a LD Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los regadíos del Condado.

El origen de la polémica

Como ya publicó Libertad Digital, lo que plantean PP y Vox no es legalizar regadíos con aguas subterráneas en el Parque Nacional, como reitera en falso el Gobierno, sino devolver la calificación de terrenos regables a cientos de agricultores de municipios aledaños a los que se la arrebataron injustamente hace casi una década. Todos ellos tendrán, en todo caso, que recurrir después a las autoridades competentes -las confederaciones hidrográficas- para solicitar su derecho de agua, que, tal y como reitera hasta la saciedad la propuesta, deberá ser agua superficial. En su mano, y no en la de la Junta de Andalucía, estará así la última palabra, que dependerá tanto de la documentación aportada, como de la legalidad vigente.

La polémica se remonta al año 2014, cuando la aprobación del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana hizo que los agricultores de la zona vieran cómo "muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaron por la Administración Autonómica a considerarse no aptas para el mismo". Todo ello, como consecuencia de que para tomar tal decisión se usó una foto fija del verano de 2004 sin tener en cuenta las circunstancias de aquel momento. "Gente que ese año dejó la tierra en barbecho apareció como que no cultivaba o incluso quienes ya habían levantado los plásticos porque la foto satélite se hizo en verano, cuando ya habían terminado los cultivos", explican desde el grupo popular. Y eso es precisamente lo que ha motivado las quejas y manifestaciones promovidas por los agricultores y apoyadas por los alcaldes de la zona durante los últimos años.

La postura de los alcaldes del PSOE

La multitudinaria manifestación celebrada el pasado 29 de marzo en Rociana demuestra el gran consenso que existe en este sentido. Precisamente por eso, los regidores socialistas se han cuidado mucho de hacer guiños al Gobierno de Pedro Sánchez, pero sin renegar de una medida que podría costarles las próximas elecciones municipales.

La ley promovida por PP y Vox afecta a cinco municipios: Bonares, Lucena, Almonte, Rociana y Moguer. De ellos, solo Lucena es ajena al PSOE, pero en todos ganó el PP en las elecciones autonómicas del 19 de junio del año pasado, por lo que temen que la polémica promovida por el Ejecutivo central pueda jugarles una mala pasada en sus respectivos pueblos, donde son más importantes las políticas que los políticos y las siglas que representan.

Sabedores de este extremo, el pasado mes de noviembre, los alcaldes socialistas ya dieron plantón a la ministra Teresa Ribera. Ninguno de ellos acudió entonces al acto convocado por el Gobierno en Almonte para presentar el denominado Marco de Actuaciones para Doñana. No querían que se les asociase con un Ejecutivo que rechaza la ley por la que sus agricultores llevan casi una década esperando, ni tampoco que pareciese que aplauden la labor de un Gobierno que, como publicó LD, lleva más de cuatro años sin ejecutar las obras a las que se comprometió por Ley y que estaban llamadas a acabar con el problema del agua en el entorno de Doñana.

La pasada abstención en el parlamento

Este juego de equilibrios no es nuevo y también se ha visto a nivel autonómico. No en vano, tal y como también publicó LD, el propio PSOE andaluz se abstuvo en la toma en consideración de la ley en febrero de 2022, lo que desembocó en una gran bronca entre Pedro Sánchez y Juan Espadas, quien para disgusto del Ejecutivo central defendió la posición de su grupo para tratar de buscar "una solución al problema" que reconocía que existía en el Condado de Doñana.

La postura no gustó al ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera que, desde un primer momento, se opuso a la medida. El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz acabó cambiando su parecer, pasando de la abstención al no, pero solo tras las elecciones autonómicas del 19-J. Y eso a pesar de que, "sabedores de su delicada situación", los populares han accedido a incluir en la ley propuestas del propio PSOE, como la creación de una oficina técnica que revise caso por caso. Con todo, si algo demuestra tanto aquel episodio como el que hoy se vuelve a vivir en el entorno de Doñana es que el cálculo electoral no es el mismo en Moncloa que en Andalucía.