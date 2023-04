La Junta defiende en Bruselas los regadíos de Doñana ante una Comisión "profundamente preocupada"

Un viaje a Bruselas que ha visto "satisfecho" su cometido. O, al menos, así lo ha expresado el consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que ha acudido este lunes a la sede de la Unión Europea para defender la Proposición de Ley (PDL) de PP y Vox para la regularización de los regadíos de la Corona Norte de Doñana.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, recibió en Bruselas al Gobierno andaluz tras días expresando su disconformidad con el texto propuesto por el bloque de la derecha en el parlamento andaluz. Y es que la Comisión se muestra "intraquila" ante la posibilidad de que la nueva norme acabe por dañar el Parque Natural y, como consecuencia, incumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que obliga a tomar medidas de protección con el humedal. No obstante, la reunión no ha servido para apaciguar la "profunda preocupación" de la Comisión, que denuncia asimismo que el Gobierno de España no ha tomado las medidas "suficientes" para garantizar el cumplimiento del fallo del TJUE, "incluso sin contar con el probable impacto negativo" de la PDL. Y es que el comisario señala que el texto "parece ir en dirección contraria" a la protección de Doñana.

En cualquier caso, la consejería de Sostenibilidad confía en que la "visión de la Junta de Andalucía" contribuirá a "apaciguar la tensión" entre la Unión y la administración autonómica. Y es que, tal y como apuntan, el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, aprovechó su intervención para enviar "un mensaje de tranquilidad al comisario", al que explicó "no solo la PDL", sino también las políticas de la Junta "en materia medioambiental y para la protección de Doñana".

Por su parte, desde la Unión han informado del "compromiso" asumido por el comisario "a estudiar este documento". Además, desde la Junta subrayan que "no hay ningún procedimiento de infracción" contra esta PDL, a pesar de la "insinuación" de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.