Agustín González: "Las políticas socialistas son venta de humo y populismo"

Queda un mes exacto para las elecciones municipales y autonómicas y lo partidos políticos están calentando la precampaña. Desde Andalucía, el PP intenta que el resultado de Juanma Moreno el pasado 19 de junio de 2022 cuando consiguió una histórica mayoría absoluta para la derecha se traslade al resto del territorio. Especialmente en las ocho capitales de provincia y las diputaciones provinciales. Para las alcaldías, algunos miembros de su Gobierno han desembarcado como candidatos. Uno de ellos es José Agustín González (Sevilla, 1974) que ha sido Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo durante casi cuatro años y en los últimos cuatro meses Director General de Consumo. El candidato conversa con Libertad Digital sobre el reto de recuperar para el PP la alcaldía de Jaén

Libertad Digital: ¿Qué ocurre con Jaén? ¿Por qué grandes proyectos como la Base Logística del Ejercito de Tierra o el AVE no han terminado de llegar? Hay un alcalde y un presidente de la Diputación del PSOE.

Agustín González: Yo creo que las políticas socialista son esto: venta de humo y populismo. Eso se traduce en que las políticas de Sánchez son las mismas que se llevan a cabo por parte de la Diputación y el Ayuntamiento. Ya estamos viendo las políticas que aplica Sánchez. Un día anuncia 50.000 viviendas, al día siguiente sube 40.000, al día siguiente rectifica y dice que son 13.000 menos, ahora ya vamos por 123.000, de las cuales, por cierto, a Jaén lo único que llega son cuatro. Esa es una más. Ahora está con la Ley de Vivienda, luego la Ley del Sólo Sí es Sí, ahora la corregimos, nos peleamos dentro del propio Gobierno y al final eso se traduce que en realidad no llega nada y aquí las políticas aplicadas por este Ayuntamiento durante cuatro años han sido las mismas. Una gestión que de por sí la hacen los propios funcionarios, porque es la gestión del día a día, y de eso viven. Con anuncios que se han quedado en eso. En anuncios nada más.

LD: En Jaén tienen unas reivindicaciones históricas que no se cumplen.

AG: Efectivamente hay unas reivindicaciones históricas. Por ejemplo lo del AVE. Estamos recaudando firmas para reactivar las inversiones en infraestructuras ferroviarias de forma que algún día se pueda implantar en la provincia, no ya en Jaén capital, sino en toda la provincia, una infraestructura ferroviaria de futuro, del siglo XXI. Hace unas semanas por parte del PP en el Senado se presentó una moción para implantar una partida presupuestaria que ya se hizo con Mariano Rajoy para poner la primera piedra de cara a que algún día pueda llegar el AVE. Sin embargo, el único partido que votó en contra fue el PSOE. Hubo partidos que se abstuvieron, pero el único que votó en contra curiosa y paradójicamente fue precisamente el PSOE. Desde luego, por circunstancias de como se ha ido planificando el AVE en Andalucía a Jaén se le ha hecho la cobra. Bordea Jaén. Sería de broma cuando no lo es porque es un tema bastante serio.

LD: ¿La Junta de Andalucía ha intentado compensar de alguna manera ese olvido con Jaén? Ha anunciado que va a poner en marcha de nuevo el tranvía y algunas infraestructuras.

AG: He sido miembro del Gobierno de Juanma Moreno como Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo durante casi cuatro años y en los últimos cuatro meses Director General de Consumo y lo que nos encontramos en 2019 era lo que era: una Junta de la Andalucía que venía de casi 38 años (en manos del PSOE) y es difícil reactivar todo en tan poco tiempo. Todo tan parado. Desde luego la apuesta de Juanma Moreno por Jaén fue desde el primer día, pero todos esos proyectos como vienen de una venta de humo y antes de empezar se venden como algo que va a llegar mañana pues, claro, cuando uno dice que lo va a reactivar se encuentra, como por ejemplo la Ciudad de la Justicia, que ni siquiera están cedidos los suelos por parte del Ayuntamiento. La Administración lleva unos plazos, como es lógico, y un procedimiento. Ellos dijeron que iban a hacer la Ciudad de la Justicia hace muchos años y no se ha hecho nada. Igual con el tranvía que lleva parado trece años. Cuando hemos llegado nosotros nos hemos encontrado un tranvía que fue una lástima y estaba perfecto para entrar, pero ese desuso durante trece años ha hecho que haya que remozarlo y ponerlo en marcha y lleva unos plazos. Nos hemos encontrado con incremento de precios, la crisis y eso hizo que una vez sacadas las licitaciones quedasen desiertas. Ha habido que sacarlo de ahora y como decía Juanma Moreno "yo me montare en el tranvía". Es un compromiso directo y personal de Juanma Moreno.

LD: ¿Cree que estos incumplimientos le pasarán factura al alcalde socialista Julio Millán el 28M?

AG: Le pasa factura porque estamos hablando de las mismas políticas (de Sánchez). Un Julio Millán que ni está ni se le espera a la hora de reivindicar nada de cara a Madrid. Tenemos el último ejemplo con el AVE. Pasó igual con la Base Logística del Ejército de Tierra. Jaén presentó un proyecto, quizá lo vendieron antes por esa manía y ese afán de vender las cosas y darlas por hechas antes de que se adjudicasen, pero la realidad es que la propia Carmen Calvo anunció ella que se adjudicó en el último momento a Córdoba gracias a ella. Como dando a entender que había sido una decisión discrecional porque ella es de allí y por un tema político. Tan sólo hace unos días Pedro Sánchez lo dijo así en un mitin en Córdoba. Ante eso en su momento Julio Millán en lugar de defender los intereses de su ciudad y protestar. Simplemente se limitó a mandar una carta, que por cierto, ni se registró ni se sabe dónde está. Presentó con el consenso y el apoyo de todos los grupos municipales una demanda judicial al Gobierno y luego la retiró. Lo que le prima es el interés partidista de su partido, de Pedro Sánchez y el suyo propio.

LD: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE han focalizado el comienzo de la precampaña en Doñana con un ataque directo a la Junta de Andalucía, gobernada por su partido. ¿Cree que eso es porque ven que se juega algo más en estas elecciones? ¿Se la juega Sánchez?

AG: Yo creo que se la juega. En primer lugar no está encontrando el apoyo en sus propios compañeros. El caso de Jaén es un caso paradójico porque en realidad, ya lo vimos con García-Page, a modo broma se dice que ningún candidato socialista quiere que Pedro Sánchez pise su casa. Porque estamos viendo cómo lo reciben en todos los sitios. Él sabe que en Andalucía, que siempre ha sido un monopolio de voto socialista, el 19J con la mayoría absoluta de Juanma Moreno se vio que la gente había refrendado las políticas del PP en los últimos cuatro años; que Andalucía había cambiado a mejor y suponía un principio de un fin. Sabe que ahora se la juega a nivel municipal no solamente en toda España sino particularmente en Andalucía. Puede ser un golpe encima de la mesa de todos los andaluces. Las políticas que hay que hacer son las que hace el PP. Son las que algo que parecía imposible, que lo llaman el milagro andaluz de Juanma Moreno. Es un término a mí no me gusta porque no es un milagro se ha hecho a base de trabajo, talento y creer en las políticas económicas adecuadas. Eso de Doñana va por ahí. Lo intentaron con la Sanidad no ha funcionado porque está mejor por mucho que se empeñen y ahora han encontrado un pequeño nicho que tiene los días contados y será perjudicial para ellos.

LD: Ha mencionado el resultado del PP el 19 de junio de 2022 en Andalucía. Ese día en Jaén hubo 23.504 personas que votaron al PP eso fue casi 10.000 más (14.577) de los que lo hicieron en las municipales de 2019. ¿Cree usted que habrá un vuelco parecido con su candidatura?

AG: Las circunstancias son un poquito distintas y nunca se deben extrapolar los datos. Yo soy muy optimista, pero también me gusta ser realista. Yo digo que soy un optimista constructivo y no un optimista utópico. Es cierto que va a haber cierta extrapolación, máximo cuando soy parte de ese mal llamado milagro de la Junta de Andalucía porque he estado nada más y nada menos como máximo responsable por debajo de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y esas políticas están ahí. Nosotros después de donde veníamos con los ERE y los cursos de formación paralizados durante más de diez años y logramos ponerlos en marcha; hemos logrado liderar el número de autónomos en España, algo impensable hace tan sólo cuatro años; somos un referente en tecnología e innovación y eso se tiene que notar. De eso se trata mi programa, de decir que Jaén es el paralelismo con Andalucía. Parece que es una ciudad que está aquí perdida en el interior, que no tenemos playa… no no, Jaén es un valor. Es la puerta de Andalucía o la salida de Andalucía y eso tiene que ser atracción de inversiones para aplicar las mismas políticas innovadoras que ha aplicado Juanma Moreno. Yo creo que ese trasvase se va a ir viendo y no solamente en la capital sino en toda la provincia. De momento los sondeos nos dan ya unos datos muy positivos como primera fuerza en la capital.

LD: En los sondeos de hace unos meses les daban ganadores aunque no conseguiría la mayoría absoluta por poco. El PSOE ha estado gobernando de la mano de Cs estos años, ¿usted lo haría de la mano de Vox?

AG: Nosotros estamos trabajando para conseguir transmitir nuestro mensaje. Lo estamos consiguiendo. Yo soy una persona que vengo del segundo nivel, nunca he estado en primera línea y menos en Jaén capital, y lo que tratamos de hacer es querer conseguir ese objetivo de tener la mayoría suficiente para gobernar solos de forma que podamos aplicar todas esas medidas que queremos llevar a cabo. Si tuviésemos que pactar nosotros como primera fuerza desde luego vamos a sentarnos con todos tanto para hablar. Tanto con Vox como con Jaén Merece Más estamos dispuesto a hablar y yo creo que a nivel local la ideología queda a un lado. Creo que lo primordial es el interés por Jaén y lo que se tratará es poner encima de la mesa temas locales y el interés de Jaén. Soy una persona muy dialogante, muy de consenso, y no tendré problemas en el caso de que no consiguiésemos esa mayoría suficiente de sentarnos tanto con unos como con otros.

LD: Jaén Merece Más nace de una reivindicación local que luego se extendió al resto de la provincia. ¿Cree que al PP puede restarle votos o sea un partido que tire más de otro tipo de electorado?

AG: Aquí en Jaén lo que se percibe es esa desilusión que es lógica. Los jiennenses que viven fuera cuando vienen dicen que en ciudades como Málaga o Almería percibes el cambio a mejor en poco tiempo. Sin embargo, en Jaén tenemos mayor despoblación, mayor paro, mayor pobreza, cada vez más comercios cerrados y mayor suciedad. La gente te lo dice. Esa desilusión se transmite y lo que tenemos que hacer es cambiar el chip de la gente. Ese conformismo de que no se puede hacer nada. Jaén Merece Más empezó como plataforma y su error ha sido no quedarse ahí. Hacían muy buen papel como reivindicación civil y portavoz de la sociedad y al meterse en política no son los más adecuados para gestionar o dar ese mensaje y menos en política municipal. Su voto va a ir por esa desilusión de la izquierda. Nosotros estamos aunando muchísimos votos del centro derecha. En política municipal no me gusta hablar de izquierdas o derechas porque al final lo que hay es un interés por Jaén y las políticas municipales son más genéricas y heterogéneas. Ese voto de Jaén Merece Más seguramente se lo robe al desilusionado de izquierdas que no quiera votar a Pedro Sánchez o Julio Millán.

LD: Ha hablado de la despoblación que es uno de los males que tienen las provincias andaluzas del interior que están viendo como mucha población se dirige a otros centros con mayores oportunidades, sobre todo a la costa. ¿Cómo podría revertir esa situación? ¿Cuál es el plan que tiene para que la gente no se vaya de Jaén y atraer población?

AG: Jaén tiene una calidad de vida excepcional. Es una ciudad pequeña y muy accesible. Tenemos que traer ese nicho de inversión que nunca nadie se ha preocupado por traerlo. Yo siempre pongo de ejemplo a Málaga. Hace 25 años no tenía un parque tecnológico y los turistas no iban a la capital y sin embargo hicieron una inversión y una planificación a medio y largo plazo y ese es nuestro plan. En primer lugar, con una administración solvente que no la hay. Somos una de las capitales más endeudadas de toda España y este alcalde no se preocupa y ha incrementado la deuda. Ningún inversor va a venir a una ciudad donde una licencia tarda en concederse dos años. A falta de esa agilidad administrativa y de esa insolvencia, que no haya ingresos… Hay que arreglarla de principio a fin. Por otro lado, hay que buscar un nicho de mercado en el sector tecnológico. Nosotros en nuestro programa llevamos la creación de un hub en un edificio emblemático en el centro de Jaén que pueda servir como creador de sinergias, de laboratorio de ideas e innovación en el sector de la sostenibilidad o en el del aceite. Tenemos que ser la capital mundial del aceite. Siendo la hermana de Málaga, es cierto que, como el suelo ha subido muchísimo, muchas empresas están buscando cerca de Málaga. Jaén está en un sitio excepcional. Está mucho más cerca de Madrid, a dos horas de Málaga y en un sitio muy bueno, donde hay calidad de vida, el suelo todavía es barato y donde se puede vivir tranquilamente. Para los nómadas digitales puede ser un sector muy atractivo.

LD: Uno de los retos del PP-A de cara a las elecciones del 28M es gobernar en las ocho capitales de provincia andaluzas y en algunas diputaciones que históricamente ha gobernado el PSOE. ¿Lo ve posible?

AG: Creo que sí. Conozco a todos los candidatos. Ya hablábamos antes de Málaga. Paco de la Torre tiene 80 años y podría seguir toda la vida porque tiene una energía brutal; tenemos a María (Vázquez) en Almería que lo está haciendo fenomenal. Se percibe que la quieren y le he pedido asesoramiento para muchos temas porque es, junto a Málaga, uno de mis referentes por ese cambio tan bueno que han realizado en los últimos años. Hablamos de Granada con Marifrán Carazo, totalmente contrastada por el gran trabajo que ha hecho en la Consejería de Fomento; hablamos de Bruno (García) en Cádiz que es un talante parecido al mío, muy moderado, una persona muy de trabajar en la calle y muy solvente y muy bueno; hablamos de José Luis Sanz en Sevilla que tiene esa mochila y esa reputación de haber hecho un gran trabajo en Tomares como alcalde, tiene ya esa experiencia; en Córdoba, Bellido no va a tener problema y en Huelva el trabajo de Pilar Miranda con el puerto que ha reactivado no sólo el puerto sino toda la ciudad. Creo que es muy factible y creo que va a ser el refrendo de que las políticas de Juanma Moreno, las políticas del PP sirven no solamente para Andalucía sino para sus ciudades y sus pueblos.

LD: ¿Las diputaciones también?

AG: Aquí en Jaén es el gran reto. Además sería un hito histórico. Porque aquí la Diputación siempre ha sido socialista, casi cuarenta años. Creo que es muy buena la higiene democrática y alternar venga de donde venga el cambio. Ya se ha visto en Andalucía. Aquí sería muy bueno. Es complicado en muchos pueblos que llevan tantísimos años con esas fuerzas consolidadas. Se sigue metiendo el miedo diciendo que viene la derecha. Eso ha cambiado porque se ha demostrado en cuatro años que no solamente no ha pasado nada sino que lo que ha pasado ha sido mejor. No lo dijo yo. Lo dicen los datos económicos, los datos sociales y los que han refrendado a Juanma Moreno con una mayoría absoluta. Creo que en Jaén es más que factible. Venimos de una situación convulsa en el partido en Jaén y en cuestión de dos años ha conseguido unir el partido y darle una fortaleza histórica. Cuando uno va a apoyar a los compañeros a los pueblos se ven los actos abarrotados. Algo que no se había visto nunca. Creo que pinta muy bien la Diputación.