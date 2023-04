Bruno García: "Hay mucha gente de izquierdas que nos va a votar a nosotros"

Es Cádiz una ciudad relativamente pequeña en población, pero grande en importancia. En sus calles de urbe tres veces milenaria se ha escrito la historia de España. Sin embargo, una epidemia de paro y modernidad la llevan vaciando décadas en beneficio de municipios colindantes que han visto multiplicada su población. Durante los últimos ocho años, desde las municipales de 2015, José María González Kichi ha gobernado esta ciudad desde la extrema izquierda. Ahora, el alcalde que ha llenado titulares se ha retirado dejando a su segundo de abordo como cabeza de cartel. Libertad Digital se encuentra con el que según las encuestas puede sucederle, el candidato del PP, Bruno García, que es natural de Jerez de la Frontera. Sin embargo, esta casualidad ("nadie elige donde nace", asegura al periodista) tampoco fue un impedimento para Carlos Díaz de Medina (Sevilla), Teófila Martínez (Santander) o el propio Kichi (Róterdam).

Libertad Digital: Fue el último de los candidatos del PP de las ocho capitales de provincia andaluzas en conocerse. ¿Estuvo reñida su elección?

Bruno García: Era una decisión muy importante para nosotros porque la ciudad es fundamental y en este caso como presidente del PP en Cádiz también participé y como presidente y con mis compañeros se tomó esa decisión. Las decisiones muchas veces hay que trabajarlas bien y hay que madurarlas bien y eso es lo que hicimos nosotros. No fue para nada reñida.

LD: Su trabajo en el consistorio gaditano no es ajeno al ciudadano e Cádiz después de casi una década (2007-2015) siendo concejal del PP durante dos mandatos de Teófila Martínez y otra en la oposición.

BG: De los candidatos que se presentan soy el único que ha gobernado y he participado en el Ayuntamiento más años que todos juntos. He estado ocho años en el Gobierno con Teófila Martínez y cuatro en la oposición en los que he aprendido incluso más que en el Gobierno. En la política para cerrar el círculo tienes que estar también en la oposición. Viene bien y te sirve para poner los pies en el suelo, te sirve también para muchas cosas. Para entender que lo último que se puede ser en política es un sectario.

LD: Cádiz ha estado dos legislaturas (2015-2023) gobernada por Kichi. Más allá de cambios en el callejero o el estadio y de sus políticas y algaradas como la de la huelga del metal. ¿Qué oportunidades ha perdido la ciudad gobernada por la extrema izquierda?

BG: La ciudad iba con una inercia positiva, compleja, porque nuestra tierra es compleja. Esa inercia que era de crecimiento se ha caído. Se ha parado y luego estamos viendo como están cayendo en lo grande y lo pequeño. En lo pequeño son cosas fundamentales como el mantenimiento, la limpieza o la iluminación. Los servicios que piden sobre todo los ciudadanos. Y en lo grande una inercia que es la que te hace que una ciudad funcione o no. Creerte las potencialidades y aprovecharlas. Él no ha sabido aprovecharlas.

LD: Uno de los temas de más actualidad es el de la vivienda. El Gobierno de Sánchez lleva prometidas decenas de miles de viviendas en los últimos días. Sin embargo, hay ciudades como Cádiz que tienen un déficit en este sentido y que no dejan de perder población. ¿Dónde está la solución?

BG: Nosotros hemos dado ya tres soluciones en estos días. Hemos dicho que hay espacio para hacer viviendas. En este caso el PGOU permite hacer 3.000 viviendas todavía por hacer. Yo he prometido que las voy a ejecutar. También he dicho que podemos hacer un nuevo PGOU. Incluso en colaboración con la Junta de Andalucía podremos ampliar el número de viviendas y, luego, una tercera cosa que también he dicho que es la compra de fincas en el Casco Histórico para que haya más viviendas, que es fundamental, porque es donde estamos teniendo más problemas y lo que queremos es viva más gente. Teníamos un ritmo de construcción de vivienda pública en la ciudad de 100 vivienda al año y ellos tienen ahora un ritmo de 8. Así es muy difícil. Tiene que ver con esas medidas que te he dicho, pero también con un ritmo adecuado de hacer vivienda pública.

LD: ¿Existe presión hacia la vivienda permanente por parte del sector de las viviendas turísticas y pisos vacacionales? ¿Cómo se puede mantener un sector clave como el turístico en una ciudad que tiene dificultad para crecer y retener población?

BG: Nosotros lo hemos dicho muy claro. Esto se soluciona haciendo más vivienda pública, que es lo que he dicho que vamos a hacer, y una segunda cosa que es muy importante: donde haya saturación habrá regulación. Así de sencillo.

LD: Hace unos meses la Junta de Andalucía inauguró el TramBahía que une Cádiz con San Fernando y Chiclana, ciudades del área metropolitana. ¿Es una oportunidad para la ciudad o va a servir para que mucha más gente abandone Cádiz? ¿Hay intención de ampliar las líneas hacia otros municipios?

BG: El TramBahía, que por cierto ha sido el esfuerzo de mucha gente, pero, desde luego, un problema que dejaron los socialistas que ha resuelto de manera definitiva Juanma Moreno. Eso está claro y es fundamental. Une la Bahía y nos sirve para un concepto más metropolitano pero no tiene que generar menos población. Los trenes van y vienen. También uno de Chiclana puede vivir en Cádiz (risas). El TramBahía sirve para unir, no para separar. Y es lo que nosotros planteamos. La solución de la población en Cádiz es obviamente que haya más viviendas. La gente tiene que saber que está acotado el espacio, rodeado prácticamente al 90% de agua, unido por dos puentes y un tercero que es una lengua de tierra que lleva al final a otro puente. Es una dificultad enorme, estamos en medio del mar. La esperanza es que se pueden construir 3.000 viviendas perfectamente, ejecutar el PGOU.

LD: Usted ha sido presidente del PP en una de las provincias con la tasa de paro más alta de España (25%) y ahora está postulado a una de las capitales de provincia con más paro. ¿Cómo se puede dar la vuelta? ¿Cómo puede generarse un tejido económico o social que mejore esta situación?

BG: A veces los focos se ponen en la parte negativa y es lógico que se hagan. Lo entiendo y sobre eso tenemos que trabajar, pero hay muchas cosas que se hacen bien en Cádiz y en el tema de las empresas también lo es. Hay muchas empresas que lo están haciendo bien en el sector industrial, el aeronáutico, el logístico o en el sector agroalimentario. Nosotros vamos a ir de la mano de todas las administraciones y vamos a intentar obviamente revertir esa cifra. Es verdad que hay que hacerlo, pero también hay cosas muy positivas. Sobre lo que estamos haciendo, que es mucho y bueno, vamos a reforzarlo para construir un futuro mejor.

Bruno García.

LD: Queda un mes para las elecciones municipales y las encuestas le dan al PP la victoria frente a la izquierda y su formación se quedaría cerca de la mayoría absoluta. En 2019 Kichi obtuvo 26.498 votos y 13 concejales mientras que el PP obtuvo 13.397 votos y 6 ediles. En 2015, cuando perdió la alcaldía de Cádiz el PP consiguió 10 concejales. En las pasadas autonómicas el PP sacó 22.464 votos. ¿Cómo afronta un 28M tan reñido?

BG: Sinceramente y con todo el respeto del mundo me dedico sólo a dar lo mejor que tenemos en nuestro equipo. Ni estoy mirando encuestas ni los votos que tengo que necesitar. Nuestra fórmula es muy sencilla: proponer y dirigirnos a toda la ciudad. No estoy pidiendo el voto ni a la derecha ni a la izquierda, se lo estoy pidiendo a todos los gaditanos. Hay mucha gente de izquierdas que nos va a votar a nosotros, porque nosotros queremos gobernar para todos. Por eso me dirijo a todos. El resto de partidos quieren gobernar para una parte, especialmente el que gobierna actualmente que tiene de nombre Adelante-Izquierda Gaditana. En su propio nombre lo expresan y en su manera de gobernar es hacerlo sólo para una parte de la ciudad. Y hay mucha gente de izquierdas que no quiere que sólo le gobiernen para la parte de izquierdas, sino para toda la ciudad. A esa gente me dirijo también. Me dirijo a todos para decirles que se puede construir un Cádiz para todos y ese es el planteamiento nuestro. Vamos a hacerlo así hasta el último día, vamos a dirigirnos a todos, vamos a ser positivos, no entrar en la crítica fácil, intentar ser constructivos y estoy convencido de que si hacemos nuestro trabajo bien al final el resultado será bueno.

LD: ¿Cree que necesitará pactar con otros partidos? ¿Si tuviera que hacerlo los incluiría en el Gobierno?

BG: Mi intención es pactar con los gaditanos, es lo que decía Juanma Moreno y eso es lo que hizo. El modelo mío es exactamente el mismo que el de Juanma Moreno. Además, formo parte de ese equipo con lo cual lo digo con conocimiento.

LD: El PP-A espera poder retener las alcaldías de Málaga, Córdoba y Almería y hacerse con el resto de las capitales autonómicas y las diputaciones. ¿Cree que se trasladará el resultado del 19J de 2022 al 28M?

BG: Parece un tópico, pero es así. Cada elección tiene su letra pequeña y cada elecciones son distintas. Incluso de un mes al siguiente las elecciones son siempre distintas y cada capital de provincia de Andalucía y cada municipio tienen un sentido individual. Obviamente lo que sí estamos viendo es que hay una tendencia clara, muy clara, en favor de un Gobierno como el de Juanma Moreno y un partido que propone en positivo y muchos ciudadanos separándose de las políticas de Pedro Sánchez y los delegados de Pedro Sánchez en Andalucía que hacen política a veces incluso contra los intereses de Andalucía. En el caso de Cádiz es exactamente igual. Estamos siendo positivos, es una elección distinta, pero lo que sí estamos viendo es que hay una tendencia a favor del PP y esa tendencia, unida a lo que estamos proponiendo nosotros de manera muy individual, creo que puede hacer que ganemos con una mayoría para gobernar.

LD: La precampaña está marcada por los ataques desde el Gobierno a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y al PP por Doñana y por otros asuntos de política nacional. ¿Cree que los ciudadanos votarán el 28M con la mirada puesta en los candidatos locales o con la idea de castigar al Gobierno?

BG: En la ciudad de Cádiz, en la provincia de Cádiz y en Andalucía, que es lo que yo conozco, creo que la gente está ya muy cansada del PSOE y, sobre todo, del partido de Pedro Sánchez. Muy cansada. Tiene muy poca credibilidad y eso es mejor que lo sepan. Y sabiéndolo, que creo que medio lo intuyen, viven del bulo, de la presión, de generar problemas y de poner impedimentos a Andalucía. Viven esa guerra continúa creyendo que ese conflicto les da beneficios. Es mejor que lo sepan ya: no les da beneficios, la gente está cansada de eso. La gente quiere ser positiva y, desde luego, es muy difícil ser positivos con un Gobierno como el de Pedro Sánchez.

LD: ¿Lo de Doñana no les va a ser beneficiosa a corto plazo?

BG: Después de esta vendrá otra. La semana siguiente vendrá otra cortina de humo. Todo para no hablar del nefasto Gobierno que tenemos en España con un presidente que, por cierto, hoy (el jueves 27, día de la entrevista) venía como noticia que Cádiz ha sido la provincia con mayor número de excarcelados por la Ley del Sólo Sí es Sí. Muchas veces hablan de este tipo de cosas para tapar su gestión. Ellos ponen el problema y nosotros ponemos la solución. Hemos aprobado en el Senado a través del presidente Feijóo la posible solución al poder corregir esta Ley. Es un partido socialista o más bien un partido sanchista que está más preocupado del resultado de las elecciones, pero no del resultado de cómo está dejando España y cómo afectan sus políticas a los ciudadanos, que es lo importante. Yo no hablo tanto de España, que también, pero me refiero a lo que hay detrás de esa palabra. Muchos españoles de todo pensamiento que también están cansados de un presidente como Pedro Sánchez.

Bruno García en un momento de la entrevista.

LD: ¿Sánchez se la juega el 28M? ¿Y Feijóo?

BG: Creo que se la juegan todos los municipios, muchas CCAA y España. España en el sentido de que está demostrado que tener a Pedro Sánchez no le beneficia para nada a España. (El candidato enseña con el móvil la noticia del Diario de Cádiz sobre las excarcelaciones de la Ley del Sólo Sí es Sí). Esto es la política de Pedro Sánchez y del Gobierno actual. Obviamente hay mucha gente cansada de Pedro Sánchez y le va a castigar. Lo que está haciendo Feijóo es ser positivo y construir una alternativa, que creo que la gente está pidiendo. Nosotros estamos yendo a la calle con él. Cosa que es importante porque estamos pegados a los problemas y estamos intentando dar soluciones. Él en lo que está es en la solución.

LD: ¿Puede ser el 28M una primera vuelta de las elecciones generales de final de año?

BG: Tenemos estas elecciones primero y es importante. Lo que está claro es que se va a marcar una tendencia de un hartazgo hacia el partido sanchista y con una voluntad mayoritaria de ver en la alternativa al PP. Un partido centrado, moderado, que está pidiendo reformas y busca los problemas y darles una solución. Obviamente es una oportunidad. Nosotros los que estamos en los municipios lo que estamos haciendo es intentando mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

LD: Feijóo ha prometido derogar el sanchismo y sus leyes ideológicas. ¿Usted hará lo mismo con las políticas de Kichi?

BG: Yo no estoy muy preocupado con el pasado. No estoy preocupado con lo que han sido estos ocho años. No es mi obligación. Mi obligación es darle solución. Las cosas que se hayan hecho bien las vamos a reforzar y las que no se hayan hecho bien y no sean beneficiosas las vamos a cambiar. Yo no entiendo la política como una política de bandos, sectaria. Yo quiero gobernar para todos. Las cosas buenas se quedarán y las cosas que se tengan que cambiar se cambiarán. Yo tengo claro que tengo que empezar por las cosas pequeñas: mantenimiento, limpieza, seguridad, iluminación… por todos esos barrios y esas personas que están diciéndome en la calle que no se ha cuidado la ciudad como se tiene que cuidar. Paralelamente haremos proyectos a medio y largo plazo, pero no le dedico mucho tiempo a mis adversarios políticos, ni siquiera al pasado. Me preocupa el futuro y para eso hemos venido. Para remangarnos y pelear las cosas para el futuro.