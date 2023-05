María del Mar Vázquez: "El 28-M se va a notar ese hastío que se tiene con la forma de gobernar de Sánchez"

Almería es una de esas provincias olvidadas por los sucesivos gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, que, sin embargo, en los últimos años ha experimentado una transformación que muchos comparan con la de la otra capital andaluza del Mediterráneo, Málaga. Su alcaldesa desde que Ramón Fernández-Pacheco fuera llamado a la Junta de Andalucía por Juanma Moreno el año pasado, es María del Mar Vázquez (Almería, 1976) y es la primera mujer al frente del consistorio almeriense. Esta licenciada en Psicología con formación para la Educación y el Marketing fue concejal de Turismo entre 2008 y 2011 en el consistorio almeriense; diputada de Cultura, Deporte y Juventud en la Diputación de Almería entre 2011 y 2015; Teniente de alcalde, portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Economía, Contratación e Informática en el Ayuntamiento de Almería entre 2015 y 2019 y desde 2019 a 2022 fue la primera Teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación hasta que fue elegida alcaldesa. Vázquez habló con Libertad Digital a menos de una semana del comienzo de la campaña de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Libertad Digital: Estamos a pocos días de que empiece la campaña electoral del 28M. ¿Qué queda por decir y prometer a los ciudadanos después de tanto tiempo de precampaña

María del Mar Vázquez: La semana pasada presentamos el programa electoral. Todas las propuestas, más de 160 medidas, que queremos aplicar. Además ha sido recogida por dos vías fundamentales: una de ellas ha sido las reuniones que hemos tenido con colectivos, asociaciones y colegios profesionales y, luego, la otra es que abrimos un teléfono y una página web al ciudadano de a pie para que hiciese propuestas. Alguna de ellas muy interesantes que hemos incorporado al programa. Hemos recibido 425 propuestas en total. De esas propuestas teníamos contempladas algunas de ellas y otras las hemos incluido. Lo que queremos es que el modelo de ciudad que nosotros presentamos, con una Almería que sigue avanzando en los sectores principales a nivel social e inclusivo sea una ciudad abierta y moderna. Ahora lo que tenemos que hacer es que esas medidas que entre todos hemos construido y hemos diseñado lleguen al mayor número de almerienses y sepan que este modelo de ciudad lo vamos a construir entre todos.

LD: ¿Es en estos días en las que un candidato se la juega? Usted parte con la ventaja, entre comillas, de ser la alcaldesa de Almería aunque es la primera vez que se presenta como tal tras suceder el año pasado a Ramón Férnandez-Pacheco cuando se fue de consejero a la Junta.

MMV: Sí, es la primera vez. Yo soy una firme convencida de que no hay nada decidido. Que habrá mucha gente que todavía estará pensando qué hacer en base al trabajo que se ha desarrollado estos años y la solvencia en los anteriores equipos de Gobierno. Lo que queremos hacer a partir de ahora, si depositan la confianza en nosotros. Lo que hay que trabajarse ahora estas últimas semanas en hacerles llegar esa ilusión con la que queremos seguir trabajando, seguir avanzando y haciendo que Almería crezca y sea una ciudad de oportunidades. Sabemos que Almería es una de las que aporta más PIB a la región andaluza y, por lo tanto, un motor económico importantísimo en España. Entendemos que, a parte de la gestión, se avala también la ilusión y la firmeza por seguir avanzando y seguir construyendo una Almería referente. Y en eso estamos ahora. En hacer llegar esas propuestas trabajando hasta el último día.

LD: El PP lleva gobernando la ciudad desde 2003 y, según las encuestas, usted podrá hacerlo otra legislatura más. En estas décadas la ciudad ha sufrido una transformación y es ahora un destino pujante.

MMV: Sí. De hecho por eso siempre tenemos que estar agradecidos a los empresarios porque una provincia y una ciudad sin agua, ahora que la sequía es un problema acuciante nacional, y sin buenas comunicaciones y conexiones con el resto de España pues ha conseguido ser la huerta de Europa. Por lo tanto hay que devolverle todo ese esfuerzo a los trabajadores, a los agricultores, a los empresarios que han estado apostando por este destino y a empezar a desarrollar otro tipo de industria como, por ejemplo, el sector turístico. Tenemos grandes profesionales, tenemos un clima privilegiado y tenemos que reivindicar que Almería esté bien conectada porque queremos seguir creciendo como un motor económico con otro tipo de industria. En este caso, en el programa electoral para los siguientes cuatro años, llevamos una gran apuesta para acondicionar la ciudad, generar esa oferta suficientemente atractiva y convertirnos en referente como destino turístico. El Cabo de Gata lo tenemos, somos afortunados con la naturaleza y podríamos tener una estacionalidad mucho más amplia de lo que tenemos actualmente. Es el caballo de batalla principal para estos cuatro años.

LD: Juanma Moreno dijo hace poco de que Almería se va a convertir en "una de las grandes metrópolis del Mediterráneo". Ahora mismo es una de las zonas con mayor aumento de población no sólo de Andalucía, sino también de España. Además del turístico ¿qué retos le quedan por cumplir a Almería?

MMV: Tenemos dos retos principales. Uno es el objetivo del agua. De garantizar el agua de calidad. Gracias al tercer decreto de sequía que ha aprobado la Junta de Andalucía van a llegar unas inversiones para reconvertir el agua, que siga garantizando ese agua para los agricultores y seguir siendo potencia. Luego tenemos el problema de las comunicaciones. A través de los acuerdos que hemos hecho con la Diputación y con la Junta de Andalucía estamos intentando recuperar la frecuencia de vuelos que teníamos a nivel nacional e internacional. Queremos que venga por fin la Alta Velocidad a Almería. Tenemos también un acuerdo firmado y la ciudad ya ha puesto parte del capital para conseguir que el AVE venga, como ha dicho el Gobierno, en 2026 y no se retrase ni un minuto más. Y eso son dos grandes retos a parte también del puerto ciudad. El puerto ciudad es un proyecto muy ambicioso que tenemos con la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía y es abrir el puerto a la ciudad. Ahora mismo está totalmente independizado. Es el tercer puerto a nivel de importancia comercial a nivel nacional y, además, es el único puerto de interés del Estado que no tiene una conexión directa con la autovía. Entonces entendemos que es otra batalla importantísima que tenemos que lidiar para abrir el puerto a la ciudad. Como los empresarios apuestan por él también tiene que apostar el Gobierno. Nosotros lo vamos a hacer a nivel comercial y también a nivel turístico. Málaga tiene un referente en su puerto porque consiguió abrirlo a la ciudad y dar una zona alternativa de ocio, comercial, de expansión y esto también es un reto que la ciudad quiere conseguir y empezar, porque esto es a largo plazo.

LD: Uno de los déficits que siempre se denuncian desde su provincia es el de las infraestructuras. Ya ha comentado que se espera la llegada del AVE y mayores frecuencias de avión. ¿Cree que Juanma Moreno podría sacar adelante el proyecto del Eje Transversal de Andalucía y acercar su ciudad con el resto de la región?

MMV: Nosotros tenemos que reivindicar todos los frentes. El Corredor Mediterráneo es el que creemos que va a llegar antes, pero nosotros el Corredor Central tampoco lo descartamos y ese Eje Transversal Andaluz nos vendría muy muy bien. Actualmente tardamos más en llegar en tren a Granada que en coche. Y ya no digo nada de la conexión con Madrid, que es tremenda. Vía tren son de 6 a 7 horas y la gente prefiere venir en autobús porque tarda menos. Esto va en detrimento del gran desarrollo y el emprendimiento que hay en esta ciudad y en esta provincia. Tenemos los mimbres, tenemos los empresarios, tenemos la ilusión y ese empuje y necesitamos imperiosamente que Almería no esté aislada. De hecho estamos reivindicando que haya algunos vuelos que se consideren de interés público para que se puedan patrocinar igual que el vuelo que tenemos a Sevilla que funciona muy bien gracias a la Junta de Andalucía, pero indiscutiblemente tenemos que conectarnos con Madrid que es donde está esa conectividad al resto del mundo. Ahora mismo tenemos un gran déficit vía tren, vía aérea y no se lo merece Almería ni los almerienses.

LD: Volviendo a un tema que ha comentado antes, el de la sequía, una de las cuestiones de la precampaña ha sido el choque frontal entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por Doñana. Su provincia es, posiblemente, la más árida de España y donde recursos como el agua son esenciales. ¿Cree que esto puede calar entre el electorado y afectar a su partido?

MMV: En principio, no. Porque los almerienses hace muchos años que sabiendo que es una zona árida, el principal desierto de Europa lo tenemos aquí en la provincia de Almería, nuestros agricultores han sabido, a través de la innovación, de la creatividad y del trabajo, a saber explotar una gota de agua al máximo. A su máximo potencial. Somos pioneros en muchísimos aspectos relacionados con el agua, embalsarla, utilizarla y reutilizarla. Por tanto, este problema del agua es un problema nacional y lo que tiene que hacer es despolitizarse de una vez. Hay que hacer un pacto del agua nacional porque, aunque a priori pudiese parecer que en las zonas como Almería son las que principalmente tienen este problema, nosotros hace muchos años que venimos trabajando para que dejase de ser un problema vital, pero sigue siendo un problema. Por lo tanto, tanto la Junta de Andalucía con las inversiones que va a hacer ahora consiguiendo ampliar las desaladoras y que los terciarios lleguen a las depuradoras actuales que tenemos, es necesario que el Gobierno central de una vez por todas haga todas las inversiones que tiene que hacer en desaladoras y en trasvases porque el agua es de todos. Los que tienen más agua tienen que compartirla con el resto de los españoles y, en este caso, con el resto de los almerienses porque esto es un problema nacional que se va a ir acuciando a lo largo de los próximos años y las inversiones tienen que hacerse antes de que el problema ya no se pueda solucionar.

LD: ¿Cree que Pedro Sánchez, se la juega el próximo 28M?¿Muchos ciudadanos van a votar con intención de castigar al Gobierno y se podría hacer una lectura como si fueran una primera vuelta de las generales?

MMV: Sí. Está claro que, en este caso, los almerienses están hastiados de muchas promesas incumplidas y que ahora llegue la precampaña y empiecen a anunciarse en los mítines socialistas, porque no los anuncia el Gobierno, los anuncia Sánchez cuando va haciendo mítines. Son promesas vacías y algunas de ellas sabemos que no se van a poder cumplir como el tema de las viviendas. Yo creo que la primera manifestación de su malestar y disconformidad sí que va a ser en las municipales y, de hecho, esperamos que así sea. Mantenemos esa ilusión de que los almerienses, en este caso, son personas inteligentes que no quieren que hayan estos enfrentamientos, lo que quieren es estabilidad. No quieren un Gobierno que va cambiando de idea, que va pactando cosas puntuales con gente que quiere independizarse de España. Nosotros nos sentimos muy almerienses, muy andaluces y españoles y lo que queremos es que se cumpla lo que se promete, que sino se pierde la credibilidad total de las personas que estamos en una responsabilidad política. Así que sí que creo que en las municipales se va a notar ese hastío que se tiene con la forma de Gobernar que tiene Sánchez.

LD: ¿Y Feijóo? ¿Una victoria del PP y la recuperación para su partido de algunas CCAA o ciudades importantes le daría un impulso a sus aspiraciones a la presidencia del Gobierno

MMV: Yo lo tengo claro. Nosotros desde Almería nos hemos sentido siempre discriminados por una CCAA gobernada por el PSOE. Hemos tenido déficit de infraestructuras sanitarias, educativas y de comunicación y desde que ha habido un Gobierno del cambio con Juanma Moreno con un color político similar y con ganas de poner todos los recursos de la administración pública a disposición del ciudadano y del progreso, pues, nuestra situación ha cambiado. Tenemos la suerte en Almería de tener una Diputación del mismo color político, una administración comunitaria del mismo color político y se está notando muchísimo en cuanto a inversión, cumplimiento de promesas e, incluso, en atención de las necesidades. Antes era imposible que un consejero o consejera te cogiese el teléfono y, mucho menos, que te solucionase el problema. Entonces, por coherencia, entendemos todos, y espero que así lo entienda el ciudadano, que si el Gobierno es afín o que tiene el mismo color político, aunque luego cuando uno gobierna lo hace para todos, es mucho más sencillo que no se utilicen las administraciones públicas de forma sectaria como está haciendo el PSOE y que se gobierne para todos. Lo que se pretende es que sea una gran potencia, que se repartan los recursos y pensar en clave de progreso y avance. No en clave política. Yo tengo claro que con el Gobierno de Núñez Feijóo eso va a pasar.

LD: Hay una apuesta muy fuerte del PP-A por las ocho capitales andaluzas el 28-M. Dos de los objetivos principales de su partido, además de retener las alcaldías de Almería, Córdoba y Málaga es recuperar Granada, Cádiz, y, sobre todo, Sevilla. Muchos analistas creen que sería un duro golpe contra el PSOE.

MMV: A parte del duro golpe, que sería hablar en clave de partidos, es evidente que los candidatos, las candidatas que se presentan, los alcaldables, son personas con solvencia en la gestión con formación, con vocación de servicio público y creo que eso tiene que notarse luego a la hora del voto. En base a las últimas encuestas y la solvencia y la capacidad de los candidatos creo que sí se puede conseguir y que sería un revulsivo para Andalucía porque desde que está Juanma Moreno es evidente que ya no estamos a la cola en las tablas y empezamos a estar a la cabeza y eso avala la gestión del PP. Espero que eso se traduzca en un voto favorable al PP en el resto de capitales porque será muy importante para Andalucía. Claro que sí.

LD: Hace poco el candidato del PP para la alcaldía de Jaén, Agustín Gónzalez, me dijo que usted lo está haciendo "fenomenal" y que le pide asesoramiento porque según él Almería es junto a Málaga uno de sus "referentes", otros candidatos con los que he hablado también me han mencionado a la capital de la Costa del Sol y a su alcalde, Francisco de la Torre, como modelos a seguir. ¿Qué tiene Málaga que todos quieren imitar el modelo de éxito?

MMV: (Risas) Pues Málaga cuando empezó Paco de la Torre y tuvo claro las prioridades y que podía convertirse en un referente porque ya tenia el tejido empresarial y el clima, una cosa parecida a lo que pasa en Almería sin el déficit de comunicaciones. Es un visionario al cual tenemos que parecernos todos porque todos tenemos que imitar lo que funciona. La persona que lo que pretende es generar oportunidad y empleo. Málaga es una de las ciudades que más crece también en número de población, de asentamientos de empresas nuevas, de inversión. Que es lo que aspiran y deben aspirar todas las administraciones públicas, todos los alcaldes, porque así se genera empleo, riqueza, la ciudad continúa creciendo y se convierte en un destino ideal para que venga la gente a desarrollar su proyecto de vida, profesional y personal. Así que, por supuesto que Málaga es un referente. Yo adoro a mi compañero Agustín (González). Sé que lo está haciendo muy bien en esa precampaña. La gente tiene que conocerlo porque es muy importante a nivel local conocer a los candidatos y que le trasladen esa ilusión por trabajar por los demás que a veces en grandes campañas, en capitales más grandes, es difícil llegar. Le agradezco mucho los halagos, pero esto es un trabajo de fondo. Todos los alcaldes que han pasado por aquí han ido asentando la fórmula y mejorando la ciudad para que luego pues se tengan que destinar esos recursos a progresar y seguir poniendo ese granito de arena. Yo llevo muy poquitos meses de alcaldesa, pero tengo que agradecer a Ramón Fernández-Pacheco y a Luis Rogelio pues toda la labor que han llevado haciendo para que ahora esos mimbres estén generando cestos.

LD: Ya para concluir. Ha mencionado de pasada antes el tema de las encuestas. Éstas les aseguran que podría tener una mayoría absoluta. ¿En el caso de que no la consiguiera y tuviese que necesitar a algún partido para gobernar, Vox en este caso, estarían dispuestos a sentarse con ellos?

MMV: Vamos a partir de la base de que uno cuando se presenta a un examen lo hace para sacar sobresaliente. Uno no se presenta para sacar un 5. No vamos con ese pensamiento. Nosotros en al última corporación hemos gobernado en minoría y hemos ido sacando todos los temas sin necesitad de pactar con ningún partido político el Gobierno sino con acciones puntuales que ellos han entendido que eran buenas para la ciudad. Y así hemos estado gobernado con estabilidad estos cuatro años y que se puede seguir haciendo. Uno no puede decir si pasa esto pactaré porque la idea primero es no tener que hacerlo y llegar con una mayoría absoluta solvente para poder gobernar tranquilamente y de forma estable y cumplir todas las promesas y los compromisos que se hacen al inicio de la campaña y segundo si es una minoría razonable se puede gobernar también con estabilidad a través de pactos puntuales con determinadas formaciones políticas o concejales no adscritos, como los tres que hemos tenido en esta legislatura. Las encuestas son fotos fijas de ese momento, luego no se sabe lo que pasa.