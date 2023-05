Sánchez explota su perfil de 'estrella del rock' en Sevilla en su primer mitin del 28M

El Palacio de Congresos de Sevilla ha sido escenario de los últimos grandes eventos celebrados en la ciudad, como la entrega de los Premios Goya en 2019 y 2023, o los premios europeos de la cadena MTV. También lo ha sido este sábado del primer acto de campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un evento con formas de feria o concierto. Al ritmo de canciones como Estando contigo de Marisol; La chica ye-yé de Concha Velasco, o Mi gran noche de Raphael, Sánchez hacía su entrada en Fibes entre gritos de un público ocupado, principalmente, por pensionistas.

Tanto el secretario general del PSOE como los otros representantes que han participado en el acto eran conscientes de ello, motivo por el que han explotado en su discurso asuntos como la reforma de pensiones, una medida para que "los mayores", explica Sánchez, "tras una larga vida de trabajo y sacrifico, tengan unas pensiones dignas". Además del asunto de las pensiones, el presidente del Gobierno ha centrado su intervención en el ámbito sociosanitario, concretamente, en los pacientes de cáncer. Pedro Sánchez ha aprovechado su primer acto de campaña para anunciar la iniciativa del gobierno para garantizar el "derecho al olvido oncológico" para aquellos que hayan superado la enfermedad. Según ha indicado el jefe del Ejecutivo, esta propuesta elimina las cláusulas en la contratación de productos como hipotecas o seguros que "discriminen" a personas que hayan sufrido cáncer. Además, también reconocerá el "derecho a no declarar" que han padecido la enfermedad a la hora de contratar un seguro privado de salud.

Socialismo, "camino correcto"

En la presentación de la campaña en Sevilla han acompañado al presidente del Gobierno los principales rostros del partido a nivel regional, como el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y provincial, además de los 106 candidatos socialistas para estas elecciones municipales, situados como fondo del escenario.

Una de las principales afirmaciones que se han escuchado durante el acto es que Sevilla es "el corazón del PSOE", la "catedral" del socialismo español. La calificación no es gratuita, dado que la provincia de Sevilla es la que más ayuntamientos socialistas acumula en España, una situación que desde el PSOE esperan se refuerce el próximo 28M. Por ello, Ana Isabel Jiménez apela a "llenar de puños y rosas" las urnas para apoyar las listas socialistas. Unas listas que representan "144 años de lucha por los más débiles", como señala el secretario general provincial, Javier Fernández, que define el socialismo como el "camino correcto".

Juan Espadas, por su parte, ha destacado que en los últimos ocho años de gestión socialista en el Ayuntamiento hispalense (de los cuales, él fue alcalde siete), "se ha trabajado con rigor y seriedad", al igual que los anteriores alcaldes socialistas, "los únicos que han transformado" la ciudad. Afirma que Sevilla "está lanzada", y no puede otorgar su Ayuntamiento a "tristes que recuerden a un pasado gris".

Muñoz: "Sevilla, Sevilla, y Sevilla"

El alcalde de la capital hispalense y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, ha reivindicado que es un hombre "transversal", un alcalde "de todos los sevillanos", y que tiene "ideas e ideología". Muñoz apunta que "los que dicen que no tienen ideología no son de fiar", mientras que aquellos que tienen ideología, "pero no ideas, no sirven para cambiar la realidad". No obstante, el alcaldable no ha aprovechado su intervención para presentar algunas sus ideas para transformar la ciudad, plasmadas en un programa electoral basada en tres palabras claves: "Sevilla, Sevilla, Sevilla".

En cambio, Antonio Muñoz ha optado por incidir en el pasado político de la ciudad de Sevilla, afirmando que "Sevilla avanza cuando gobierna el PSOE". Como ejemplo, ha nombrado alguno de los grandes logros de la pasada legislatura: la ampliación del Tranvía y el Metro (gracias a la inversión de Gobierno y Junta); la "mayor inversión" en barrios, o "ser ejemplo" en el ámbito de la memoria histórica, tras la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena.

El candidato socialista subraya, además, que la ciudad está "en un punto de inflexión", en un momento en el que está "lanzada como ciudad dinámica", preparada para afrontar los desafíos del futuro. Sevilla, además, vive un momento dulce, un "proceso de transformación tan importante" como el que vivió en el año 92 con la celebración de la Expo,