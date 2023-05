La Junta recuerda el impulso del PSOE al complejo de golf y viviendas frente a Doñana que el Gobierno critica

Las informaciones publicadas estos días acerca de un proyecto de construcción de un campo de golf y 300 viviendas y hoteles en el municipio gaditano de Trebujena, al otro lado del río Guadalquivir frente al Parque Nacional de Doñana, ha elevado los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a la Junta de Andalucía sobre el agua. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cargado contra el Gobierno Andaluz en su perfil oficial de la red social Twitter. Primero, compartiendo un tuit de un activista que a su vez compartía una noticia de El Diario que decía "esta gente se ha vuelto loca. Esto es delictivo". En ese tuit Ribera puso "sí. Se ha vuelto loca".

El segundo es compartiendo su intervención en el Senado diciendo: "bandazos con el agua en la Junta de Andalucía. Un día más regadíos, otro angustia por la sequía, piden rescate de sus obras hidráulicas, luego toca agua para El Rocío, al margen de hermandades y regantes. Lo último… mega ciudad frente a Doñana en zona inundable. ¿Qué locura es ésta?".

Bandazos con el agua en la @AndaluciaJunta. Un día más regadíos, otro angustia por la sequía, piden rescate de sus obras hidráulicas, luego toca agua para El Rocío, al margen de hermandades y regantes.

Lo último… mega ciudad frente a Doñana en zona inundable.

Qué locura es ésta? pic.twitter.com/N6eYkZ0Crk — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) May 16, 2023

Es un proyecto del PSOE

El proyecto de construcción de este complejo turístico en Trebujena lleva retrasándose dos décadas y ha sido justo ahora cuando después de varios informes positivos de declaración ambiental por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía falta el informe decisivo dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que está bajo las competencias de la propia Teresa Ribera.

El portavoz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha salido al paso de los ataques de la ministra de Pedro Sánchez y ha asegurado que "la señora Ribera se ha quitado de una vez la careta de la institucionalidad para convertirse en una hooligan radical a la que sólo le preocupa el medio ambiente en la medida que puede utilizarlo como arma electoral contra Andalucía y contra los andaluces". "Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía por supuesto no lo vamos a permitir. Yo creo que la principal conclusión que podemos sacar vistas las declaraciones radicales de la ministra ayer es que España y el medio ambiente de nuestro país no se merecen una ministra como la que tenemos", ha indicado.

El consejero andaluz cree que "alguien debería explicarle a la señora Ribera que este proyecto no es nuevo, que este proyecto no ha entrado en la Junta de Andalucía hace unos meses, que fue el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía quien amparó e impulsó este proyecto a lo largo de los años". Ha contado que "ya en el año 2011 en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz se instaba a una modificación del Plan General de Trebujena para hacer compatible el uso del suelo para poder albergar las 300 viviendas que ahora critica la ministra Ribera". "Señora Ribera, que no, que este proyecto es suyo, que es un proyecto del PSOE que impulsó en la Junta de Andalucía y que la actual en absoluto ha autorizado porque no tiene competencias para hacerlo", ha dicho Fernández-Pacheco.

"Tenemos que aclararle a la señora Ribera que este municipio no está en Doñana. No estamos hablando de Doñana, ni siquiera está en el espacio natural de Doñana ni nada que se le parezca. Estamos hablando de un municipio de la provincia de Cádiz que se encuentra en la otra ribera del río Guadalquivir. Se ve que a determinados grupos políticos han detectado que hablar de Doñana les da buenos titulares y piensan meter Doñana en todos los asuntos que con la Junta de Andalucía tengan que ver", ha explicado el consejero andaluz visiblemente molesto.

Fernández-Pacheco ha contado que "la Junta de Andalucía no ha autorizado ningún proyecto. Es más la Junta de Andalucía no ha autorizado nada. Es el Ayuntamiento de Trebujena el que impulsa una modificación de su PGOU y solicita esa Declaración Ambiental Estratégica (DAE) a la Junta. Una DAE que la Junta de Andalucía emite de forma favorable porque los cinco informes que obran en el expediente son favorables". El consejero ha indicado que es un "trabajo de los técnicos de la Junta de Andalucía" y "en absoluto de los políticos".

"Pero esa DAE no está completa", ha explicado Fernández-Pachecho que ha asegurado que "está supeditada a un único informe que falta". "Hay cinco positivos y un único informe que falta que es, precisamente, el de inundabilidad que, paradójicamente, depende de la vicepresidenta Ribera a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ha remarcado el consejero andaluz.