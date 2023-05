El PP andaluz ha celebrado este sábado su gran mitin de campaña en Sevilla. El presidente del partido a nivel nacional, Alberto Núñez-Feijóo, ha viajado hasta la capital hispalense para acompañar al candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, en vísperas de unas elecciones en las que nada está aún decidido. Por ello, el alcaldable ha estado acompañado de algunos nombres propios del éxito popular, como todos los consejeros de la Junta; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, o la exalcaldesa de Sevilla Soledad Becerril.

La ciudad de Sevilla es un bastión socialista, y la provincia puede presumir de ser la que más ayuntamientos del PSOE aglutina en toda España. Por ello, tal y como ha recordado Feijóo, la formación de Pedro Sánchez "se conforma" con ganar algunas ciudades como la capital andaluza. La mayoría de encuestas otorgan una diferencia entre populares y socialistas de uno o dos concejales, un resultado ajustado que podría complicar la investidura de cualquiera de los candidatos.

Conocedores de que la balanza no parece aún inclinarse hacia ninguno de los lados, el PP ha visto en esta cita en Sevilla la oportunidad de conseguir que los votantes del PSOE "presten" su apoyo al candidato popular, al igual que lo hicieron en las pasadas elecciones autonómicas cuando Juanma Moreno se alzó con la mayoría absoluta. Una mayoría que, tal y como señala Alberto Núñez-Feijóo, es "difícil" de lograr el próximo 28-M, pero apunta que "también era difícil que el Sevilla pasara a la final", en alusión a la clasificación del Sevilla FC para la final de la Europa League.

También optimista es José Luis Sanz, que no se resigna aún a gobernar en solitario. En este sentido, apela a los votantes socialistas apuntando que Antonio Muñoz, candidato del PSOE a la reelección, solo podrá ser investido si pacta "con la izquierda radical y antisistema". Además, Sanz afirma que Sevilla tiene "ganas de cambio", y que el cambio de color político que llegó a la Junta en 2018 también "va a llegar a las capitales" de Andalucía.

Las "canciones de Sánchez"

Durante el acto, tanto los líderes del PP como el candidato sevillano han reforzado la idea de que "coger una papeleta del PSOE" equivale a "avalar" las políticas del Gobierno central. Por ello, no es de extrañar que las alusiones a Pedro Sánchez se hayan sucedido durante las casi dos horas de mitin.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, acusa al presidente del Gobierno de "ignorar" a Sevilla, señalando proyectos como el de los túneles de la SE-40 (finalmente sustituidos por un puente); el de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto, o que en Moncloa hayan afrontado la ampliación del metro "arrastrando los pies".

Feijóo, además, subraya que España está "cansada" de la "mala política" de Sánchez y de la división del Gobierno de coalición. Además, denuncia las "mentiras" del presidente, comparando sus discursos con la canción popular infantil "Vamos a contar mentiras". En este sentido, el líder popular afirma que a las promesas de Pedro Sánchez hay que contestar "tralará" (al igual que en la canción), para proceder a continuación a enumerar las "canciones más importantes del sanchismo".

"No gobernaré con Podemos", dice Feijóo. "Tralará", contesta el público. "Con Bildu no vamos a pactar, se lo digo cinco, veinte veces", continúa Feijóo, y el público responde "tralará". "No habrá rebajas por la ley del solo sí es sí", "tralará". "No habrá indultos a los independentistas", "tralará".

El "cambio", también en los ayuntamientos

La llegada de Juanma Moreno a San Telmo, primero en 2018 en coalición con Ciudadanos, y después con mayoría absoluta en el Parlamento, se ha convertido casi en un símbolo más del Partido Popular. Y es que tanto Sanz como Feijóo han aludido al "cambio histórico" que ha vivido Andalucía. Ese cambio sirve de acicate para pensar que la mayoría también es posible en otras Administraciones y, de hecho, los populares evocan a cómo será la ciudad de Sevilla si hay un triple gobierno del PP (Ayuntamiento, Junta y Gobierno central).

No obstante, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apunta a que su Gobierno es "para todos", y que "no miran los carnés" a la hora de tomar decisiones. A modo de ejemplo, subraya que han impulsado proyectos como el de la ampliación del Metro, o con la revitalización del Estadio de la Cartuja, que "tras años de pérdidas" por su desuso, se ha convertido en la sede de la final de la Copa del Rey de fútbol, o ha servido como escenario de la Eurocopa celebrada en 2021. Sin embargo, Moreno sí considera que, cuando Junta y Ayuntamiento comparten "modelo de ciudad", y el consistorio "trabaja al ritmo" de la administración autonómica, "se llega más lejos".

Y es que el presidente andaluz afirma que la transformación a la que aspira para Andalucía "no se puede hacer" sin el apoyo de las instituciones locales (ayuntamientos, pero también diputaciones). Por ello, Moreno anima al votante indicando que "si quiere que siga el cambio", este tendrá que llegar al gobierno municipal. En este sentido, Juanma Moreno llama a preguntarse "qué quiero para mí, para mis hijos", y afirma que, "si quiere progreso, solo hay una opción: el Partido Popular".