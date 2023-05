El candidato popular en Sevilla, José Luis Sanz, ha hablado en La Noche de Dieter de las expectativas de su partido en una ciudad tan clave como la capital andaluza. Sanz se ha mostrado convencido de su victoria por "la tendencia siempre al alza del PP en las encuestas" y por lo que percibe en la calle, "esa sensación de abandono que tienen los barrios, ese hartazgo de los votantes socialistas" por la gestión en la ciudad y en el país.

"Percibo ganas de cambio. Estoy convencido de que la primera fuerza va a ser el PP", ha asegurado el candidato, convencido también de que "Andalucía va a ser fundamental el próximo 28 de mayo para darle la puntilla a Sánchez". "En Sevilla empieza el principio del fin de Pedro Sánchez", ha afirmado recordando cómo Sevilla "es un símbolo para el PSOE tanto en Andalucía como a nivel nacional. "Después de haber perdido la Junta, de la espantada de Juan Espadas de la alcaldía, el principio del fin de Sánchez empieza el 28 de mayo por la noche en Sevilla", ha insistido.

Sobre los problemas de la ciudad, Sanz ha citado servicios públicos que no funcionan, un tráfico que es como "una ratonera" y el hecho de que hayan perdido "terreno" frente a otras ciudades españolas como Valencia, Zaragoza o Málaga. "El síntoma más evidente del abandono y la dejadez es la falta de limpieza", ha señalado antes de anunciar un "plan de choque" si llega al poder para que "la ciudad más bonita de España deje de ser la más sucia".

En cuanto a sus posibilidades, ha dicho que aspira "a ilusionar al mayor número posible de ciudadanos", incluidos muchos indecisos y muchos del PSOE. "Yo me encuentro mucho hartazgo de votantes socialistas hacia el partido, por la gestión que han hecho en Sevilla. No les voy a pedir que cambien de ideología, no les quiero convencer" pero sí quiere, ha afirmado, "trabajar para mejorar su calidad de vida en su barrio" y que Sevilla sea "una ciudad atractiva para la inversión".