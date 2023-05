Abascal celebra en Sevilla su único mitin andaluz con la promesa de derogar la "porquería socialista"

Santiago Abascal ha visitado este jueves Sevilla en el que es su único mitin en Andalucía durante la campaña del 28M. El líder de Vox defiende la "verdad" y "ejemplaridad" en la política, frente a un Partido Socialista que acapara "todos los delitos del Código Penal" en la campaña. Y es que la visita de Abascal a Andalucía llega en un día en el que el PSOE-A se enfrenta a investigaciones de diversa índole. Por un lado, dos candidatos socialistas han sido detenidos por una trama de compra de votos en Mojácar (Almería). Por otro, el ‘número dos’ del partido a nivel regional, Noel López, está siendo investigado por su relación con el secuestro de una concejal en Maracena (Granada).

Abascal concede que los comportamientos delictivos "forman parte de la naturaleza humana", por lo que la "clave" está en "cómo actúan los partidos". Por ello, el presidente de Vox denuncia que "lo peligroso" es ver al PSOE como "una banda criminal", y cómo su secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "compra votos" con acciones como el bono cultural joven, la rebaja en las entradas del cine para los mayores, o la gratuidad del Interrail para mayores de 18 años.

También se ha referido Santiago Abascal al pasado del PSOE, a la corrupción en el caso ERE, donde los entonces altos cargos socialistas "no robaron, pero se han beneficiado del clientelismo y la compra de votos", en una acción que acabó por poner en jaque "el sistema democrático y los resultados electorales".

Ante esta situación, el presidente de Vox es claro: apuestan por derogar la "porquería socialista", leyes que atacan "la unidad" de los españoles, y recuperar "la concordia" nacional. Por ello, Abascal afea al líder popular, Alberto Núñez-Feijóo, que vaya a "ofrecer un pacto" al PSOE "para no pactar con Vox". El líder de la formación subraya que los socialistas merecen "una oposición larguísima hasta que hagan penitencia" por sus acciones "contra la unidad nacional, la prosperidad, las clases medias" de España.

En este sentido, desde Vox acusan al PP de "soberbia", ya que pasan por alto que la situación política española ha superado el bipartidismo, por lo que los populares necesitan a Vox para formar un gobierno de derechas. Además de soberbia, desde la masa de militantes han completado las acusaciones gritando a Feijóo "masón" y "globalista". Por su parte, Abascal también habla de "ingratitud", ya que, a su juicio, fue Vox quien hizo posible en 2018 "echar al PSOE de la Junta".

Limpieza, movilidad y seguridad

El presidente provincial de Vox, Javier Cortés, ha arrancado el acto a gritos de "¡viva España!" y animando a "echar" a los "títeres de Pedro Sánchez y de Bildu" del Ayuntamiento de Sevilla. Para ello, Cortés pronostica que es necesario "un cambio ante el abandono del bipartidismo", un cambio encarnado en Cristina Peláez, cabeza de lista del partido en la capital hispalense.

Peláez, por su parte, afirma que Sevilla "no aguanta otro mandato" socialista, ya que, en los últimos años, la "inoperancia y falta de gestión" del PP y el PSOE han llevado a los sevillanos a tener "servicios públicos indecentes". La candidata denuncia "insalubridad" y "falta de aparcamientos", pero, sobre todo, su cruzada es contra la inseguridad. Cristina Peláez afirma que la Policía no cuenta con los "medios y personal" necesarios para velar por la seguridad de las calles y defender a quienes "no quieren falta de libertad" ni que "persigan a nuestros niños con machetes en las manos".

La alcaldable de Vox denuncia, además, que en el último mandato se han gastado "más de cien millones de euros" en políticas "ideológicas", a pesar de los datos de pobreza en los barrios sevillanos. Frente a esto, Peláez defiende que en Vox "sienten pasión" por Sevilla, y que cumplen "lo que dicen", por lo que apela a tomar la papeleta de Vox el próximo 28M y votar por el "verde esperanza".