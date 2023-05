Jaén Merece Más, la llave de gobierno en Jaén abierta a "todas las posibilidades"

El resultado de las elecciones municipales del pasado domingo 28 de mayo en Andalucía fue muy positivo para el PP-A, que sacó más de 185.000 votos que su principal competidor, el PSOE-A de Juan Espadas. Además, consiguió su objetivo de tener posibilidades de Gobierno en las ocho capitales de provincia de la región. Cinco con mayoría absoluta (Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería), dos con mayoría aunque necesitará a Vox para gobernar (Sevilla y Huelva) y una en la que necesitará un pacto con otras dos formaciones al haber empatado con los socialistas con 11 concejales (Jaén).

En la capital jiennense fuentes del PP aseguraron a Libertad Digital en la noche electoral que el pacto a tres para que el candidato Agustín González fuera elegido alcalde era posible. Sin embargo, el candidato de la tercera fuerza en el consistorio, Manuel Carlos Vallejo de Jaén Merece Más, no ha concretado hacia donde se decantará su voto en una entrevista en Canal Sur Radio. Vallejo ha contado que esta decisión no está tomada y que se tomará con "la candidatura y la Ejecutiva" del partido.

La aritmética electoral surgida tras las urnas del pasado 28M ha dado a Jaén Merece Más la llave del Gobierno de la única capital andaluza en la que el PP no ha ganado aunque se ha quedado a escasos 300 votos de vencer al actual alcalde y candidato del PSOE a la reelección, Julio Millán. La candidatura de Agustín González para el PP sacó 20.435 votos y 11 concejales por los 20.735 votos y 11 concejales que obtuvo el socialista. El resto de las fuerzas del consistorio son: Jaén Merece Más con 7.064 votos y 3 ediles y Vox con 4.858 y 2 ediles.

"Todas las posibilidades están sobre la mesa"

En la entrevista en Canal Sur Radio Manuel Carlos Vallejo ha asegurado que desde la formación están analizando "todas las posibilidades y todos los escenarios" y ha apelado a la importancia de la decisión que tendrá que tomar Jaén Merece Más que ha calificado "de mucha responsabilidad en la que hay que pensar bien y decidir mejor". Vallejo tampoco ha descartado verse como alcalde y ha señalado que es "una posibilidad también que no es nada descartable".

"Ni me veo ni no me veo. Como comenté anteriormente, todas las posibilidades están sobre la mesa. Estamos trabajando desde ayer mismo en explorar todos los posibles escenarios, primero si pactamos o no pactamos, y si pactamos, con qué pactamos, qué pedimos y qué no pedimos", ha indicado el candidato de Jaén Merece Más a la alcaldía de la capital jiennense que tampoco ha descartado que el partido se presente a las elecciones generales que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 23 de julio.

Ha calificado el anuncio de Sánchez de "repentino" y ha asegurado que es "todo muy imprevisto". Vallejo ha añadido que "en principio se estaba barajando presentarnos porque es importante también intentar que la voz de Jaén se oiga en el Congreso de los Diputados porque a nuestros diputados, hasta la fecha, no se les oye mucho, son bastante disciplinados, no apuestan mucho por Jaén o por lo menos los ciudadanos de Jaén así lo sentimos".