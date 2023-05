La alcaldesa socialista de Maracena se aferra al cargo porque "todavía" no le han culpado de nada

La esperada dimisión de Berta Linares sigue sin producirse. Saltaban las alarmas este miércoles cuando -desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento granadino- se enviaba una convocatoria urgente a los medios de comunicación. Después de que Noel López -mano derecha de Juan Espadas- informara ayer de que dejaba "temporalmente" sus funciones como secretario de Organización del PSOE-A, con la excusa de dedicarse de pleno a defender su inocencia en el caso del secuestro de la concejal Vanessa Romero, cabía la posibilidad de que la alcaldesa de Maracena procediera hoy de la misma manera.

Cabe recordar que ambos -que son primos hermanos- están siendo investigados como presuntos "inductores" de los hechos (cuyo autor material era pareja de la primera edil), junto con el concejal de Urbanismo de la localidad, Antonio García Leyva. Un asunto bastante turbio que bien podría convertirse en culebrón de sobremesa: políticos corruptos, prácticas mafiosas, reuniones secretas y un rapto de lo más cutre, pero que no sabemos cómo hubiera terminado si la víctima no hubiera logrado liberarse aprovechando la ausencia de su secuestrador, que se fue en metro hasta el Ayuntamiento, entró a comprar un cuchillo y cinta americana en una ferretería, y tuvo un encuentro con la alcaldesa en el transcurso del secuestro.

La posible implicación de los tres socialistas en el rapto de su compañera de partido le explotó en la cara al PSOE-A junto antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, cuando -con motivo de la finalización de las diligencias- el juez instructor levantó el secreto de sumario y elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia del Andalucía impulsado por la condición de aforado de Noel López, que por cierto de momento no ha renunciado a su escaño como diputado autonómico. La investigación de la causa es incómoda ahora para el propio Pedro Sánchez, que ya tiene la vista puesta en las generales que convocó el lunes por sorpresa.

Linares, respaldada por el apoyo de sus vecinos (que le han hecho ganar las elecciones, aunque ha perdido la mayoría absoluta), ha salido a la palestra este miércoles para comunicar que acata el auto del titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Granada y pedir que se le deduzca testimonio lo antes posible para demostrar su "inocencia". En esta comparecencia ha hecho un esfuerzo por hablar en singular -de su propio caso- en buena parte de la misma. No ha realizado ninguna mención expresa en relación a la situación de su primo y mentor Noel López hasta que los periodistas le han preguntado por él de forma directa.

Sí ha hablado sin embargo de su expareja, en prisión provisional como autor material del secuestro. En definitiva ha hecho hincapié en su enfermedad mental para desacreditar su declaración, muy importante para la investigación de los hechos. Un relato "coincidente" en lo esencial con el de la víctima -recogía el auto del juez- y que "goza de un muy sólido sustento indiciario". "No sólo por la seguridad y número de detalles ofrecidos", señala, "sino porque se ampara en un gran número de elementos objetivos que refrendan la veracidad del mismo". Entre ellos, citaba la comprobación de las grabaciones de las cámaras de seguridad y los pantallazos de conversaciones de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Pero Linares ha echado por tierra tanto al que fuera su pareja durante más de dos años como a la propia víctima del rapto, sin ningún tipo de reparo. De ella ha dado a entender que es no es fiar, dado que llevaba "unos expedientes en el coche con los que intentaba amenazarnos". Según ella, iba a decidir si los usaba o no en función de si la incluían en las listas del PSOE de Maracena al 28M. Sea verdad o no, sí parece que asume que los papeles que obraban en poder de la concejal raptada podían perjudicarles de alguna manera (a los tres socialistas investigados como inductores).

El juez lo dejó claro: hay indicios de criminalidad. Pero la alcaldesa de Maracena continúa con la cantinela de que no hay pruebas contra ella. Asegura que no dimite porque "sería reconocer una culpabilidad que no es tal". En su caso "cero vinculación" con los hechos, ha dicho. Aunque el subconsciente pudo jugarle una mala pasada cuando -repreguntada por los periodistas por este extremo- aseguraba: "no veo motivo de mi dimisión porque todavía no se me ha culpado de nada".