Regantes y freseros cargan contra el Gobierno por alentar una campaña "insidiosa" que pone en peligro 160.000 empleos

Regantes y productores de fresas no dan crédito a la "irresponsable" difusión por parte del Gobierno de la campaña que pide a los supermercados alemanes no vender fresas de España en aras a no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana. Los primeros lamentan que Pedro Sánchez y Teresa Ribera estén dispuestos a todo "por intereses electorales". Los segundos exigen no dar pábulo a una campaña "insidiosa y dañina" que puede poner en riesgo a un sector que sólo en Huelva genera 100.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 60.000 indirectos. "Actúen con prudencia y en aras al interés general", reclaman.

Es más, los freseros recuerdan que, en contra de lo que se pretende dar a entender, "en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos, ni de berries ni de ningún otro tipo", sino que "las fincas más cercanas están a 35 kilómetros del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries cultivan a 100 kilómetros o más de la Corona Norte". Se trata, por tanto, de la misma manipulación que ya sufrieron los agricultores a las puertas del 28M ante la ley de regadíos impulsada por PP y Vox.

Una campaña politizada

La polémica saltó a luz este martes, cuando presidente y vicepresidenta se hicieron eco en sus respectivas redes sociales de la campaña iniciada por la asociación alemana Campact para pedir a supermercados como Lidl que no vendan nuestras fresas en aras a no contribuir a la desecación del Parque Natural de Doñana.

"Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas. Es imprescindible despejar YA cualquier duda: Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana", sentenciaba en su cuenta de Twitter Teresa Ribera, adjuntando el link de la noticia. La reacción de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado no se hacía esperar. "No ha aprendido nada y la responsabilidad no la conoce", lamentaba Julio Díaz, el portavoz de unos regantes que llevan meses intentando desmontar la gran manipulación que el Gobierno ha hecho de la norma impulsada por PP y Vox.

Su sorpresa era aun mayor cuando apenas unas horas después del mensaje de Ribera, llegaba otro en la misma dirección desde la cuenta oficial de Pedro Sánchez. "Impropio de un presidente del Gobierno de España, echar por delante a los ecologistas a los que financia para que monten una campaña que perjudica a un sector clave, mintiendo reiteradamente sobre la PPL, dándole recorrido y todo por intereses electorales", reaccionaba Díaz.

Se da la circunstancia de que la asociación que promueve la campaña es una plataforma que se autodefine como progresista y que incluso ha financiado a los candidatos del SPD, el partido socialista alemán. Precisamente por eso, regantes y freseros temen que esto no sea más que un nuevo intento del Gobierno por utilizar electoralmente lo que está sucediendo en Doñana, algo que ya hizo a las puertas del 28M.

La irresponsabilidad del Gobierno

"No puede salirle gratis a ningún responsable político, ni instigador de esta campaña, ni de su utilización partidaria, este comportamiento gravísimo, utilizando a los agricultores y al sector, poniendo en riesgo su pan y poniendo en el disparadero a Doñana", advierte Díaz, quien lanza un mensaje muy claro al Ejecutivo: "Dejen de hacer daño aquí por intereses electorales".

En la misma línea se ha manifestado también Interfresa, la asociación interprofesional del sector. "Esta campaña es insidiosa y dañina para el conjunto de la industria de la fresa y los frutos rojos, y de sus trabajadores, ya que se comparte información que es falsa y acusa al sector de faltas graves y de cometer acciones ilegales", lamentan sus máximos responsables, quienes apelan a la "responsabilidad", la "prudencia" y la altura de miras de nuestros políticos "en aras del interés general".

"Exigimos que cualquier comentario tome como base la información rigurosa y el conocimiento técnico", reclama Interfresa. En este sentido, la asociación aclara que es totalmente falso que la industria de la fresa esté "explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana", como asegura la campaña promovida en Alemania y a la que el Gobierno español está dando pábulo en sus redes sociales.

Un sector vital y respetuoso con el medio ambiente

La interprofesional subraya que el sector ha incorporado a su forma de trabajar "las técnicas más punteras que garantizan el uso eficiente y el ahorro de agua, convirtiéndose esta industria en los últimos años en un referente para otros países". Por eso, asegura que en los próximos días entablará conversaciones con los distintos distribuidores nacionales e internacionales a fin de "aclarar la falta de rigor de esta campaña".

Según los datos que maneja Interfresa, los frutos rojos de Huelva constituyen el 98% de la producción de este cultivo en España y el 30% de la UE. "Esto conlleva un importante impulso económico no sólo para los agricultores del sector, sino también para toda la región", defienden. Así, se estima que el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa el 11,35% del PIB de la provincia de Huelva, dando trabajo de manera directa a 100.000 personas y a 60.000 más de forma indirecta.