La Junta asegura que Moreno acude al debate de política general de mañana "con la mano tendida"

Juanma Moreno anunció hace dos semanas que este próximo miércoles 28 de junio comparecería a petición propia en el Parlamento de Andalucía en un debate de política general poco después de cumplirse un año de su histórica mayoría absoluta en las autonómicas de 2022 y dos años después del último debate de características similares en la región. La sesión parlamentaria de carácter extraordinario comenzará a las 12:00 y antes de la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía los nuevos diputados que sustituyen a los que han presentado sus renuncias harían el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto regional.

El líder del PP-A informará sobre la situación política en Andalucía en una intervención sin límite de tiempo tras la que habrá un receso. A la vuelta del mismos intervendrán los distintos grupos parlamentarios de la Cámara regional de menor a mayor número de diputados (Adelante Andalucía, Por Andalucía, Vox, PSOE y PP) con intervenciones de un máximo de veinte minutos. Moreno contestará por un tiempo similar a cada portavoz. Tras ese turno de intervenciones habrá un segundo turno de diez minutos a los que el presidente andaluz responderá por el mismo tiempo.

"Dejar atrás la crítica estéril"

En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se ha celebrado en la mañana del martes, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo regional, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho que "Juanma Moreno acude al Parlamento a dar cuentas, a hacer balance de su gestión. Apostando, como es habitual en él, por la transparencia y, como siempre, irá con la mano tendida, con el diálogo por delante, con la firme voluntad de escuchar a todos los grupos".

"¿Qué es lo que esperamos desde el Gobierno de Andalucía de este debate de política general? ¿Qué es lo que le pedimos al resto de los grupos en este debate de política general? Esperamos que vayan al debate con la misma actitud con la que va el Gobierno, dejando atrás la crítica estéril, la negación por la negación, que sean constructivos con sus propuestas", ha señalado Fernández-Pacheco.

El portavoz de la Junta ha remarcado que "eso no quiere decir que el Gobierno de Andalucía no acepte las críticas, ni muchísimo menos. El Gobierno de Andalucía no sólo acepta las críticas, sino que además entendemos que son necesarias para mejorar". Ha resaltado que "la labor de la oposición es la fiscalizar al Gobierno y eso nadie lo discute, pero la crítica por la crítica, el no ofrecer soluciones, no ofrecer puentes, creemos que es más generador de problemas que de soluciones".

"Este Ejecutivo va a tener en cuentas todas aquellas sugerencias, todas aquellas aportaciones que vengan a sumar al proyecto de Andalucía", ha indicado Fernández-Pacheco que ha pedido al resto de grupos de la Cámara dar "de una vez por todas la imagen que los andaluces esperan de nosotros". "Creemos desde el Gobierno de Andalucía que el debate de mañana en el Parlamento es una oportunidad única, magnífica, para trasladar al conjunto de la sociedad andaluza una imagen de unidad, de cooperación institucional, de trabajo conjunto en beneficio de ellos, de quienes salimos y a quienes servimos. Estamos seguros de que los andaluces nos lo van a agradecer", ha finalizado.