El líder nacional del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Sevilla para el primer acto oficial de la campaña de unos comicios que están a la vuelta de la esquina. En la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum ha sido presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que eligió en la tarde del jueves la localidad gaditana de El Puerto de Santa María para su primer acto oficial de la campaña.

En ese acto, Moreno pidió que los ciudadanos acudan "masivamente" a votar al PP por la "oportunidad histórica" que se presenta el próximo 23 de julio. El líder del PP-A señaló que esto "no está ganado". En una línea similar se ha expresado en la presentación de Núñez Feijóo en la capital andaluza. El presidente regional le ha agradecido "haber elegido una vez más Andalucía para iniciar una campaña electoral que será histórica" porque "a todos nos importa mucho lo que va a pasar en España en los próximos años".

"Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno" ha sentenciado Juanma Moreno durante los primeros minutos de su intervención en la que ha asegurado que "lo dicen las encuestas, el respaldo ciudadano al proyecto político que él representa el 28M y se ve en la calle". Para el líder popular andaluz hay "ansias de cambio en España". "Ese deseo evidente de cambio es tangible", ha añadido.

Este cambio tiene que ser para "una mayoría de ciudadanos" un "cambio moderado, estable y que sea útil para mejorar el conjunto de nuestro país" y que sirva para "unir a los españoles en torno a un proyecto común, sensato, como es el que lidera. Ese cambio sólo lo puede producir un partido político y una persona, Alberto Núñez Feijóo, el único candidato fiable en estas elecciones" y el único "candidato con capacidad real de superar la dinámica de bloques en la que nos ha instalado el señor Sanchez y que es terriblemente negativa para el progreso y el bienestar de España y de presidir un Gobierno que represente a la mayoría de la sociedad española".

Moreno ha asegurado que puede "afirmarlo" porque conoce a Núñez Feijóo "desde hace muchos años y siempre hemos conectado en la centralidad". "Ambos creemos en la política con vocación de mayoría social, que es la que es la realmente útil: que las familias vivan mejor, que las cosas funcionen, que no divide la sociedad, que no levanta muros ideológicos que paralizan y enfrentan a los españoles", ha explicado el líder del PP-A que ha indicado que esa es la "forma de gobernar en Andalucía desde 2019 y que fue refrendada mayoritariamente por los andaluces" en 2022.

Será "leal" y "exigente" con Feijóo

Durante su intervención Moreno ha apelado a que se vote la "fórmula del proyecto político del PP" porque "funciona" y "da resultados". En este sentido, ha puesto el ejemplo de Andalucía como "banco de pruebas" de "lo que va a pasar en España" si Gobiernan los populares. El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que con su Gobierno la región lleva "dos años liderando el número de autónomos" y que al bajar "los impuestos" tienen "más dinero para inversiones". Ha dicho que han "recaudado 7.800 millones más bajando impuestos" y que por eso "nadie puede mantener que bajar impuestos es negativo para los servicios públicos".

Además, ha indicado que la región atrae "inversiones y proyectos" y que el "motor" de "la industria andaluza" ha superado al del "sector del turismo". También ha sacado pecho porque Andalucía durante su mandato ha conseguido el "mejor dato de exportaciones". Por estas razones, ha argumentado Juanma Moreno, "Andalucía necesita un Gobierno de España que nos acompañe en esta transformación y que no ponga palos en las ruedas. Alberto Núñez Feijóo cree en el papel protagonista de las CCAA y cree en la capacidad de liderazgo de Andalucía".

Moreno ha aprovechado la ocasión para dar una advertencia a su líder nacional: "Vas a ser un presidente del Gobierno" y "voy a ser un presidente autonómico leal como lo he sido con el actual Gobierno, pero, al mismo tiempo, exigente con los asuntos que afectan a Andalucía como también lo he sido con Sánchez". El presidente andaluz ha dicho que "eso no va a cambiar" y que "lo que sí va cambiar" con Feijóo es "la actitud del Gobierno de España respecto a Andalucía. Primero, porque nos va a respetar y eso es muy importante y, segundo, porque se va a tomar en serio los problemas que tenemos en esta tierra". "Sabes que tienes en Andalucía un socio leal y tienes el cariño de todos los andaluces", ha añadido.

El problema del agua

Uno de los principales choques que ha tenido la Administración regional con el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido a cuenta del agua y, especialmente, con el Parque Nacional de Doñana y la ley de regadíos que favorece a los agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva. Le ha recordado a Feijóo que "el gran problema" que tiene Andalucía es "el agua" porque "es la región más seca de Europa y una de las regiones agrícolas y ganaderas más sólida que hay" en la UE. Por ese motivo, le ha pedido al líder nacional del PP "un plan específico y urgente de modernización y ampliación de obras hidráulicas" y que a los agricultores "se les tome en serio" por parte "del Gobierno de España". Moreno ha pedido "reprogramar parte de los Fondos Europeos para combatir la sequía".

Para explicar la "gravedad de la situación" ha puesto de ejemplo que durante lo más duro de la pandemia y del confinamiento "el PIB andaluz cayó 10 puntos" y que "si el año que viene no llueve después de los cuatro años de sequía que llevamos caerá 7 puntos". Supondrá la "pérdida de 140.000 empleos en Andalucía" y un "impacto determinante" en la economía nacional. Por ese motivo, Moreno lo ha calificado de "drama" porque "la sequía es sinónimo de ruina".

"No tenemos capacidad solos, necesitamos ese agua que se nos ha negado por parte del Gobierno de Sánchez. No puedo entender que en el peor año hídrico que hemos tenido en décadas el Gobierno recortara un 11% el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando la Junta de Andalucía ha hecho un sofreesfuerzo. Nadie ha dado una explicación convincente", ha contado Moreno. El presidente andaluz le ha dicho a Núñez Feijóo: "Sé que tú si te vas a tomar en serio este problema. Andalucía necesita ser fuerte para contribuir a la fortaleza de España y que nuestra nación sea de las más influyentes de Europa. Sensibilidad y compromiso por parte del Gobierno".

"No te olvides de tu buena gente del sur"

Para concluir, Juanma Moreno le ha asegurado al candidato del PP a la presidencia del Gobierno que "hay muchas expectativas, ilusiones y esperanzas puestas en ti, en tu proyecto, tu capacidad y sensibilidad. Estoy convencido que no nos va a decepcionar" y le ha pedido entre risas que "ya que está aquí" que "eche una mano con el Metro de Sevilla y con la SE-40".

"Presidente, no te olvides de tu buena gente del sur que está contigo a tope, que te va a ayudar a ser presidente y que necesitan también tu ayuda para cambiar esa actitud de desdén del Gobierno de Sánchez con nosotros. Pido a los andaluces que hagan lo mismo que hicieron exactamente hace un mes y hace un año: hacer de su voto una herramienta más útil de cambio para que Andalucía y España podamos seguir progresando", ha dicho Moreno. El líder popular andaluz ha explicado que "en Andalucía, donde los ciudadanos les han abierto la puerta al PP, no gobiernan los populismos. Votar al PP es la línea más directa para que le populismo no genere ningún tipo de influencia. Es lo que queremos para España, Andalucía es el lugar que demuestra que el voto al PP es un voto útil".