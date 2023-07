Un candidato de Sumar da la espalda a la de Vox en un debate: "¿Por qué no me mira a la cara?"

El pasado martes se celebró un debate electoral en Canal Sur para las elecciones generales del próximo 23 de julio en el que participaron: Juan Bravo por el PP como cabeza de lista por Sevilla, Luis Planas por el PSOE como cabeza de lista por Córdoba, Rocío de Meer por Vox como cabeza de lista por Almería y Francisco Sierra por Sumar como cabeza de lista por Sevilla. Desde el primer momento hubo tensión entre estos dos últimos representantes políticos ya que el del partido de Yolanda Díaz, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, no quiso comunicarse con la del partido de Santiago Abascal.

En un momento del debate el candidato de Sumar estaba hablando de "cohesión territorial" para que "Andalucía tenga más sedes de los poderes públicos" y comentó algunas de las propuestas como potenciar el Puerto de Algeciras, un Hub aeroportuario en Málaga o establecer la sede de Salvamento Marítimo en Almería. La cabeza de lista por Vox por esa provincia le preguntó directamente a Sierra por Salvamento Marítimo y si seguirá "colaborando en rescatar las pateras que traen las mafias a nuestras costas" y si seguirán "colaborando con las mafias" mientras el candidato de Yolanda Díaz la ignoraba y no le miraba mientras le interpelaba.

"Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme", dijo De Meer y le preguntó al candidato de Sumar: "¿Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué antes cuando usted se ha dirigido a mí ha dicho usted alguien? ¿Por qué usted no respeta a los casi 4M de personas que votan a mi formación política y que consideran que son problemas los problemas que nosotros hablamos?".

De Meer al ver que Francisco Sierra no se dignaba ni a mirarle a la cara dijo: "Veo que va a seguir usted en ese mismo plan. O sea que ese es el respeto tienen desde Sumar, desde la formación que usted preside en Sevilla a los españoles y a las mujeres muy particularmente. Un respeto nulo". Al no responder a la candidata de Vox la moderadora le dijo si tenía algo que decir y se quedó callado. Una tónica que siguió en el resto del debate.