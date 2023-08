El alcalde de Algeciras denuncia el acoso de Gibraltar a pescadores españoles: "Ven un Gobierno débil"

El pasado lunes el pescador linense Jonathan Sánchez, patrón del pesquero Mi Daniela, fue abordado por varias embarcaciones de Gibraltar mientras faenaba. Según las autoridades del Peñón se encontraba en aguas territoriales de la colonia británica. No es el primer incidente de este tipo en el área y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado que "algo está pasando" en las últimas semanas.

Landaluce ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que el pescador acosado por Gibraltar "va a ganarse la vida" y que si en esa jornada "tiene suerte" conseguirá "100 o 150 euros en pescado en un caladero español" porque "las aguas son españolas". En esa zona, ha dicho el regidor algecireño, "los gibraltareños no van a pescar porque no necesitan ganarse la vida pescando" y que "si lo hace alguno es por pesca deportiva" y porque "le gusta". En este área cercana al Peñón "las patrulleras actúan de una manera temeraria" y que cuando Jonathan Sánchez fue al día siguiente "a recoger las artes y las redes e iba escotado por la Guardia Civil hasta ahí fueron a amedrentarlo". "No es la primera vez que Gibraltar corta las redes de la boya y se van al fondo y pierde las artes algún pescador", ha añadido Landaluce que ha contado que "llevamos unos cuantos sucesos en estos días atrás que yo no entiendo bien a qué obedecen".

Jonathan Sánchez, patrón del Mi Daniela.

El alcalde de Algeciras sospecha que "algún fin y algún objetivo tiene que tener Gibraltar" para incrementar el acoso a los faeneros españoles "especialmente ahora". "No sé si es que ve un Gobierno español débil", ha apuntado, relacionando con "lo mismo que está ocurriendo" con Marruecos. "Están haciendo que por activa y por pasiva acosen a las embarcaciones de Vigilancia Aduanera o a un pobre pescador", ha dicho Landaluce que ha remarcado la valentía de los pescadores "porque para salir a la mar hay que ser valiente, pero a veces alguno se amedrenta antes las embestidas de la Royal Police de Gibraltar o hasta la propia Royal Navy que salen a acosar, amedrentar, asustar y a echar de su casa a gente humilde y trabajadora que lo que buscan es, si tienen suerte, para pagar el gasoil del día y llevar 50 o 100 euros a casa. Estamos hablando de gente muy humilde".

Sobre la situación a la que se puede enfrentar el pescador linense ante las autoridades de Gibraltar ha contado que "ahora es un problema" porque cuando te piden la documentación "después tramitan denuncias y si se van acumulando al final te pueden arrestar y llevarte al castillo. No es la primera vez que llevan a alguien al castillo. No es fácil. Son situaciones a veces muy complicadas. Siempre es difícil si te arrestan y eres una persona normal y corriente". "¿Cómo no te va a asustar?", ha apuntado.

Picardo felicitó a Sánchez

"Está habiendo demasiadas actuaciones en estos días con lo cual esto no es normal", ha reiterado el alcalde de Algeciras que ha contado que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, le ha dicho que falta "a la verdad y que las aguas españolas no existen, que son aguas gibraltareñas". "Yo le sigo insistiendo que no quiero enfrentamientos, pero sí quiero que España actúe protestando ante el Foreing Office; sí quiero que España actúe protestando ante la UE para que cumpla las medidas medioambientales; sí quiero que nos busquemos una buena vecindad, pero, cuidado, sin abusos por parte de Gibraltar sobre el Campo de Gibraltar al otro lado de la verja".

"Buscar un futuro bueno en común, pero los abusos que se están cometiendo con los rellenos y rellenos…", ha dejado en el aire Landaluce para asegurar justo después que "Gibraltar es el doble de ancho desde hace unos años para acá porque con los rellenos van cada vez ensanchándose más sobre el mar territorial español en torno a la colonia. No es que van creciendo sobre ellos mismos van creciendo sobre nuestra propiedad".

El alcalde de Algeciras ha remarcado que "algo está pasando, algo está ocurriendo" y que "no es normal" lo que está sucediendo en torno a Gibraltar. Ha recordado que "Picardo felicitó a Pedro Sánchez por cómo habían quedado las elecciones aunque había ganado el PP y si se felicitaba y se alegraban Gibraltar y Picardo de que Sánchez esté en esa situación significa que eso es beneficioso para Gibraltar y si es beneficioso para Gibraltar seguramente no sea beneficioso para España".

Gibraltar después Brexit

José Ignacio Landaluce también ha hablado de la situación del Peñón después del Brexit y cómo España, Reino Unido y la Unión Europea no han llegado a ningún acuerdo sobre la colonia británica al sur de Andalucía. "Después del Brexit si hay una zona que queda perjudicada en España es el Campo de Gibraltar", ha señalado el alcalde de Algeciras que cree que "se va a buscar y se debe de buscar una mejora en el entorno de zonas que son afectadas por el Brexit por parte de la UE. Es decir, de todos, pero también pensando en esta parte de la UE que es España y este trocito que es el Campo de Gibraltar".

"No ha venido ninguna sola ayuda, ninguna sola inversión, no ha venido ningún tipo de proyecto y no ha venido ningún tipo de decisión que pueda mejorar el entorno del Campo de Gibraltar, ha lamentado Landaluce. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "está diciendo que ya está el acuerdo, que es inminente, pero, cuidado, ¿Qué acuerdo? Porque puede ser un acuerdo que perjudique al Campo de Gibraltar".

El alcalde de Algeciras ha apuntado que no vale cualquier tipo de acuerdo entre los distintos actores y ha puesto de ejemplo que si se permite que Gibraltar entre en el Espacio Schengen o en la Unión Europea "una vez que entras en Gibraltar por el puerto o el aeropuerto ya estás entrando en Schengen donde la responsabilidad de la seguridad es de España, pero no hay Guardia Civil ni Policía Nacional". "Estás entrando en la UE" y que entren "mercancías en el puerto y fondeen barcos en aguas que no son suyas" y que "paguen menos tasas de las que tiene Algeciras. Al final perjudican el Puerto de Algeciras".

Landaluce piensa que "entrar por entrar, no, pero entrar para buscar un futuro, una mejora, una zona de seguridad compartida, mejor calidad compartida, sí". También cree que hay que buscar "un compromiso medioambiental de Gibraltar, que construya una depuradora, que pague las multas por las sanciones que le puso la UE antes de que saliese. Todo eso sí, pero lo otro no. Ni mucho menos. Sería una locura".