A las diez de la noche el presidente de la Junta de Andalucía salió a criticar las actuaciones que sobre la DANA, anunciada por los servicios de meteorología, había decidido emprender la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, su compañera de filas, al mando.

"En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de "peligro extremo" debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda. Rigor, también", escribió Juanma Moreno en la red social X, antes Twitter.

Mientras publicaba ese comentario, la situación en la zona suroeste de Madrid (Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero) era ya dramática.

Las palabras de Juanma Moreno han recibido infinidad de críticas y los usuarios de esta red social les han añadido contexto: "Hay municipios en la provincia de Toledo con serias inundaciones que pueden considerarse un ‘peligro extremo’", le recuerdan.

No obstante, el alcalde de la capital cree que las críticas del dirigente popular andaluz iban dirigidas a la Agencia Estatal de Meteorología. "Juanma Moreno no dijo que lanzar la alerta fuera un fue un error. Lo que ha dicho es que hay que afinar las previsiones, cosa que comparto", ha asegurado José Luis Martínez Almeida. "La Comunidad de Madrid no podía hacer otra cosa tras la previsión de la Aemet. Hicimos lo que debíamos con la información que teníamos".

Y es que el regidor capitalino considera que las previsiones "deben afinarse", no sólo por los "perjuicios económicos que pudieran causar, sino también por la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones frente a los ciudadanos". Así, Almeida pidió a la Aemet que "afine los pronósticos en la medida de lo posible. Hicieron un pronostico de 120 litros por metros cuadrado en la mañana de ayer que se mantenía a mediodía".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido a las 12.00 horas al puesto de mando avanzado habilitado por la ASEM 112 en Aldea del Fresno, municipio afectado por las fuertes lluvias y tormentas de la DANA. Así, Ayuso ha suspendido de su agenda el acto que tenía previsto a las 10.00 con el nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la región, Diego Pérez de los Cobos.