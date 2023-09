La contundente respuesta de Ayuso a Juanma Moreno: "Hay que pensar en lo que se ha evitado gracias a la alerta"

A las diez de la noche el presidente de la Junta de Andalucía sorprendía haciendo una crítica que, tal y como muchos consideraron, iba dirigida contra las actuaciones que sobre la DANA, anunciada por los servicios de meteorología, había decidido emprender la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, su compañera de filas, al mando.

"En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de "peligro extremo" debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda. Rigor, también", escribió Juanma Moreno en la red social X, antes Twitter.

En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de "peligro extremo" debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda. Rigor, también. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 3, 2023

Mientras publicaba ese comentario, la situación en la zona suroeste de Madrid (Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero) era ya dramática.

Las palabras de Juanma Moreno han recibido infinidad de críticas y los usuarios de esta red social les han añadido contexto: "Hay municipios en la provincia de Toledo con serias inundaciones que pueden considerarse un ‘peligro extremo’", le recuerdan.

En este mensaje hay varios puntos que no son correctos.

1. El organismo público que avisa es la AEMET, dependiente del Estado central.

2. El organismo que ALERTA, es Protección Civil, dependiente de la Comunidad.

3. El organismo que avisa se fundamenta en [...] https://t.co/AkQVRIQXLK — Álvaro Oliver (@alvaroliver) September 3, 2023

"Lo que hemos visto ha sido catastrófico"

Y también una contundente respuesta de Ayuso, que durante su visita a Aldea del Fresno, anegada por las torrenciales lluvias, fue preguntada por esta cuestión. "Hay que saber conjugar la economía, la libertad de todos los ciudadanos con la seguridad. Lo que hemos visto a estas horas ha sido catastrófico, sobre todo en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid".

La presidenta madrileña añadió que "con lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta", que fue enviada este domingo a todos los dispositivos móviles que se encontraban en la región. Se enviaron por "radiofrecuencia, nadie ha utilizado datos personales de ningún teléfono de ningún ciudadano y es una alerta que funciona en otros muchísimos países y que tienen todas las comunidades autónomas a su disposición".

"Esto, junto a todas las previsiones de la Aemet, (hace) que uno, sobre todo, lo que tiene que pensar es en lo que se ha evitado. El haber elevado la alerta, y el haber estado todos en ello, ha conseguido que tuviéramos las carreteras despejadas, que los servicios de Emergencia pudieran estar dedicados en cuerpo y alma solo a esto". Ayuso concluyó señalando que "ha sido devastador ver cómo están en estos municipios" del suroeste, "cómo han quedado algunos incomunicados y el destrozo o la pérdida de vidas humanas, que eso es lo único irreparable en esta vida".

Almeida: la Aemet tiene que "afinar los pronósticos"

No obstante, el alcalde de la capital cree que las críticas del dirigente popular andaluz iban dirigidas a la Agencia Estatal de Meteorología. "Juanma Moreno no dijo que lanzar la alerta fuera un fue un error. Lo que ha dicho es que hay que afinar las previsiones, cosa que comparto", ha asegurado José Luis Martínez Almeida. "La Comunidad de Madrid no podía hacer otra cosa tras la previsión de la Aemet. Hicimos lo que debíamos con la información que teníamos".

Y es que el regidor capitalino considera que las previsiones "deben afinarse", no sólo por los "perjuicios económicos que pudieran causar, sino también por la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones frente a los ciudadanos". Así, Almeida pidió a la Aemet que "afine los pronósticos en la medida de lo posible. Hicieron un pronostico de 120 litros por metros cuadrado en la mañana de ayer que se mantenía a mediodía".

Zona catastrófica

Ayuso agradeció también a los madrileños su comportamiento "ejemplar" así como la labor de los servicios de emergencia y anunció que la Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez la declaración de zona catastrófica por una emergencia de Protección Civil en los municipios afectados por la DANA.

La presidenta madrileña informó de que "el 112 ha gestionado desde ayer 16.800 llamadas con 1.800 incidentes relacionadas con la lluvia". Y los bomberos han realizado "1.169 intervenciones".