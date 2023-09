Moreno: "El PSOE ha cambiado tanto que actualmente yo estoy más cerca de Felipe González que Juan Espadas"

La encrucijada política en la que se encuentra España con los golpistas del 1-O exigiendo una amnistía para apoyar a Pedro Sánchez si se presenta a la investidura tras el previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo en la suya ha sido uno de los temas que ha tratado el presiente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su intervención en el Foro ABC además de haber anunciado un "hito" en la historia del Parque Nacional de Doñana.

Moreno ha asegurado que "estamos ante un intento de revisar la Constitución de 1978" porque "unos piden amnistía" y otros "un estatus de privilegio dejando fuera a los demás". "Y todo eso está ocurriendo porque un candidato, el señor Sánchez, se resiste a admitir que perdió las elecciones y está dispuesto a lo que sea para seguir en el poder", ha apuntado el líder del PP-A. Sobre los posibles socios de Pedro Sánchez ha dicho que "los que quieren aprovecharse han visto la oportunidad y no duden que están dispuestos a sacar tajada". "Quiero dejar una cosa clara: vamos a defender Andalucía y los intereses de los andaluces con uñas y dientes. Somos una CCAA histórica y vamos a ejercer ese papel para impedir que otros territorios que también se consideran históricos intenten sacar ventaja frente al resto", ha advertido.

"Andalucía reclama solidaridad a la vez que es solidaria y seremos los garantes de esa igualdad entre los ciudadanos españoles. El espíritu de la Transición y del 28F no están en juego sólo porque el Lehendakari exija sentarse en una mesa a parte para negociar financiación y competencias, eso podría hasta formar parte de su papel; el espíritu de la Transición no están en juego sólo porque un prófugo de la Justicia exija amnistía y autodeterminación, ese chantaje es hasta esperable de un fugado de la Justicia", ha reflexionado Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha remarcado que "el espíritu de la Transición está en juego desde el momento en que Sánchez, que ha perdido las elecciones, se niega a aceptar su derrota. Desde el momento que un presidente en funciones somete a todo un Estado a su propio interés personal y está dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder y esa no debe ser la actitud esperable de un hombre que debería ser hombre de Estado".

El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que Carles Puigdemont "está organizando una subasta para elegir presidente de todos los españoles" y que "Feijóo tendría exactamente las mismas posibilidades que Sánchez de ser presidente del Gobierno, si aceptara sería presidente mañana. Sólo tiene que pagar el precio que quiere Puigdemont que es vulnerar, superar y romper nuestro marco constitucional". Juanma Moreno ha indicado que el líder nacional del PP "no lo va a hacer porque Feijóo y Sánchez son diferentes". En este sentido, ha dicho que "se nota en que todo el mundo cuando pregunta da por hecho de que Feijóo no cedería a Puigdemont y todo el mundo tiene asumido Sánchez si lo haría e, incluso, lo hará si tiene ocasión".

Más cerca de Felipe González que Espadas

Juanma Moreno ha señalado que "esto evidencia la enorme diferencia entre uno y otro, entre ellos media un abismo y es que Alberto Núñez Feijóo es el único que puede garantizar esa igualdad y ese respeto al marco constitucional". Ha indicado que "las condicione s de Puigdemont, amnistía y autodeterminación, son tan inasumibles que a Sánchez sólo le queda reconocer que ha perdido, que nunca ha sumado. El PP ganó las elecciones y el PSOE las perdió, que nadie se engañe. Perdió como PSOE, pero también en esa lucha de bloques que planteó".

"¿O es que considera Sánchez que Puigdemont es de izquierdas y un progresista? ¿Los que quieren sentarse en una mesa a parte, negociar un trato preferente y privilegios de una parte de la sociedad sobre otra son progresistas? ¿Eso lo dicen en serio?", se ha preguntado el presidente andaluz que cree que "decir que la izquierda y el bloque progresista incluye a Puigdemont es insultar a la izquierda y a ese sentimiento progresista". Por este motivo ha asegurado que entiende que "a Felipe González, Alfonso Guerra o el presidente Rodríguez de la Borbolla o muchos socialistas" se sientan hoy completamente desconcertados".

El líder del PP en Andalucía ha advertido que "también genera desconcierto el silencio del PSOE-A" sobre una posible amnistía a los golpistas como pago al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. "¿Nadie tiene nada que decir?", se ha preguntado Moreno, que le sorprende que en el líder de "la mayor federación socialista" de España "siga callado". En este sentido, ha dicho que "el PSOE ha cambiado tanto que actualmente yo, militante del PP, estoy más cerca de Felipe González e incluso de Alfonso Guerra que el propio secretario general del PSOE-A y eso debería de preocupar a la militancia del PSOE". "Sólo ha habido un presidente del Gobierno andaluz, cosa que me entristece, y el PSOE tiene la suerte de que fue socialista y resulta esperpéntico que los líderes actuales del PSOE-A ninguneen de esta forma a esta figura que ha sido clave en la historia de España y clave en la historia de su propio partido", ha añadido.