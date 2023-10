Moreno afea a Sánchez haber dado la "orden" para que no acudan los presidentes socialistas al Senado

El próximo jueves 19 se celebra una comisión en el Senado a instancias de la mayoría absoluta que tiene el PP en le Cámara Alta a la que los tres presidentes regionales del PSOE (Emiliano García Page, María Chivite y Adrián Barbón) no acudirán como tampoco lo hará el presidente vasco, Íñigo Urkullu. El que sí ha anunciado que irá es el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que pretenderá defender la propuesta de la amnistía a los golpistas del 1-O.

En la rueda de prensa posterior a la visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla que ha realizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado esta comisión y ha dicho que es "muy importante" porque en el Senado "es donde tenemos representación las CCAA". Moreno ha añadido que "es un debate que desgraciadamente no se ha producido en los últimos años y en el que voces muy importantes en la representación del Estado como son las CCAA no hemos podido debatir".

"Creo que esta convocatoria es oportuna dado los acontecimientos que estamos viviendo, dadas las necesidades de pactos que tiene Sánchez y acuerdos que puedan suponer la ruptura del principio de igualdad entre los españoles o el agravio entre unos territorios u otros. Por tanto, creo que es un debate no sólo para exponer los problemas actuales que tenemos las CCAA, como la sequía en Andalucía, sino también de hablar de los modelos de equilibrios territoriales que tenemos", ha explicado el presidente andaluz.

Juanma Moreno ha saludado personalmente "con optimismo el hecho de que el presidente de la Generalidad participe en este debate. Creo que es algo muy importante que tiene que normalizar que en los órganos de representación multilateral estén presentes Cataluña y País Vasco, que opinen. Afortunadamente vivimos en una democracia en la que uno puede expresar sus ideas, proyectos y propuestas con absoluta libertad y puede debatirlas con el resto. Por eso a mí me gusta más que la bilateralidad, la multilateralidad y en un foro donde estamos todas las CCAA, que participe una tan importante para España como es Cataluña creo que es una noticia que quiero destacar".

Sin embargo, también ha puesto el foco en "la noticia negativa y que no es entendible que es que Moncloa haya dado órdenes a los presidentes de las CCAA socialistas para que no participen en esa comisión. No tiene ningún sentido que las CCAA gobernadas por el PSOE y el Gobierno de España se nieguen a participar y debatir en una comisión donde está representado un amplio poder territorial".

Moreno ha destacado que "está Cataluña representada pero no el PSOE" y que "el PSOE ha tomado una decisión muy irresponsable que devalúa nuestras instituciones, que las utiliza desde el punto de vista político y, por tanto, flaco favor le hacen al Senado, flaco favor le hacen a esa comisión y flaco favor le hacen a las instituciones". "Creo que es un grave error del PSOE, de Sánchez, que es el que ha dado la orden y que demuestra el miedo que tienen a debatir sobre cuestiones tan importantes como es la igualdad entre los ciudadanos españoles o la igualdad entre territorios", ha señalado.