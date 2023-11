Moreno vaticina la "legislatura de la mentira y la impunidad" y la Junta trabaja en un recurso contra la Amnistía

El PP andaluz sacó a la calle a miles de personas el pasado domingo en todas las capitales de provincia de la región contra la amnistía de los golpistas catalanes que ha acordado Pedro Sánchez con el prófugo, Carles Puigdemont, para seguir una legislatura más en el poder. El Gobierno regional también se ha posicionado en contra de la misma y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional como han hecho otras CCAA como Murcia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comentado a los periodistas a la entrada en el Parlamento Andaluz el debate de investidura de Pedro Sánchez del que espera "falsedades, mentira e impunidad. Es lo que hoy va a trasladar el señor Sánchez". Moreno está convencido que el candidato a la presidencia del Gobierno "va a trasladar mentiras" y ha recordado "su legislatura pasada estuvo basada en la mentira, la campaña electoral estuvo basada en la mentira diciendo lo contrario de lo que está haciendo ahora en materia de amnistía".

"Estoy convencido que otra vez vamos a tener una sarta de mentiras del señor Sánchez y mucha impunidad", ha reiterado Juanma Moreno que ha vaticinado que la nueva etapa que comienza con la reedición de la presidencia de Pedro Sánchez "va a ser la legislatura de la mentira y la impunidad". En este sentido, el líder del PP-A ha señalado que "el epicentro de este gran acuerdo que hay a nivel nacional es evidente la amnistía y la autodeterminación de Cataluña". "Al final Sánchez se ha tragado todo, todo y todo lo que le ha impuesto el prófugo Puigdemont y, además, ha hecho algo que no se había hecho nunca: ceder y rendir nuestro Estado de Derecho a un prófugo de la Justicia. Algo vergonzoso que le va a condicionar el resto de su vida política", ha añadido.

En sede parlamentaria ha contestado a la formación de extrema izquierda de Inmaculada Nieto, Por Andalucía, diciéndole que "quien está calentando la calle es quien irresponsablemente llega a unas elecciones, falta a la verdad, miente a los ciudadanos y después retuerce los mecanismos institucionales para romper la separación de poderes y los contrapoderes que tiene el Estado". "Ese es el responsable. El único responsable, el que lleva la iniciativa que es el presidente que es el señor Sánchez. Por tanto a él la historia le juzgará y los ciudadanos le juzgarán. Él ha sido el que ha tomado esa decisión de retorcer nuestras instituciones, nuestros consensos y de romper los contrapoderes de cualquier democracia occidental. El tiempo le juzgará", ha apuntado.

La Junta trabaja en un recurso ante el TC

El pasado martes, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el portavoz Ramón Fernández-Pacheco anunció que "el gabinete jurídico" del Ejecutivo regional "ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía" del PSOE que está generando una "quiebra social sin precedentes en nuestro país".

Fernández-Pacheco ha asegurado que esta Ley de Amnistía pactada con los golpistas catalanes está "diseñada por políticos para obviar delitos que cometieron políticos; una amnistía que lo perdona todos, según dicen, por el interés general y que dejará de juzgar a personas que cometieron gravísimos delitos contra el Estado, contra el orden público o contra las arcas públicas con el dinero de todos". El portavoz del Gobierno de Juanma Moreno dijo que la amnistía "deroga de facto la separación de poderes y viene a decirnos que España no es un Estado de Derecho" y que Sánchez "no atiende a razones, no atiende al sentido común y tampoco atiende a lo que debe ser la lealtad institucional básica".

"No vamos a permitir que se nos trate como a ciudadanos de segunda ni vamos a permitir agravios que vengan a mermar nuestros derechos; no nos vamos a andar con chiquitas, y vanos a usar todos los recursos que estén a nuestra disposición, siempre con la ley y la Constitución marcando los límites", añadió el portavoz de la Junta de Andalucía.