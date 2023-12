Moreno 'desmonta' a Espadas por la transferencia de Cercanías a Andalucía: "No estuvo pendiente del debate"

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en la región, Juanma Moreno, ha cargado contra el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en una sesión en el Parlamento andaluz en el que Moreno ha tenido que sacar el teléfono móvil y poner un vídeo para desmontar el argumento del exalcalde de Sevilla.

Espadas aseguró durante el pleno que la petición del presidente andaluz de quedarse con la competencia de los trenes de Cercanías como ha exigido el separatismo a Pedro Sánchez no se había producido. El líder socialista y exalcalde de Sevilla dijo a Moreno que "repase el diario de sesiones porque usted no ha hablado de los Cercanías y de solicitar la competencia de Cercanías en ningún momento en las horas del debate del Estado de la Comunidad".

En su réplica, el presidente de la Junta de Andalucía dijo "usted no me escucha con atención" y que "probablemente estaba en otras cosas y otros menesteres. Se estaba negociando alguna responsabilidad en Madrid y usted estaba pendiente". "Yo el primer día reclamé yo reclamé los 6.000 millones para Andalucía", recordó.

Moreno le ha dicho que "no se puede estar en una cosa y en la otra o se está en una o se está en la otra" y que cuando se llevó a la votación el PSOE puso "en contra". Espadas contestó en la misma línea y Moreno sacó un vídeo del debate del Estado de la Comunidad en el que dijo eso y diciendo que está en la "página 84 del Boletín de Sesiones del Parlamento de Andalucía" y que no lo sabe porque "no estuvo pendiente del debate".

"Voy a exigir todo lo que haya que exigir"

Juanma Moreno también ha recordado, interpelando a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, el papel de Andalucía en la construcción del Estado de las Autonomías. Moreno ha dicho que "en la Transición hubo un acuerdo previo para que tres CCAA, las que durante la República ya tenían Estatuto de Autonomía, tuvieran autogobierno, por ese orden: País Vasco, Cataluña y Galicia. ¿Sabe usted quién consiguió que no hubiera dos Españas a dos velocidades? Andalucía".

El líder del PP-A ha comentado que eso se debió a que "el peso demográfico que tiene Andalucía se volcó para lo que se denominó el café para todos, para que todos los territorios tuvieran autogobierno, competencias, las mismas oportunidades, en definitiva, para que los españoles fuéramos iguales".

Ha añadido que "46 años después estamos en la misma situación y la única CCAA que tiene el peso político, demográfico y económico para impedir que se vuelva a impedir esa diferencia y esa división entre españoles de primera y segunda es Andalucía". Y por eso ha señalado a Inmaculada Nieto que "tenga la completa certeza de que no sólo no me voy a callar sino que voy a exigir todo lo que haya que exigir para que al final el señor Sánchez tenga que darle lo mismo que le da a Cataluña y los independentistas al resto de los españoles".