La Costa del Sol registra "el mejor año turístico" en 2023 con más de 14 millones de turistas

El pasado 2023 se ha convertido "en el mejor año turístico" de la Costa del Sol con mejora en todos sus indicadores turísticos y un millón más de turistas que el 2019, según ha señalado el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en una rueda de prensa donde ha presentado el balance del año, ha precisado que la provincia de Málaga ha recibido el pasado año 14 millones de turistas que generan 19.137 millones de euros de impacto económico.

En este sentido, ha destacado la mejora de la rentabilidad, los ingresos y el empleo del pasado ejercicio. No obstante, el presidente de la entidad ha incidido en "las incertidumbres presentes", como la crisis inflacionaria, las guerras en curso, el tenso escenario internacional y la acuciante sequía que también está afectando al sector. Así, Salado ha hecho un llamamiento "urgente" para que "se acometan soluciones de calado para garantizar el suministro". En este sentido, ha señalado que "tenemos que ir ampliando los cortes porque llega el verano, no ha llovido y me temo que podemos pasar de tener el mejor año turístico de la historia de la Costa del Sol a tener uno muy malo con todo lo que el turismo representa para la economía de Málaga, Andalucía y España".

Por ello, ha dicho que "no podemos poner en riesgo esta industria y todo lo que genera por falta de planificación y de las inversiones necesarias". En cuanto a datos, Salado ha destacado el 2023 como "el mejor año turístico" de la Costa del Sol, con un aumento del 9,4% en turistas, con 14.029.118 de llegadas, y de un 12% en ingresos en comparación con 2022, ascendiendo hasta los más de 19.137,6 millones de euros. Ha agradecido, de igual modo, la labor de los profesionales del sector turístico y ha señalado la necesidad de seguir siendo prudentes ante las incertidumbres actuales. Ante estos datos clave, Salado ha dicho que "quisiera iniciar el año trasladando un mensaje de optimismo para el sector turístico y agradecer a los profesionales el excelente trabajo realizado".

Evolución de indicadores turísticos

Por otro lado, Salado ha destacado, por un lado, que las plazas de alojamiento turístico alcanzaron las 580.428 plazas, lo que supone un crecimiento de un 43,1% y de un 14,7% respecto a 2019 y 2022 respectivamente. Por otro lado, destacó, el Revpar que en 2023 se situó en 90,10 euros, diez más que en 2022, y la ocupación hotelera media subió tres puntos porcentuales al 61,4%, manteniéndose la estancia media en 3,32 días.

Además, se han registrado el pasado año 11,1 millones de llegadas de pasajeros vía aéreo (+21% respecto a 2022) y el presidente ha resaltado el crecimiento espectacular de cruceristas, con 522.000 pasajeros, un 52% más que en 2022. Salado también ha destacado el aumento en los viajeros alojados en establecimientos reglados, con 7,8 millones, y las pernoctaciones generadas, que han alcanzado los 29 millones.

En términos de empleo, Salado ha señalado un incremento del 4,1% respecto a 2022, con 128.430 personas ocupadas en el sector turístico según la Encuesta de Población Activa. Asimismo, ha destacado el "excelente comportamiento" de algunos mercados internacionales, como el mercado alemán con un 24,7% de incremento o el británico que ha mejorado en un 4,2%.cOtros mercados también han crecido en el 2023 como Países Bajos en un 4,9%, Francia en un 12%, Irlanda en casi un 14%, Italia en un 33% y Estados Unidos en un 26,6%. Por eso, ha agregado, "vamos a seguir apostando fuertemente por el mercado norteamericano y por la mejora de la conectividad".

Previsiones para 2024

En relación con la previsión de plazas aéreas ha precisado que se prevé "un espectacular crecimiento" en la oferta de asientos de avión hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para el primer cuatrimestre de 2024 con más de 3.763.682 plazas ofertadas. Turismo Costa del Sol enfocará sus esfuerzos en acciones promocionales, con un presupuesto de 15 millones de euros, de los cuales más de diez millones se destinarán a marketing y promoción turística.

El presidente de Turismo costa del Sol ha destacado, además, "el notable aumento" de búsquedas de vuelos para el periodo del 1 al 30 de abril de 2023, con cerca de cinco millones de búsquedas. Por último, Salado ha adelantado algunas líneas de trabajo para Turismo Costa del Sol en 2024, con casi 200 acciones promocionales en los principales mercados, así como proyectos para impulsar los segmentos de Golf, Mice y lujo, entre otros.