José Luis Sanz: "En los últimos años el castigo de Sánchez a Sevilla se ha hecho muy evidente"

Sevilla se encuentra en pleno proceso de cambio desde la llegada del popular José Luis Sanz a la alcaldía. Han pasado siete meses desde que tomó el mando de tras años de gestión socialista y en una entrevista en esRadio Sevilla ha contado que ahora "el Ayuntamiento empieza a funcionar". "En estos siete meses hemos puesto las bases para que los servicios públicos municipales comiencen a funcionar", ha señalado Sanz que afirma que "ahora toca planificar más a medio largo plazo y gestionar estos servicios que estaban muy dejados y abandonados y tenían la ciudad en un estado de abandono brutal".

Sobre otras medidas como la bajada de impuestos ha indicado que "se han bajado todos los impuestos locales (IBI, IAE, Plusvalía, el de circulación) un 1%". Con esta bajada impositiva y con "la congelación de las tasas y precios públicos y el aumento de las bonificaciones" conseguirán que "el dinero se quede en el bolsillo de los sevillanos, que es donde tiene que estar". Ese dinero "generará riqueza y contribuirá al crecimiento de la ciudad".

En materia económica, José Luis Sanz también ha hablado del presupuesto de la ciudad para 2024. "Hemos anunciado que el pleno de presupuestos será en la primera quincena de febrero" y que hasta ahora sólo "ha presentado enmiendas el grupo de Podemos y no han presentado ni Vox ni PSOE", ha contado. El alcalde de Sevilla espera que "todos los grupos sean capaces, con buena voluntad, de anteponer los intereses de los sevillanos a sus intereses políticos, personales y partidistas. Los intereses de los ciudadanos sean los que nos hagan apoyar un presupuesto o abstenerse en un presupuesto para que esta ciudad pueda seguir trabajando".

José Luis Sanz ha dicho que consiguió en las pasadas elecciones municipales "lo que quería en la campaña" y "el objetivo" que se había "planteado". Éste era "obtener una mayoría necesaria, suficiente, que me permitiera gobernar en solitario que es lo que estoy haciendo". "De momento estoy intentando aprobar un presupuesto, apelo a la responsabilidad, a al buena voluntad, y a que van a interponer esos intereses de los sevillanos por delante de los suyos propios el resto de partidos. Voy a ver si puedo aprobarlo porque mi intención sería seguir gobernando en minoría", ha señalado sobre un hipotético acuerdo de gobierno con Vox.

De la vivienda a la seguridad

En la entrevista, el alcalde de Sevilla ha hablado de la vivienda en la capital andaluza y de otros temas como la pobreza en numerosos barrios, la falta de limpieza y de seguridad en la ciudad. Sobre la primera cuestión ha asegurado que "el gran problema que ha tenido la vivienda en Sevilla en los últimos años ha sido la parálisis urbanística que se ha vivido en esta ciudad en los últimos 10 años, el bloqueo de los suelos y la incapacidad para poner suelo a disposición de los promotores que construyen vivienda".

"Muchos sevillanos se han encontrado que en cualquier municipio de los que nos rodean hay más oferta de vivienda a mejores precios y, lo que es peor para Sevilla, con una mejor calidad de vida que en muchos de los barrios de la ciudad. Como alcalde yo tengo que mejorar la calidad de vida en estos barrios, acabar con la parálisis urbanística que tiene la ciudad para que los promotores hagan viviendas, hacer VPO y pensar en los jóvenes. A ellos no solo les faltan viviendas también oportunidades que vendrán cuando Sevilla vuelva a ser una ciudad competitiva, vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión, vengan nuevas empresas, generen empleo y estos jóvenes tengan oportunidad", ha explicado. Cree que "no es un problema que vamos a solucionar de hoy para mañana. Se ha desbloqueado una zona de Sevilla que se llama Villanueva del Pítarmo donde irán 10.000 viviendas, están ya reurbanizando toda la trasera de la antigua fábrica de Cruzcampo donde van también más de 2.000 viviendas. Poco a poco estamos agilizando y poniendo fin a esa parálisis urbanística y empiece a haber oferta de vivienda en la ciudad de Sevilla".

Sobre la pobreza en la ciudad ha dicho que "por primera vez hemos creado una delegación denominada Barrios de Atención Preferente que tiene como prioridad acabar con esta realidad en la ciudad de Sevilla. No podemos seguir sosteniendo ni soportando que cada vez que salen estas estadísticas a nivel nacional veamos que de los diez barrios más pobres de España seis están en Sevilla. Siempre son los mismos. Nuestra obligación tiene que ser intentar que en cualquier barrio de Sevilla tengamos las mismas condiciones, oportunidades y calidad de vida. Hay que aplicar políticas de transformación social, cambiar criterios urbanísticos, coordinar el esfuerzo inversor de la administración. Ha venido mucho dinero, pero seguramente no se ha organizado ni coordinado por parte del Ayuntamiento hacia donde tenía que ir".

En cuanto a la limpieza ha recordado que "en época de Soledad Becerril con la misma Lipasam Sevilla tenía la Escoba de oro y era de las capitales más limpias de España y ese va a ser nuestro objetivo. Es una empresa que ha funcionado bien y que aspiro a que vuelva a funcionar bien. El problema es que estaba mal gestionada, organizada y dirigida. Hemos cambiado al gerente y se están empezando a hacer las cosas mejor. Queda trabajo por hacer, pero ya se empieza a notar que hay otra gestión. Se ha incrementado la plantilla en 200 personas, se está planificando la inversión en maquinaria… Estoy convencido que Sevilla volverá a ser una de las capitales más limpias de España".

José Luis Sanz también ha comentado el aumento de la inseguridad en la ciudad y la falta de policías. Ha contado que "una de las primeras cosas que firmamos fueron 71 nuevas plazas de policías locales que es lo que nos permitía el presupuesto que quedaba de 2023. Tengo el compromiso de ir sacando cada año 150 nuevas de plazas de policía porque a Sevilla le faltan en estos momentos más de 500 policías locales. También otros tantos policías nacionales y hace que tenemos unos índices de criminalidad que empiezan a subir en la ciudad de Sevilla. Le he pedido cita al ministro de Interior para ver qué plazo se da para que a Sevilla vengan los policías nacionales que nos faltan".

La falta de inversión del Gobierno en Sevilla

Una de las quejas que tienen los sevillanos es la falta de inversión en la ciudad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que impide que se realicen proyectos clave, especialmente en materia de movilidad. El alcalde ha dicho que le ha pedido cita al ministro Óscar Puente "para hablar de tres temas concretos que son: la SE-40, el cierre del anillo de cercanías que solucionaría también muchos problemas de movilidad en nuestra área metropolitana y la conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto".

Sanz ha dicho que "el caso más sangrante quizá sea la SE-40". Sobre esta infraestructura y la polémica de si hay que construir un puente o un túnel en el tramo sur ha argumentado que "nunca los tramos pendientes han estado tan paralizados como ahora". "Mi intención es preguntar ¿para cuándo se van a agilizar los tramos que quedan y qué van a hacer con el puente? Yo creo que lo del puente es marear la perdiz y el Gobierno lo que está haciendo es intentar ganar tiempo", ha indicado el regidor de la capital andaluza. "No me creo que un puente tenga menos impacto medioambiental que un túnel. Me imagino eso cientos de camiones subiendo una pendiente del 5% en plena marisma y pleno pre Coto de Doñana. No me creo que un puente de ese tipo no afecte a una base militar muy activa como es la de El Copero, ni vaya a condicionar la entrada y salida de una de las principales industrias y motores económicos de Sevilla como es el puerto. Soy un firme partidario de los túneles y que el único argumento que se utiliza para cargarse el proyecto túneles es el ahorro y el coste económico".

En este sentido, ha dicho que "desgraciadamente siempre le toca a Sevilla pagar el pato del ahorro de los costes económicos. Cuando hablamos de inversiones en Madrid, Barcelona o Cataluña se pone el dinero que haya que poner encima de la mesa y a Sevilla se le cuestiona todo. Desgraciadamente llevamos arrastrando un déficit de infraestructuras desde que acabó la Expo 92 y en los últimos años el castigo de los Gobiernos de Pedro Sánchez a Sevilla se ha hecho muy evidente cuando tenemos en la Junta de Andalucía un Gobierno que está haciendo un esfuerzo inversor muy importante en Sevilla".