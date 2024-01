María José García-Pelayo: "La gente oye y sabe que con Pedro Sánchez vamos al abismo"

La regidora de la ciudad más poblada de la provincia de Cádiz, Jerez de la Frontera, es la popular María José García-Pelayo, que recuperó la alcaldía de este municipio para el partido de Alberto Núñez Feijóo en las pasadas elecciones municipales. Además, es la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha comentado cuestiones que afectan a los municipios españoles como es el tema de la inmigración.

García-Pelayo ha analizado también la situación del PSOE de Pedro Sánchez por su pacto con los independentistas. En este sentido, ha puesto de ejemplo cómo el PP ha hecho algunos plenos contra la amnistía en municipios que gobierna. Ha dicho que se les vota "conociendo los principios" que defienden y por eso se están "movilizando" desde los ayuntamientos populares. Ha dicho que está haciendo "lo que es mi obligación" porque "juré la Constitución" y que en el PSOE "no están para dar la cara" en esos plenos. No sabe si es "por cobardía o por vergüenza".

Ha contado cómo la izquierda le acusa de querer "romper la FEMP" asegurando que "nunca ha habido problemas" hasta que propusieron el día de la Constitución hacer una declaración institucional a favor de la Carta Magna. García-Pelayo ha contado que la oposición dentro de la FEMP la están haciendo los independentistas mientras el PSOE "calla". "Junts y ERC están en la FEMP porque el PSOE les ha cedido sus puestos" porque "pretenden que ahí manden los independentistas".

Sobre la deriva del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez ha dicho que "políticamente se ha instalado la cobardía en el PSOE" y cree que "le tienen miedo en el PSOE al líder y eso es preocupante". "Vemos que a nivel local las estructuras se van descomponiendo. En Andalucía el PSOE está roto. Estamos hablando de Juan Espadas que tiene su final escrito y su fecha de caducidad política. A nivel provincial o local está totalmente destituido. Creo que Sánchez ha impuesto el ordeno y mando en su partido y no creo que sea un partido democrático, en su círculo cercanos puede ser fácil de manejar pero hasta abajo no podemos perder de vista que es un partido que tiene los pies de barro y eso es preocupante", ha explicado.

En este sentido, María José García-Pelayo ha puesto de ejemplo a su partido diciendo que "lo que hace fuerte al PP es ser un partido muy sólido" en el que se "respeta" al líder. En su partido no ha "vivido la discusión ni esos vacíos" que está "viendo en el PSOE" que "está siendo abducido por el independentismo".

"Con Sánchez vamos al abismo"

Respondiendo a preguntas de los oyentes, García-Pelayo ha denunciado que el Gobierno de España está "tomando el pelo" a los ayuntamientos": "Nos están tomando el pelo. Estamos viendo cómo le van a ceder a Cataluña las Cercanías. Nosotros, de Jerez a Algeciras, no podemos llegar en tren, y estamos hablando de la misma provincia". La presidenta de la FEMP ha señalado que se está "privilegiando a Cataluña", recordando que "sin infraestructuras y buenas comunicaciones, no hay crecimiento económico".

Sobre los fondos europeos, ha dicho que en la FEMP, "en esta etapa de gobierno, hemos creado una comisión específica para fondos europeos": "La mayoría de los alcaldes de municipios pequeños nos dice que los fondos no les llegan. Hemos trasladado un problema al Gobierno de España y, como siempre, nunca nos hacen caso, y es el del calendario de ejecución de fondos". García-Pelayo ha lamentado que aunque "recibimos más dinero que nunca de Europa", al final, "a esos fondos no se les saca el rendimiento adecuado, como ocurrió con los planes de Zapatero".

Respecto a la bajada del IBI, la alcaldesa de Jerez ha dicho que "lo ideal es bajar impuestos", pero, "para poder hacerlo, necesitamos financiación". García-Pelayo ha apuntado que los ayuntamientos "somos los cajeros automáticos del Gobierno de Pedro Sánchez": "El transporte gratis, ¿quién lo paga? Los ayuntamientos. No se puede anunciar medidas que luego pagan los demás".

Finalmente, ha recordado que este sábado, a las doce, los alcaldes de la provincia firmarán en Jerez "un manifiesto en contra de la desigualdad y apoyando el cumplimiento de la Constitución": "A ver si nos escuchan. Aunque no nos escuchen, hay que insistir". "La gente oye y sabe que con Pedro Sánchez vamos al abismo", ha concluido.

El problema de la inmigración

María José García-Pelayo ha comentado uno de los problemas que más afectan a los municipios españoles que es el descontrol que existe con la inmigración ilegal. Ha dicho que este problema "lo tenemos todos los ayuntamientos españoles lo reconozca o no el Gobierno de España". Es un problema que "ocasiona" el Ejecutivo de Sánchez porque "no tiene una organización de la llegada de estas personas". Ha defendido que los inmigrantes "son personas a las que hay que atender y dar un trato digno cuando llegan a nuestro territorio" y asegurado que "el Gobierno no reconoce esta realidad y no es capaz de ordenarla". En su municipio, Jerez de la Frontera, "plantearon hasta que se quedaran en un depósito de sementales que estaba en desuso que era una cuadra para criar caballos". "La Ley hay que aplicarla y nosotros reclamamos una inmigración ordenada", ha remarcado.

Ha criticado que desde el Gobierno no les avisan de la llegada de los inmigrantes y que se entera porque las ONG los están atendiendo. Además, ha contado que "se empadronan y los ayuntamientos no tenemos conocimiento del ritmo de empadronamientos. Y una vez empadronados tenemos la obligación de proporcionarles vivienda, educación y sanidad". Ha señalado que "no es justo" lo que les ocurre a los inmigrantes que "al final van a la puerta del ayuntamiento y cómo le dices a una persona que no le ayudas" mientras en el Gobierno "ellos están en sus ministerios dedicados al independentismo, pero no solucionan problemas reales".

La deuda mil millonaria que deja el PSOE en Jerez

La regidora de Jerez de la Frontera, una ciudad con cerca de 220.000 habitantes, ha contado cómo tratan de solucionar uno de los grandes agujeros que ha dejado el PSOE. Ha dicho que el ayuntamiento jerezano tiene una deuda de "1226 millones de euros" y que según la Airef "estamos en usa situación crítica" porque al ritmo que se reduce la deuda "tardaríamos 100 años en poder pagarla".

Sin embargo, cree que "no nos tenemos que quedar en el problema sino buscar soluciones" y que su ciudad "va a impulsar Andalucía y España" por el "atractivo" que tiene. "Estamos intentado convertir en una oportunidad aquello que el PSOE no ha resuelto", ha indicado María José García-Pelayo y ha puesto de ejemplo que tras años de dejadez tiene "un casco histórico destruido" que "nos permite diseñar la ciudad que queremos".