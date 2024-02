La "superioridad" del narco en el Estrecho frente a la Guardia Civil: "Son como un ejército"

El asesinato de dos guardias civiles por parte de los narcos en el puerto de Barbate ha vuelto la mirada a un problema que lleva años enquistado en el sur de España. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde de esta localidad gaditana, Miguel Molina, y la secretaria provincial de la AUGC en Cádiz, Mari Carmen Villanueva, han analizado la situación y destacan la falta de medios de la Guardia Civil frente a los narcotraficantes.

En este sentido se ha referido la secretaria provincial de la AUGC en Cádiz, Mari Carmen Villanueva, que dice que "nunca estamos a su nivel" y que los narcos "están muy por encima nuestro siempre". Ha destacado que los narcotraficantes "tienen un presupuesto ilimitado, sus medios son los mejores, son como un ejército totalmente organizado y jerarquizado con personal en todos los sitios: puntos de vigía, los que llevan los fardos, los que conducen las embarcaciones…".

Ha indicado que la falta de medios de la Guardia Civil "es una situación general porque dicen que la plantilla está completa, pero está anticuada. Hace muchísimos años que los catálogos de personal de las comandancias de Cádiz y Algeciras no se cambian" cuando "ahora tenemos otros problemas como la inmigración, el narcotráfico o el contrabando de tabaco". "Tenemos unas circunstancias y características singulares que sólo tienen la provincia de Cádiz por ello llevamos muchos años para que se apruebe la zona de especial singularidad y se nos dote de medios y un personal excepcional", ha apuntado.

También ha criticado que la falta de medios no es sólo de las fuerzas de seguridad también las judiciales. Ha dicho que "si cuando estaba CONSUR y se hacían unas operaciones y detenciones y luego se colapsa el sistema judicial estamos en las mismas". Ha contado que "en Cádiz creo que la plantilla es de 1.800 guardias, pero harían falta muchísimos". De los que muchos de ellos tendrían que ser de "grupos especializados para dedicarse solo a eso como cuando estaba CONSUR que funcionó muy bien, pero era algo provisional. Se necesita algo permanente porque a la vista está que tienen tus manos el principio de autoridad, si te descuidas un poco se vienen arriba".

"Llevamos pidiendo una zona de especial singularidad y nos dan a entender que cómo vamos a pedir lo que había en el País Vasco en su tiempo. Que nosotros pedimos otra circunstancia, pero la realidad es que el GAR lleva establecido en la provincia de Cádiz seis años. Si esta unidad que se creó para la lucha antiterrorista está establecida en Cádiz desde hace seis años nos está confirmando que aquí está pasando algo excepcional, sin embargo no quieren reconocerlo. Marlaska nos dijo que antes de 2022 nos concedían la zona de especial singularidad y aún la estamos esperando", ha explicado.

La secretaria provincial de la AUGC en Cádiz ha contado que una semana antes del asesinato su asociación se reunió con "la fiscal antidroga de Cádiz y el fiscal jefe" y le comentaron que esto sería así "hasta que muera alguien". Ha dicho que "pensábamos que era la crónica de una muerte anunciada" porque "esto pasa todos los días, ahora es novedad por el asesinato de dos compañeros". "No son los primeros que mueren en la provincia de Cádiz. ¿Qué tenemos que esperar a tener un cuadro con las imágenes con los asesinados por ETA?", ha señalado.

"Las personas que jalean no nos representan"

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha comentado en que su localidad "ha pasado una de una etapa muy dura" en materia de desempleo pero que ahora está mejorando en ese sentido lo que ha provocado que "la sociedad civil de Barbate ha cambiado muchísimo". En este sentido, ha dicho que al pueblo "ha dolido muchísimo" el asesinato de los dos guardias civiles que "lo único que hacen es defender la Justicia y a nuestros vecinos. Ver a estas personas que jalean a los narcos, no nos representan".

"Queremos seguir mejorando y que vengan de fuera cuatro sinvergüenzas, delincuentes con esas narcolanchas. No se justifica esa masacre que han hecho", ha dicho Miguel Molina que ha reconocido la "superioridad" que tenían los narcos que "mataron a unos guardias civiles indefensos que tenían que haber tenido una patrullera". Barbate, ha explicado, es "un puerto de categoría 4, un puerto para refugiarse porque está muy preparado para los temporales. Han visto que no hay vigilancia, no hay Guardia Civil, ni patrullera ni nada en el puerto y han visto la oportunidad de poder meterse y como alcalde no podía permitir esto".

Ha dicho que se lo va a "poner muy claro" al Gobierno de Sánchez pidiendo que "Barbate tiene que tener una patrullera constante, porque no tiene ninguna protección. Es un caldo de cultivo para que puedan venir estos delincuentes y hacer lo que quieran. Nosotros no podemos permitir esto. El Gobierno de España se tiene que poner las pilas y dar esos recursos".

"El puerto está desprotegido"

El alcalde de Barbate ha contado lo que ocurrió esa noche cuando al ver entrar esas lanchas "tan grandes" su "obligación" fue "ponerlo en conocimiento de la Justicia". Llamó "inmediatamente" a "la comandancia para decir que hay unas narcolanchas y que no queremos que estén ahí. Lo que no sabemos que el operativo que se monta desgraciadamente con una pequeña lanchita para hacer frente a seis narcolanchas y que las patrulleras están averiadas". Sobre la decisión de enviar a los guardias civiles con esos medios ha dicho que "tienen que ser mandos militares o de la Guardia Civil o la subdelegación. Yo mando a la policía local, a protección civil y a los bomberos. Los míos los he reforzado yo. Ellos estiman lo que tienen que mandar para una circunstancia como esta".

Acerca de la situación del puerto de Barbate ha dicho que "está desprotegido". "Cuando yo entré había cuatro patrullas todos los días en la calle y una patrullera en el puerto y actualmente una patrulla en la calle y no hay patrullera ni vigilancia en el puerto. Desde Caños de Meca a Zahara de los Atunes hay 25 km de litoral y no podemos permitir esa dejadez por parte del Gobierno de España que no nos está tratando como se tiene que tratar". "La comandancia de Barbate está prácticamente vacía, la de Zahara está cerrada. Esto es un despropósito lo que está ocurriendo. La seguridad es fundamental en los municipios costeros y el Estado es el único responsable que tiene que invertir en meter más guardias civiles y medios materiales para que puedan estar como mínimo en las mismas condiciones que estos sinvergüenzas que vienen a la zona. No puedes combatir contra ellos con unos recursos mínimos y hay que reforzar la ley para que sea más dura. No se puede permitir lo que se está permitiendo", ha finalizado.