Moreno señala la "sumisión" de Sánchez a Puigdemont con la amnistía y la situación "desesperada" del PSOE-A

El caso de corrupción del PSOE en el que está involucrado el asesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, también ha sacudido a los socialistas andaluces por sus vínculos con el partido en Córdoba y Granada. En esta provincia la UCO investiga si Patricia Uriz, esposa de Koldo García fue contratada por la sociedad granadina Áridos Anfersa tras una adjudicación de contratos por parte de la empresa pública Adif, dependiente del ministerio de Transportes. La de la corrupción socialista es una trama que ha llegado a las puertas del Parlamento de Andalucía, unida a la Ley de Amnistía, pactada con los golpistas catalanes por el PSOE.

En una comparencia ante periodistas antes de participar en la sesión de control a su Gobierno en el Parlamento de Andalucía el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la Ley de Amnistía que cree que intenta "tapar" el que ha llamado "caso Ábalos". Moreno dicho que "es evidente que ante el Gobierno más débil de la historia democrática de España" y por ello se han llegado a "un acuerdo de sumisión" y de "cesión absoluta" ante el separatismo.

"El señor Sánchez una vez más se contradice", ha indicado Juanma Moreno, que ha recordado que el presidente del Gobierno socialista "dijo que no se iba a mover de su posición, que ya no iba a modificar la ley y, una vez más, ha vuelto a ceder al chantaje del señor Puigdemont". Piensa el presidente andaluz que "estamos ante una Ley que, bajo nuestro punto de vista, no es constitucional" y que "no resuelve ningún problema de convivencia, el único problema que le resuelve es el de la sustentabilidad en el poder del señor Sánchez".

Moreno ha destacado que este "trágala" con los golpistas catalanes es "uno más de los muchos que lleva Sánchez en una legislatura que está abocada a ser muy corta por la situación tan crítica que está viviendo el Gobierno con casos de corrupción, inestabilidad parlamentaria y una ley que no tiene ningún sentido".

La "desesperada" situación del PSOE-A

El presidente andaluz ha aprovechado para cargar contra la campaña del PSOE-A y su líder, Juan Espadas, contra él dándole la vuelta al lema que se hizo popular tras el caso de La Manada. En este caso, los socialistas andaluces han puesto el eslogan Moreno Bonilla, yo no te creo para los actos que tienen previstos por el 8M.

Juanma Moreno ha dicho que "el PSOE está en una situación muy desesperada en Andalucía" porque es "un partido que ha perdido la esencia más importante que puede tener un partido que es la esencia de Estado". En este sentido, ha asegurado que "la igualdad entre mujeres y hombres es un tema de Estado y como tema de Estado es tan complejo, tan difícil y con retos tan importantes que debemos sumar todos nuestros esfuerzos y por tanto atacar con un lema que ha sido bandera de todos los españoles en contra de la violación de La Manada".

Cree que el uso del PSOE del Yo no te creo "no es desafortunado, es soez, es de muy mal gusto y, además, con una descalificación personal hacia mí". "Hacer campañas de este tipo… yo nunca las he hecho, nunca las haré, pero el PSOE de Andalucía desgraciadamente está en una situación de desnorte absoluto, desorientación y desesperación que les lleva a hacer cosas como esas", ha añadido el presidente de la Junta de Andalucía. En su réplica a Espadas en el Parlamento de Andalucía ha utilizado el mismo argumento para tratar de acorralar al líder socialista. Una maniobra que también ha ejercido el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín.

"Lo único que ha generado es la crítica unánime de un sector" y de mujeres que han dicho: no nos usen", ha indicado Moreno que cree que el del feminismo "es un tema de Estado y no hay que usarlo políticamente, no hay que manosearlo políticamente como lo ha hecho el PSOE-A, que es un craso error que demuestra un punto de desesperación".