Montero critica la "privatización" de la Plaza de España cuando lo que se ingresaría iría a las arcas públicas

La propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cerrar la Plaza de España de la capital andaluza para cobrar una entrada a los visitantes de fuera de la provincia de Sevilla ha llegado al Congreso de los Diputados. El diputado sevillano del PSOE Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha preguntado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los socialistas ha asegurado que el alcalde del PP pretende "privatizar" la Plaza de España.

La idea del Ayuntamiento de Sevilla es "cobrar 3 euros a los turistas" para "financiar su conservación y seguridad". Un coste a las arcas públicas que el consistorio hispalense calcula en "más de 1 millón de euros al año". En su cuenta de la red social X el alcalde sevillano, José Luis Sanz, ha dicho que sólo recibe "desprecios y ninguneos de lo que un día privatizaron la plaza de la Encarnación y agravian constantemente a nuestra ciudad. A Sevilla le iría mejor si propusieran alternativas en lugar de frenar y poner trabas".

Sanz ha convocado a la prensa en la Plaza de España y ha dicho que han "remitido una carta a la ministra de Hacienda solicitándole una reunión para plantearle la propuesta que hemos planteado sobre la Plaza de España". "Nuestra propuesta es cerrar para no residentes en la provincia la Plaza de España, cobrar una entrada a este espacio y no a los edificios, que no son nuestros" ya que "es la plaza la que es de competencia municipal". Quieren "cerrar esta plaza para que a través del cobro de esa entrada facilitar dos cosas: primero, un servicio de vigilancia y control 24h en esta plaza, que no lo tiene, y, segundo, poder tener un convenio con la Universidad, la Facultad de Bellas Artes, con un taller de restauración municipal permanente que permanentemente estuviera llevando a cabo tareas de mantenimiento".

El alcalde de Sevilla ha indicado que "el subdelegado del Gobierno me ha manifestado que el Gobierno de la nación no es partidario de esa fórmula y que la ministra me recibirá. Yo espero que en esa reunión con la ministra y con el director general de Patrimonio el Gobierno de la nación ponga otras fórmulas alternativas encima de la mesa para evitar ese cobro de entrada a los no residentes en la provincia de Sevilla".

75% a las arcas de Sevilla y 25% a las de Hacienda

Sin embargo, esta supuesta "privatización" de la Plaza de España no es tal porque el 100% de los ingresos irían a parar a las arcas públicas repartido entre el Ayuntamiento de Sevilla y Patrimonio del Estado, entidad que depende del ministerio de Hacienda, con un 75% y un 25% respectivamente. La propiedad del monumento está repartida entre ambas administraciones: la plaza es del Ayuntamiento mientras que la galería y el edificio son de Patrimonio.

Ese edificio, además, cuenta con diferentes dependencia estatales como la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. La propuesta municipal incluye que será de libre acceso a los ciudadanos la entrada a estos organismos.

En el Congreso, María Jesús Montero ha cargado contra Sanz y su propuesta por "el interés de la privatización que siempre alumbra al PP" y ha señalado que "el Gobierno no va a permitir ninguna privatización del espacio público" ni va a "cobrar por la visita a estos lugares porque los recursos públicos hay que gestionarlos bien y con eficacia". En este sentido, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha dicho que la Plaza de España es "mayoritariamente de todos los españoles".

Centenario del monumento en 2029

El alcalde de Sevilla ha dicho que su administración "tiene claro que esta plaza tiene que volver a ser un espacio emblemático en la conmemoración del 29 y que a sólo 5 años vista tenemos que pensar fórmulas alternativas de financiación al margen del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla". El edifico del arquitecto Aníbal González es Bien de Interés Cultural y uno de los más representativos de la ciudad.

Para Sanz "esa fórmula permitiría, además, no sólo el mantenimiento de este espacio sino el cobro de esta entrada conseguiría que la Plaza de España fuera el motor económico de la regeneración de todos los espacios del 29 que rodean a toda esta zona y que tienen que estar en perfecto estado de mantenimiento y conservación cuando llegue esa conmemoración" del la Exposición Iberoamericana de 1929.