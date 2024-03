Fernández-Pacheco: "Ya no hace falta tener el carnet del PSOE para tener una relación normal con la administración"

La Andalucía postPSOE, la cuestión del agua y la sequía, la reciente guerra entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Juanma Moreno por Doñana o son cuestiones que ha tratado el ex alcalde de Almería y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en el cierre del programa especial de Es la Mañana de Federico desde el Auditorio Edgar Neville de Málaga.

Fernández-Pacheco ha comenzado hablando de uno de los temas de los que depende su cartera en el Ejecutivo andaluz: el agua. Ha dicho que "el agua para Andalucía es esencial, no sólo para el abastecimiento humano sino también para nuestra economía ya que somos la primera potencia agrícola y turística de España y, afortunadamente, la industria cada vez tiene más peso en nuestro territorio. Todas esas actividades necesitan el agua". "El problema del agua es que hoy por hoy no se puede fabricar. Se puede desalar, se puede depurar, trasvasar y almacenar, pero no se puede fabricar", ha destacado el consejero que piensa que "por eso es tan importante que haya una planificación en infraestructura hidráulica y un consumo responsable".

"Aquí en Andalucía esa planificación no ha existido", ha asegurado Fernández-Pacheco que ha explicado que "durante muchísimos años se ha encomendado a que lloviera o a que las cosas mejoraran por sí solas y de aquellos polvos esos lodos". "Nosotros, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, estamos invirtiendo. Hoy por primera vez en la historia la obra hidráulica es el motor de la obra pública en Andalucía y no había pasado nunca. Nos va la vida en ello", ha apuntado.

En este sentido, el también portavoz del Gobierno de Juanma Moreno ha dicho que "la sequía ha dejado de ser algo coyuntural para convertirse en algo estructural". Ha contado que cuando el PSOE gobernaba en la región "se cobraba el canon del agua y todos los andaluces pagábamos un canon que los socialistas jamás invirtieron. No sólo no tenemos las infraestructuras sino que hemos pagado importantes multas a la Comisión Europea por no depurar las aguas". "Ahora no sólo se invierte el canon del agua sino que se movilizan todos los recursos posibles para prepararnos ante una realidad que ha dejado de ser coyuntural para ser estructural. Tenemos que crecer con esa realidad", ha señalado.

Sobre la importancia de tener buenas infraestructuras hídricas ha recordado que viene "de una provincia que tiene un clima desértico" y ha señalado que "desgraciadamente ese desierto avanza hacia el resto de Andalucía. Hoy hay partes de la provincia de Málaga que tienen más clima desértico que subtropical y Almería es la provincia mejor preparada para afrontar este reto porque tiene infraestructuras".

"Doñana tiene futuro"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía tuvo que lidiar durante meses con el Gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda mediática y política por el proyecto de la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos de la corona norte del Parque Nacional de Doñana. Sobre esta polémica, Ramón Fernández-Pacheco ha contado que "durante un tiempo ha podido trasladarse la idea de que Doñana es un problema".

Ha dicho que Doñana "es un maravilloso espacio natural que está principalmente en Huelva y en parte de las provincias de Sevilla y Cádiz. Es una inmensa suerte que tenemos los andaluces de que la mayor reserva ecológica de Europa la tengamos aquí. Es sobre todo un humedal y no es ajeno a la realidad de sequía que asola todo el país, no solamente a Andalucía". Además, "sufre las consecuencias de la actividad humana que durante mucho tiempo no se ha regulado y vigilado".

En este sentido, ha contado que "existe un problema con una serie de agricultores que después de un plan de ordenación del territorio que se aprueba en 2014 se quedan en una situación de manifiesta injusticia reconocido por todo el mundo, todos los partidos políticos, frente al cual nadie había hecho nada nunca". El consejero andaluz ha explicado que "Juanma Moreno se presenta y dice que va a arreglarlo, los andaluces le dan el respaldo mayoritario, también en Huelva, y emprendemos la tarea de solucionarlo". Fernández-Pacheco ha indicado que desde el primer momento estuvieron "abiertos a escuchar" al resto de partidos y que "lo único que recibimos fueron insultos y descalificaciones hasta que entendieron que la única manera era sentarnos a hablar. Cuando lo hicimos el problema se encauzó y se solucionó".

"Hoy Doñana tiene un futuro que pasa por optimizar los recursos hídricos que no son infinitos y por seguir cuidando lo que tiene que ser un motor de desarrollo", ha dicho Fernández-Pacheco sobre el acuerdo con el ministerio de Teresa Ribera firmado en 2023. El consejero de la Junta ha explicado que "en Andalucía hay medio millón de andaluces que viven dentro de parques naturales y tenemos claro que no podemos echarlos de sus domicilios ni expulsarlos de su territorio. Todo lo contrario. Tenemos que hacer compatible cuidar el medio ambiente con que esas familias tengan futuro y no sólo esas familias sino las generaciones venideras. En eso estamos".

"Andalucía, la CCAA más importante de España"

Ramón Fernández-Pacheco ha comentado cómo se está viviendo el cambio en Andalucía después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. "Tengo 40 años y he crecido con gobiernos socialistas siempre en la Junta de Andalucía y aquí imperaba el miedo, esa es la verdad. Durante muchos años había un miedo de que como salga el PSOE de la Junta de Andalucía se van a acabar las ayudas, la sanidad pública, todo el mundo va a tener que pagar para ir al médico, ya no va a haber educación… ese tipo de mantras han imperado en Andalucía durante mucho tiempo".

En este sentido, el también portavoz de la Junta de Andalucía ha asegurado que "uno de los principales logros que tiene el Gobierno de Juanma Moreno ha sido demostrar que con seis bajadas de impuestos se puede reforzar la sanidad pública, la educación, que no hace falta tener el carnet del PSOE para tener una relación normal con la administración autonómica; que se puede atender también a la periferia". "Andalucía es muy grande y muy diversa y hay muchos acentos, folclore y realidades sociales diferentes y todas son importantes y juntas suman para el proyecto", ha añadido.

"Hoy en día esa realidad institucionalmente establecida de que aquí o eras del PSOE y recibías una paga o Andalucía no tenia nada que ofrecer se ha demostrado, no por parte del Gobierno andaluz sino por los propios andaluces que seguimos siendo los mismos, que era absolutamente falsa", ha destacado Fernández-Pacheco. El consejero andaluz cree que "los protagonistas del cambio no somos los políticos, son los propios andaluces".

El consejero andaluz ha recordado que en la región "viven ocho millones y medio de personas" y ha dicho que "Andalucía es la CCAA más importante de España porque es donde más españoles viven" aunque "aunque desde determinados ministerios se nos maltrate sistemáticamente". Ha afirmado que "en el momento en el que se ha creado un espacio de libertad en el que la gente puede emprender y en el que el apoyo de la administración pública no depende del partido en el que militas sino en la capacidad que tienes de que tu talento repercuta en la sociedad se crea empleo y oportunidades para el resto".

Para Fernández-Pacheco esa es la razón por la que "Andalucía está floreciendo" y ha puesto de ejemplo el crecimiento de Málaga que "es sin lugar a dudas el gran exponente de que en 20 años se le puede dar la vuelta a una ciudad radicalmente y hoy es admirada en Europa entera". Ha dicho también que el cambio "está pasando en otras muchas ciudades: Sevilla tiene proyectos muy interesantes vinculados a la tecnología y la industria aeroespacial, Granada con la inteligencia artificial aunque el ministerio nos negara esa sede…".

Sobre el trato del Gobierno de Pedro Sánchez a la región ha destacado que "sin lugar a dudas" el ministerio que "peor trata a Andalucía es Hacienda, paradójicamente el de la vicepresidenta andaluza". "Con el de Teresa Ribera tenemos un escenario en el que por lo menos trabajamos y podemos pactar obras y el acuerdo de Doñana, pero María Jesús Monrero es esa consejera que vehementemente reclamaba un nuevo modelo de financiación para Andalucía y que ponía a caer de un burro a Rajoy y, ahora que tiene la responsabilidad y la posibilidad de enmendar todo aquello que ella denunciaba, ni siquiera convoca la conferencia de presidentes, ni el consejo de política fiscal y financiera ni mucho menos respeta que sea la CCAA en la que más españoles viven. Todo lo que hace María Jesús Montero camina hacia el sentido contrario", ha reflexionado.

El Museo del Realismo de Almería

El también ex alcalde de Almería ha tenido unas palabras para el nuevo museo que se inauguró en la ciudad andaluza dedicado al Realismo. Ramón Fernández-Pacheco ha dicho que es "una magnífica instalación cultural que abrió sus puertas la semana pasada en Almería". Este centro es "el único museo dedicado a la corriente artística más importante que ha habido en nuestro país en el siglo XX, que es el Realismo".

Cuenta con "la figura de Antonio López como gran mecenas y gran padre de la criatura" y se ha construido en "un edificio del siglo XVI restaurado por la Diputación Provincial". Para Fernández-Pacheco "es una auténtica maravilla que todo el mundo tiene que visitar". Sobre la dificultad de llegar hasta la ciudad mediterránea ha bromeado diciendo que "las cosas buenas en la vida a veces cuestan trabajo, ir a Almería no es tan fácil como venir a Málaga, pero estamos en proceso de conseguirlo. Si uno quiere se puede".