José Luis Sanz denuncia que el Gobierno plantea retirar una ayuda de 12 millones a Sevilla por ser ayuntamiento del PP

Un mensaje de WhatsApp de Eva Cuesta, la jefa de gabinete de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con responsables de la Diputación de Sevilla publicado en el digital El Español ha cabreado al alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, que ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , como el "más antisevillano de la historia democrática".

En su cuenta de X, el alcalde de Sevilla ha reproducido el mensaje de Eva Cuesta en el que dice que "este jueves", por hoy, "llevamos a la ministra a Sevilla. Entre otras cosas, despacho con el presidente de la Diputación, alcalde nuestro de La Rinconada", Javier Fernández. Cuesta continúa diciendo: "hasta 2023, el ayuntamiento de Sevilla ha tenido una subvención nominativa que ha sumado hasta 12m€ (creo recordar) para la construcción de unas 500 viviendas. Ahora, con el alcalde PP sería preferible no mantener esta nominativa…. ¿Sería posible cambiar el destinatario y decirle al presidente que cambiamos la nominativa con destino Diputación de Sevilla? De ser posible, ¿podría ser con presupuestos prorrogados o ya tendría que ser para 2025?".

Pedro Sánchez está castigando a Sevilla sin escrúpulos. La última es un estado de Whastapp de un alto cargo del ministerio donde se propone quitarnos una subvención de 12 mill. para 500 viviendas por ser un Gobierno del PP. Es el presidente más antisevillano de la historia. pic.twitter.com/P2QFk49BiT — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) April 4, 2024

Sanz, que previamente había puesto un mensaje diciendo que "la asignación para vivienda protegida es un derecho adquirido y no permitiremos que intereses políticos mezquinos afecten de lleno a miles de sevillanos", ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El alcalde de Sevilla ha dicho: "quiero decirle al PSOE que basta de castigar a la ciudad de Sevilla, que basta de despreciar a la ciudad de Sevilla, que basta de jugar con el futuro de Sevilla, que basta de hacerle perder el tiempo a la ciudad de Sevilla, que hasta aquí hemos llegado, que no vamos a consentir que sigan castigando a la ciudad de Sevilla, que no vamos a conseguir que sigan despreciando a nuestra ciudad mientras vemos que siguen lloviendo las inversiones en infraestructuras en otras CCAA".

El regidor sevillano ha continuado diciendo que ese mensaje de la jefa de gabinete de la ministra Isabel Rodriguez en WhatsApp "vuelve a poner de manifiesto el desprecio y el castigo permanente del Gobierno de Pedro Sánchez a la ciudad de Sevilla" y que "confirma que al final Pedro Sánchez es el presidente más antisevillano que hemos tenido en nuestra historia democrática".

Rodríguez acusa a Sanz de "insultar al Gobierno"

La titular de Vivienda y Agenda Urbana del Ejecutivo nacional de visita en Sevilla ha restado importancia a las comunicaciones filtradas de su jefa de gabinete, Eva Cuesta, diciendo que no tiene conocimiento de "las comunicaciones entre los técnicos de un ministerio" y que no puede "estar detrás de cada correo electrónico".

Isabel Rodríguez ha manifestado que José Luis Sanz "no ha mostrado ningún interés en la política de vivienda" desde que ella ocupa el cargo y que los 12 millones de euros en ayudas estaban limitados a tres anualidades por lo que destaca que el proyecto "tenía ese tiempo". Además ha acusado al alcalde de Sevilla de "insultar al Gobierno" asegurando que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siempre" se apoya a la ciudad andaluza.