Alcaldes de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar demuestran que Óscar Puente miente sobre el Tren Litoral

Alcaldes de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar han escenificado este lunes su alianza para impulsar el tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras y han reivindicado "la necesidad de situar este proyecto en la agenda política frente a quienes se resignan en el 'no', pese a que la llegada de fondos europeos bien podrían destinarse a este proyecto de movilidad sostenible".

Así lo ha expuesto la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, tras reunirse con los regidores de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Manilva y Algeciras, además de concejales de Estepona y Mijas, y los presidentes de las mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y el Campo de Gibraltar, encuentro en el que han presentado el último estudio sobre esta infraestructura, iniciado en 2015 y presentado en 2018 por el ministro Íñigo de la Serna.

"Un documento que se encuentra en el Ministerio de Fomento y que evidencia que Óscar Puente mentía al decir que no había papeles que demostraran la necesidad y la viabilidad de este proyecto", ha manifestado la presidenta popular, que ha anunciado que el PP llevará a la Subdelegación del Gobierno en Málaga este plan "para refrescar la memoria y compensar cualquier pérdida de papeles" al ministro.

A juicio de Navarro, "esto es una carrera de fondo y llegaremos hasta el final" y ha invitado al PSOE y al Gobierno a "avanzar de verdad en el tren de la Costa". De igual modo, ha insistido en que Marbella es la única ciudad española con más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria, "una ciudad que supera, de hecho, los 200.000 habitantes durante gran parte del año". Es más, ha añadido que "la Costa del Sol y el eje Mediterráneo andaluz hasta Algeciras es la conurbación que más crece y que más va a crecer en los próximos años", al tiempo que ha advertido de que "no hay peor ciego que el que no quiere ver". "Por muchas vendas y mentiras, el ministro Puente no podrá ocultar esta realidad", ha subrayado la dirigente 'popular', que ha recordado que "llevamos más de un siglo oyendo hablar de este tren", ha dicho.

Ha agregado, asimismo, que "el PSOE también miente cuando dice que en el Partido Popular no tubo voluntad real de poner en marcha esta infraestructura y este documento demuestra esa voluntad inequívoca para impulsar esta iniciativa, que ahora, en 2024, queremos llevar hasta Algeciras; no podemos conformarnos con menos".

En este punto, Navarro ha explicado que "fue en 2015 cuando la propia consultora pública del Ministerio de Fomento, Ineco, impulsa un estudio encargado en octubre de ese año por la ministra Ana Pastor para determinar la viabilidad del tren, un documento que es presentado en 2018 por Íñigo de la Serna". "No somos iguales, el Gobierno del PP hizo los deberes con el tren de la costa, tuvo voluntad de dar pasos con los estudios y prever inversiones, pese a que la situación económica de esa etapa no era la más adecuada", ha reivindicado.

Navarro ha incidido en que "ahora, por el contrario, tenemos los fondos europeos y, además, parece ser que sí hay dinero para que el tren sea gratis en los municipios donde llega el Cercanías, para dar 6.300 millones de euros al Rodalíes catalán o para bonificar el 75% de los peajes en Galicia", ha enumerado.

"Desidia y desinterés" de los socialistas andaluces

"El dinero no puede ser un motivo para descartar este proyecto", ha aseverado Navarro y ha abundado en que todas las expectativas impulsadas por el PP quedaron "frustradas con la moción de censura de Sánchez": "Llevamos casi seis años de abandono inversor del Gobierno central; de ninguneo constante a la provincia de Málaga".

En este sentido, ha señalado que "sólo hay que mirar la página de Fomento para ver dónde se están yendo las mayores inversiones en materia ferroviaria en los últimos años" y ha lamentado que "en Málaga, los socialistas ni siquiera han disimulado su desidia y desinterés", en alusión a las palabras de Óscar Puente, "cuyo aliado es el secretario general del PSOE malagueño, quien también ha visto pasar muchos trenes por la Costa del sol y no ha tenido la diligencia ni la autoridad para que sus gobiernos cogieran ninguno para traer progreso y bienestar a esta zona de la provincia y a Andalucía". Navarro ha criticado también "el silencio" de los dirigentes socialistas, "que ahora tratan de tapar esas afirmaciones considerando que el Cercanías debe avanzar hacia Marbella", punto en el que ha lamentando la "miopía" del PSOE malagueño.

"Hablamos de cohesión social, de vertebración territorial y de futuro, así que si el PSOE tiene la voluntad de apoyar esta iniciativa del tren de la costa hasta Algeciras tiene varias oportunidades de oro por delante", ha dicho y ha recordado la votación el próximo jueves en el pleno del Parlamento andaluz de una Proposición No de Ley (PNL) en la que el PP solicita al Gobierno partidas para impulsar este proyecto y la suspensión del peaje hasta que se materialice esta solución ferroviaria; iniciativa que los populares llevarán también al Congreso y al Senado.

La presidenta del PP malagueño ha insistido en esa "triple discriminación" que supone la ausencia de tren para muchos municipios de la Costa del Sol y que "responde a la propia falta de tren, al hecho de que vecinos y visitantes tengan que pagar por usar una vía de alta capacidad y porque se les excluye de la gratuidad del billete de la que disfrutan los municipios donde sí llega el Cercanías".

"No es una ocurrencia que sea contemporánea"

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha señalado la necesidad de impulsar esta infraestructura ferroviaria "para dar respuesta a la capacidad de crecimiento del Mediterráneo andaluz y aprovechar el potencial de ese puente natural entre África y Europa". "Esta no es una ocurrencia que sea contemporánea", ha sostenido el regidor algecireño, al tiempo que ha destacado igualmente que "ya en el año 1862 se hablaba en el Senado de unir Algeciras por ferrocarril", instando al Gobierno a no tener una "visión miope" respecto al desarrollo y potencial de Málaga y Cádiz.

"Ni es una ocurrencia de entonces, ni de ahora", ha subrayado el regidor algecireño, al tiempo que ha valorado "la apuesta" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "al expresar la necesidad de esta iniciativa para el turismo y para reforzar la conexión del Campo de Gibraltar con el Aeropuerto de Málaga y el AVE".

En esta línea, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha reivindicado "el compromiso" del anterior Gobierno del PP con el tren a Marbella y Estepona y ha destacado "el impulso" dado al proyecto desde el año 2013, marco en el que ha lamentado que la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "frenara en seco cualquier avance, tal y como demuestra el bloqueo de los últimos seis años". "Marbella va a tener muy en cuenta en su planeamiento ese corredor porque estamos absolutamente convencidos de que, a pesar del Gobierno de Sánchez, va a ser una realidad, esperemos que en el menor tiempo", ha concluido.