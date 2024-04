Un chulesco Óscar Puente reta a Moreno a renunciar a una autopista si quiere un AVE Sevilla-Huelva

El polémico Óscar Puente ha vuelto a la carga contra la Junta de Andalucía que lleva varias semanas demandando más inversiones en materia de infraestructuras para la región como es el Tren Litoral entre Málaga y Algeciras prolongando la línea existente desde el municipio malagueño de Fuengirola o la construcción de una línea de alta velocidad hacia Huelva.

En una rueda de prensa el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado que el proyecto por el que va a apostar para unir Sevilla y Huelva es una línea "ex novo de ancho internacional" y no una de alta velocidad "convencional" por el coste en tiempo y dinero que tendría. "Nos va a suponer un montón de tiempo" y una inversión "bestial", ha sentenciado Puente. El titular de Transportes ha asegurado que "el PP, sea en la Junta de Andalucía o donde sea, se apunta a un bombardeo" y ha señalado una falta de responsabilidad de los populares a la hora de pedir más infraestructuras.

El tramo de vía de alta velocidad entre la capital andaluza y la ciudad costera cuenta, según Puente, "con el estudio informativo" que demostraría "las dificultades" de llevar a cabo ese proyecto "por una zona que además tiene graves afecciones medioambientales", en referencia al Parque Nacional de Doñana, uno de los puntos de fricción entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno.

"Una alternativa" para Huelva

Óscar Puente ha dicho que el alto coste de hacer una línea de alta velocidad desde cero "un un responsable político responsable, lo debería saber, salvo que juegue al populismo barato y a la demagogia, que es lo que hace la Junta de Andalucía". Y ha planteado "una alternativa" para el trazado entre Sevilla y Huelva que pasa por "mejorar la línea que existe en este momento, para conseguir bajar los tiempos de desplazamiento".

En este sentido, ha apuntado "eso no quiere decir que se descarte" la construcción de la alta velocidad sino que "se le plantean a Andalucía y a los onubenses las dos posibilidades: hacer una línea nueva, con todo lo que ello entraña de dificultades medioambientales, de trazado y unos costes enormes" o una "más a la mano, más temprana en el tiempo, que no requiere de nuevos estudios, y que requiere de muchos menos recursos, que permitiría reducir los tiempos de desplazamiento desde Sevilla hasta Huelva a 50 minutos, que está muy bien".

"Lo quieren todo"

El ministro de Transportes de Pedro Sánchez ha indicado que desde la Administración regional de Juanma Moreno se ha apostado por "lo contrario" de lo que diga el Gobierno socialista que es "la nueva línea". Óscar Puente ha añadido que "le preguntaría a la Junta de Andalucía, aparte de pedir, ¿qué hacen?", y "qué están dispuestos a poner" y a "aportar".

El titular de Transportes ha retado a Juanma Moreno a que aclare "si está dispuesto a hacer alguna transferencia de las inversiones" que su Ministerio está realizando "en Sevilla, por ejemplo, para que Huelva tenga una línea de alta velocidad tal y como ellos quieren, porque lo quieren todo". En este sentido, Puente se ha referido a las "inversiones bestiales" que se están haciendo para cerrar la SE-40, una de las infraestructuras clave para la movilidad en la capital andaluza que lleva años de retraso como el puente que "cuesta 500 millones de euros".

Puente ha planteado a la Junta que le planteen si "quieren que quitemos ese dinero y lo traslademos a la línea" de AVE a Huelva. "En materia de infraestructuras, todo el mundo plantea, pues esto y dos huevos duros, pero la realidad es que hay que hacer frente al coste de las infraestructuras, y son muchos millones de euros", ha dicho el ministro que ha añadido que "todo el mundo quiere soterramientos, en todas partes; todo el mundo quiere que el tren llegue a cada rincón", pero "eso cuesta dinero".

La Junta pide "respeto"

En una rueda de prensa tras conocer las palabras de Óscar Puente el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que "no es bueno tener un ministro venga todos los días a provocar a los andaluces y a faltarles al respeto. Ahora vuelve a faltar al respeto, porque si dice que no ha dicho lo que todo el mundo hemos leído que ha dicho, sin duda alguna, se cree que no somos serios, y nosotros sí somos muy serios".

Desde la Junta no quieren "ninguna polémica" sino que desde el Ejecutivo Central "cumpla y respete a Andalucía" y ha recordado que la región se ha "quedado sin el Tren Litoral de la Costa el Sol" y otras inversiones importantes como "la conexión ferroviaria del eje central a través de Bobadilla" o el desdoblamiento de la Nacional 4 entre Sevilla y Cádiz. "Yo reto al ministro a que diga si lo que yo he dicho, no es verdad, porque estoy simplemente siguiendo literalmente sus declaraciones", ha indicado Sanz, quien ha asegurado que la Junta siempre estará dispuesta a "dialogar" sobre las infraestructuras. "Si el ministro quiere dialogar, el territorio andaluz está a su plena disposición para que acordemos cómo avanzamos en materia de infraestructura", ha agregado Antonio Sanz.