Moreno califica la carta de Sánchez como una "enorme irresponsabilidad" y asegura que "nadie" se cree "su show"

La carta abierta a "la ciudadanía" que publicó en la red social X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha caído como una bomba en la opinión pública. En esa misiva el líder socialista amenaza con dimitir y se da cinco días para pensárselo después de que un juzgado de Madrid abierto diligencias de investigación tras una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, del sindicato Manos Limpias por presunta tráfico de influencias, tras sus avales a las empresas de Carlos Barrabés, uno de los patrocinadores de su máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde la publicación del post en la citada red social han sido numerosas las muestras de afecto hacia el presidente del Gobierno por parte de la izquierda mediática y política mientras desde la derecha le han pedido explicaciones y le han acusado de hacerse la víctima. Uno de los principales actores políticos de la derecha, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado unas declaraciones ante periodista en Sevilla en las que ha destacado que la carta de Sánchez es "una enorme irresponsabilidad".

El líder del PP andaluz ha asegurado que le "parece una enorme irresponsabilidad, en un país en el que hay millones de personas que tienen problemas, que el presidente del Gobierno, en una decisión absolutamente inédita en nuestra democracia, decida coger cinco días para pensar si quiere seguir o no quiere seguir".

Juanma Moreno ha incidido que es "una irresponsabilidad paralizar y poner un país en el limbo, como ahora mismo está España". La "sensación" que tiene el presidente andaluz y que también "tiene mucha gente" es que "nadie se cree a Sánchez" por "una razón evidente: ha mentido durante cinco años de mandato y, lógicamente, todo el mundo piensa que forma parte del show de Sánchez, de ese personaje al que nos tiene acostumbrado, un personaje que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para alcanzar sus objetivos políticos y, en este caso, unas posibles elecciones en Cataluña y en Europa".

"Dar explicaciones"

El presidente de la Junta de Andalucía ha contado que ha "hecho un ejercicio" esta mañana y ha preguntado a "personas" a las que no conoce y que todo el mundo le ha dicho que "eso es mentira". En este sentido, ha dicho que cree que "estamos probablemente en otra mentira más y en otro ejercicio más que no sabe a donde nos lleva. Pero lo que sí sabemos es que este es el momento de dar la cara y no es el momento de esconderse".

"Si el señor Sánchez tiene algo que aclarar o tiene alguna duda o quiere decirle a los españoles algo lo que tiene que hacer es decirlo, aclararlo, dar explicaciones y no esconderse durante cinco días en una supuesta reflexión que creo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su responsabilidad institucional", ha finalizado Juanma Moreno.